Пароли больше не нужны — их заменят цифровые двойники россиян

Для цифровой экономики нужны цифровые люди. Об этом говорил в феврале замглавы тогда еще Минкомсвязи Алексей Козырев , представляя рабочую версию Единой биометрической системы. Принудительно загонять в нее россиян не будут, по крайней мере, на первом этапе внедрения.

Сейчас это дело добровольное. Есть желание воспользоваться всеми преимуществами биометрической идентификации — добро пожаловать в офис банка, подключенного к системе. Там у клиента запишут голос и снимут лицо на видео. Ну а потом при помощи этих образцов будет осуществляться идентификация пользователя. И больше в банк ходить не придется.

О том, как это устроено, рассказал Business FM в кулуарах Петербургского международного экономического форума замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.

Алексей Козырев замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций «На первом этапе, действительно, будут разные, разрозненные приложения: у одного банка — одно приложение, у страховой компании — другое, у государственных услуг — третье приложение. Во всех этих приложениях можно будет нажать на кнопку „логин“, посмотреть в камеру, сказать несколько слов и получить доступ к своему цифровому двойнику, подключенному с другой стороны к этому приложению, поручить ему что-то сделать, он это будет делать, а цифровой двойник может использовать так называемую облачную электронную подпись. Человек не видит, как это все происходит, он только знает, что он попадает в доверенную, защищенную криптографией среду, в которой все его транзакции будут фиксироваться, в неизменном виде храниться».

Один из самых очевидных аргументов в пользу этой системы — защита от мошенничества. Банковские карты теряют, пароли крадут. СМС теоретически тоже могут перехватить. Если же использовать для идентификации биометрическую информацию, которую украсть как минимум довольно сложно, абсолютно все банковские услуги можно будет получать удаленно. Об этом заявил в интервью Business FM на Петербургском форуме заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Анатолий Печатников заместитель президента — председателя правления ВТБ «Ряд сделок, например, сделок с недвижимостью, кредитные сделки, крупные какие-то депозитные сделки, сделки с ценными бумагами, они все равно требуют пока явки в офис или явки в Росреестр , а здесь вы, имея такой слепок в едином государственном хранилище, можете не посещать ни Росреестр, ни биржу. Может быть, через какое-то время мы границу будем пересекать без паспорта: „Добрый вечер, пограничник. Я Петр Петрович“. Вам скажут: „Замечательно, Петр Петрович. Рады вас видеть на Родине“.

Внедрение Единой биометрической системы начнется с банков. Они возлагают большие надежды на эту систему, которая, как ожидается, позволит оптимизировать штат и филиальную сеть и, соответственно, сократить издержки.

Впрочем, и до запуска Единой биометрической системы можно было работать без офисов, что доказывает пример Тинькофф Банка . Разница в том, что раньше удаленной идентификацией клиентов занимались сами банкиры, а через месяц с небольшим они смогут отдать это на аутсорсинг. Вариантов применения системы — много. В ритейле, например, с ее помощью можно подтверждать возраст при торговле алкоголем. Собственно, различные варианты услуг и отличают Единую биометрическую систему от мировых аналогов.

Максим Эмм эксперт в области информационной безопасности и технологий „Безусловно, такие системы давно существует, но ими пользуются в основном государства, то есть речь идет об идентификации граждан и вообще всех въезжающих в страну и в Евросоюз , в Соединенные Штаты, и во много других стран. В части же предоставления услуги государственной, полугосударственной компаниям для того, чтобы идентифицировать граждан в предоставлении удаленных сервисов, такое, да, еще нигде не применялась, но разговоры давно об этом идут. А вот сами решения, то есть системы, которые позволили бы человеку куда-то прийти, сдать свои пальчики и потом, соответственно, чтобы его можно было открыть удаленно как банковский счет, как в данном случае предлагается, то такого еще нет“.

Стоимость системы, оператором которой является Ростелеком , — около 250 млн рублей. Но это только разработка, а внедрение на территории всей страны обойдется в разы дороже. Правда, конкретные цифры эксперты называть пока не берутся.

Сам же цифровой двойник россиян поселится в облаке Ростелекома. И, как выразился Алексей Козырев, будет исполнять распоряжения реального человека. С одной стороны, интересно, а с другой — есть опасения: вдруг он начнет жить своей собственной жизнью? Но это уже, скорее, из сюжета голливудского блокбастера.