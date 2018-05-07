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Как работала секретная «фабрика связи» в СССР
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Как работала секретная «фабрика связи» в СССР 

Рамблер 5 минут назад
7 мая отмечается День радио. В этот день в 1895 году (25 апреля по старому стилю) наш соотечественник Александр Попов продемонстрировал публике первый радиоприёмник. В СССР радио играло особую роль. Один из самых засекреченных объектов, связанных с радио, находится под Екатеринбургом. По внешнему виду невозможно догадаться, что это — «фабрика связи», ведь снаружи она выглядит как небольшой холм. Под землёй находится помещение с толстыми стенами, которые не разрушит даже ядерная бомба. Чтобы войти в бункер, нужно пройти через три двери, каждая из которых имеет толщину в 0,5 метра. Оборудование лаборатории обеспечивало связь между всеми городами Советского Союза и военными объектами, почти все звонки в СССР фиксировались здесь. Особый допуск для работы в засекреченном помещении необходим был даже уборщицам.
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