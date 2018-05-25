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Новосибирский учёный разработал инновационную инвалидную коляску
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Новосибирский учёный разработал инновационную инвалидную коляску 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Инновационную инвалидную коляску разработал новосибирский учёный Иван Невзоров: средство для передвижения является вездеходным, сообщает «Русская планета».
Новая коляска сделана специально для парализованных граждан, а управление происходит за счёт мозговых импульсов. Средство передвижения работает на гусеничном ходу, а за направление отвечает нейросеть и компьютер.
Устройство может считывать импульсы головного мозга и передавать информацию вычислительной машине, которая перерабатывает данные в команду. Таким образом, коляска сможет поворачивать в разные стороны, двигаться вперёд или назад и даже менять положение кресла.
На основе этой разработки учёный также намерен представить и соответствующую кровать для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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