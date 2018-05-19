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Умный человекообразный гель разгуливает под водой
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Умный человекообразный гель разгуливает под водой 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Ученые создали маленьких человечков, способных ходить под водой и даже переносить небольшие объекты. В отличие от средневековых гомункулусов, которых Парацельс советовал выращивать из спермы, крови, навоза и прочих субстанций в колбах, этих человечков напечатали из гидрогеля на 3D-принтере. Статья о работе вышла в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
«Умные» мягкие материалы заслуженно становятся все более популярными. Они более гибкие, а устройства из них проще контролировать и дешевле производить, чем традиционных «твердых» роботов. К тому же, из них можно создавать протезы различных органов и тканей, а также памперсы, контактные линзы и множество других вещей. Все это получается сделать благодаря удивительному свойству гидрогелей — умению сохранять относительно твердое состояние, имея в составе около 70% воды.
Однако этим их возможности не исчерпываются. Например, электроактивные гидрогели могут сильно менять форму и положение в пространстве в ответ на воздействие электрического поля. С их помощью ученые надеялись разработать протезы сердца и мышц, но до сих пор такой подход был ограничен, так как способы производства таких гидрогелей позволяли создать лишь двумерные фигурки.
Теперь ученым удалось напечатать на 3D-принтере трехмерные электроактивные объекты. Для этого они использовали и технологию DLP («Digital Light Processing», буквально «Цифровая обработка света»). Благодаря спроецированному при печати свету специальный светочувствительный раствор превратился в гидрогель и обрел нужную структуру.
Изобретатели решили сразу же продемонстрировать возможности своего материала, создав из него маленьких человечков ростом в дюйм (2,5 сантиметра). В соленой воде, через которую пропускали электрический ток, эти «дюймовочки» могли передвигаться, так как электроактивный гидрогель менял свою форму. Сила тока, солнечность воды и направление электрического поля помогали контролировать направление и скорость движения человечков. Ученым даже удалось заставить человечков переносить небольшие объекты. В будущем они хотят научиться создавать фигурки разных размеров и форм и найти практическое применение их возможностям.
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