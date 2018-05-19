Найдено 5 приложений-мошенников. Не скачивайте ни в коем случае!

Найдено 5 приложений-мошенников. Не скачивайте ни в коем случае!За 2017 количество приложений в App Store снизилось на 6%, опустилось с 2,2 до 2,1 миллиона. Об этом говорит исследование Appfigures, так получилось из-за ужесточения правил для разработчиков и удаления 32-битного софта.

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2,1 миллиона… все еще внушительное число с курсом на увеличение. Очевидно, уследить за всем этим нельзя, несмотря на огромную команду строгих модераторов. Поэтому появление в магазине приложений-мошенников даже не удивляет.

Мы собрали вместе 5 таких программ, которые помогут вам потерять время, деньги и личные данные.

Но на самом деле в App Store подобных гораздо больше, поэтому воспринимайте информацию о них не как частный пример, а общий случай.

GetContact — антиспам расскажет о вас миру все В конце февраля 2018 социальные сети взорвались от наплыва скриншотов из программы GetContact.

У нее была интересная возможность посмотреть, как ваш номер телефона записан у друзей, коллег и просто знакомых: «Коля-ботан», «Не брать трубку!» или даже «Лена маникюр».

Чтобы сделать это, нужно было предоставить приложению доступ к личной информации. Она тут же попадала на сервера компании для анализа и сгружалась в общую базу данных.

С помощью нее можно было понять, кто и где живет, с кем работает, когда и куда ходит на пиво и с кем спит. Причем этими данными пользователи делились без задней мысли.

В феврале GetContact заблокировали на территории Азербайджана и Казахстана за нарушения законов «О персональных данных и их защите». А к марту программой заинтересовались в Роскомнадзоре

Но приложение до сих пор доступно в российской ветке App Store. Набор его возможностей постоянно меняется, но оно не прекращается требовать полный доступ к телефонной книге, которая может стать частью общей базы.

Не советуем устанавливать приложение и давать ему доступ к личной информации, после этого рискуете, как минимум, попасть в списки рекламных рассылок.

Рискнуть и скачать приложение в App Store (бесплатно)

Mobile Security — разводящий на подписку «антивирус»

У приложения Mobile Security говорящие отзывы:

Govno

Самое ужасное приложение! Не качайте, снимают деньги ни за что!

Не качайте и не подписывайтесь. Развод на деньги. Будут ежемесячно снимать по 600 рублей

Но разве они смогут остановить того, кто хочет получить «мощный инструмент для защиты и защиты вашего интернет-ресурса и обеспечения безопасности вашей личной информации»?! Вряд ли…

В программу встроен сейф для личных данных, защищенный браузер, анти-вор, который будет бить злоумышленника током (на самом деле нет), и система отчетов о безопасности устройства.

Чтобы приложение заработало и написало «Вы защищены!», нужно оформить подписку, которую оно нагло требует. Программа обещает бесплатный ознакомительный период (2-3 дня), а после этого снимает по 599 руб. в месяц. Схема не нова.

Конечно, о повышении безопасности здесь не может быть даже речи, это развод. Вы платите только для успокоения своих нервов, не более. И таких вот «антивирусов», которые iOS просто не нужны, в магазине приложений слишком много.

Рискнуть и скачать приложение в App Store (бесплатно + подписка)

Calendar 2 — может втихую майнить криптовалюту

В середине марта в топах Mac App Store появилось несуразное приложение-календарь, которое загружало процессор на 100% и больше.

Оказалось, программа втихую добывала криптовалюту Monero, выпущенную в 2014. Это первый известный нам случай, когда в магазине приложений Apple появился софт для скрытого майнинга.

Нет, при первом запуске приложение намекало, что для бесплатного доступа к премиум-функциям оно будет использовать ресурсы системы, но на подобные сообщения никто не обращал внимания.

После тревоги, которую подняли СМИ, приложение удалили из Mac App Store, а потом вернули уже без майнинга. Скачать его можно и сегодня.

Тем не менее, мы не рекомендуем вам делать это. Во-первых, оно отвратительное по набору возможностей. Во-вторых, мало ли, что еще с ресурсами вашего Mac захотят сделать разработчики.

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«Эквалайзер» — обещает прокачать звук на iPhone

В отличие от Android, у iOS хватает ограничений. В частности на iPhone нельзя установить доп. приложение, которое прокачает звук системы целиком — например, эквалайзер.

Но многие продолжают искать в App Store такой софт, и он появляется с завидной регулярностью.

Эта и аналогичная программы действительно могут изменять звук, но делают это ужасно и только внутри себя. Чтобы открыть все ее возможности вы потратите несколько сотен рублей, а после просто удалите «Эквалайзер» за ненадобностью. Лохотрон.

Но в каждом правиле есть исключения. Например, музыкальный плеер VOX реально играет круче стандартного, у него есть толковый эквалайзер, а еще он поддерживает FLAC и другие форматы щадящего сжатия.

Тем не менее, он не сделает круче звук всей системы и не заработает с Apple Music.

Рискнуть и скачать приложение в App Store (бесплатно + покупки)

«Меломан ВКормане» — плеер с подозрительно созвучным названием

Было время, мы бесплатно слушали музыку из «ВКонтакте» с помощью десятков iOS-приложений, которые умели скачивать ее в память устройства. Но все изменилось.

Сначала Apple обратила внимание, что в социальной сети пиратская музыка, и начала прикрывать подобный софт. А после изменения руководства ВК музыка в сервисе стала платной, появилось фирменное приложение BOOM, и лавочку прикрыли окончательно.

Тем не менее, и сегодня в App Store появляются приложения, которые предлагают без подписки скачивать музыку из «ВКонтакте» — не прямо, намекают на это.

На днях мне попался яркий пример по имени «Меломан ВКормане». Имя приложения подозрительно созвучное названию социальной сети, поэтому даже я прочитал его правильно не с первого раза.

Более того, именно «Меломан» в свое время было одним из самых удобных приложения для музыки из ВК.

Никакого отношения к бесплатной музыке эта программа не имеет. Это банальный плеер для треков, загруженных через iTunes. Он не работает с Apple Music и не выглядит удобным. Зря потраченные деньги.

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Вместо вывода

Чтобы не потерять время, деньги и личные данные, думайте головой.

Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это ложь.

Например, если вам предлагают узнать, как вы подписаны в телефонной книге у товарища, сразу подумайте, откуда у разработчиков доступ к этой информации.

Более того, следите за предложениями программ и игр. Сегодня ситуация с подписками очень странная. Большинство приложений предлагает бесплатный период, после которого без предупреждения начинается платный. Это неправильно.

Не скачивайте странный софт из App Store, который предлагает невероятные возможности, и следите за новостями на iPhones.ru. Мы рассказываем о мошенниках сразу.