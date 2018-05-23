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В Новосибирске испытывают первую управляемую силой мысли инвалидную коляску-вездеход
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В Новосибирске испытывают первую управляемую силой мысли инвалидную коляску-вездеход 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Хайтек
НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания «Катэрвиль» начала испытания инвалидной коляски-вездехода, которая будет управляться силой мысли, считывая импульсы головного мозга. Как в среду сообщила пресс-служба Новосибирского государственного технического университета, колясок подобного типа для парализованных людей в мире еще не было.
"Инвалидная коляска-вездеход под управлением силы мысли — первая в мире. Главные потребители разработки — люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей… Первые испытания разработки сейчас идут в Новосибирске", — пояснили в пресс-службе.
Эта коляска станет усовершенствованной моделью предыдущей продукции компании. Ранее сообщалось, что выпускник Новосибирского технического университета Иван Невзоров придумал инвалидные коляски, которые сами поднимаются и опускаются по лестницам и реагируют на движения человека. Как уточнил Невзоров ТАСС, до промышленного производства нового типа колясок еще далеко, так как пока не все сложности в ее использовании решены. Прежде всего это касается вопросов безопасности.
"Сложность заключается в том, что если человек начинает сбиваться, теряет концентрацию своих мыслей под действием каких-то внешних источников — например, его кто-то отвлек — то… коляска может стать неуправляемой. То есть коляска может навредить самому пилоту или окружающим", — отметил собеседник агентства.
На данный момент разработка находится на стадии прототипа.
Компания «Катэрвиль» работает в Новосибирске с 2014 года. Тогда инженеры придумали коляску, которая могла бы сама подниматься и спускаться по лестницам. Такая коляска-трансформер на ровной поверхности перемещается на колесах, а по лестницам — на гусеницах.
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