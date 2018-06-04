«Приезжают с обрезом и давай стрелять!» Легко ли построить бизнес в маленьком городе

«Люди даже не думают, что можно не воровать, а честно зарабатывать. Я еще пока стою, таким островком безопасности. Но если меня не будет, через 2-3 недели там будет выжженная земля» — Михаил Слепухин. Бывший телеменеджер Михаил Слепухин десять лет назад подался в производственный бизнес: купил цеха бывшего лесоперерабатывающего предприятия в Артемовском. Пока он был с той стороны экрана, ему казалось, что в области все, в общем-то, благополучно. Реальность же откровенно поразила: мало того, что в свердловских городках почти нет работы, так и сами жители особо не стремятся зарабатывать деньги, предпочитая более доступные (и не всегда законные) способы.

О том, можно ли нормально зарабатывать в провинции, есть ли шанс побороть пьянство и воровство и как муниципальные власти заботятся о вверенном имуществе, он рассказал DK.RU.

Михаил Слепухин, основатель компании «Деревянные дома под ключ»:

— Первое, что я понял: в области сейчас работать некому. Десять лет назад, когда я начинал, в Артемовском худо-бедно можно было из кого-то выбирать. Сейчас всё, выжженное поле. Молодежь, которая есть, уже снялась и перебралась в Екатеринбург. Остались пенсионеры, алкаши и бюджетники. Настоящих работяг практически нет.

Начал я с большим оптимизмом, думал так: у меня солидное предприятие, поэтому буду платить, как положено: 25-го аванс, 10-го получка. Чтобы работники могли сразу солидную сумму получить и домой ее принести. Мне вообще всегда неловко выдавать рабочим маленькие суммы, потому что я понимаю, что на эти деньги не прожить. Местные управляющие отговаривали: да не надо так, зачем. Но я их не слушал.

И вот выплачиваю я первый аванс — а насчитали тогда очень мало, потому что еще месяц лесопилка не проработала. И все мои работяги пропадают на неделю! Я в шоке: где они все? А они — бухают. Ну, вот как можно на полторы тысячи набухаться? Эти — могут. Покупают дешманское пиво, спиртягу, суррогат, что только не пьют. Вот так происходит деградация рабочего класса, тех, кто должен стоять у станков.

И воровство. Воровство, конечно, ужасное. Воруют все, что не приколочено. Металл вырезают, только шуба заворачивается.

У меня там территория большая, на ней не только пилорама, но и гаражи, ангары старые. Я-то купил производственную составляющую, а прочие строения остались бесхозные, брошенные. Относились они к государственному лесхозу, а за ним смотреть сейчас некому. Ну, и местные аборигены начали ездить туда и воровать. Представляете, они водонапорную башню из кирпича уронили, чтобы достать бак из нержавейки! А башня высотой 15-20 метров была. Просто в дверной проем поставили домкрат, подняли край, она и упала.

А главное, повадились ездить по нашей территории. Я раз сказал, чтоб не ездили, два… Но я не могу им запретить воровать металл, потому что это не мое. Позвонил директору ГУПа, а тот сказал, что ему наплевать. Потом я запретил ездить через меня. Они вроде притихли, потом — опять. Тогда я натянул стальной трос. Они приехали, трос сорвали, расстроились, и опять прут. Я уже на взводе взял полено, дорогу перегородил, они пьянющие на «Волге» через полено перескакивают и приезжают с обрезом. И один из них давай в меня стрелять.

Слава богу, у них осечки были постоянно, он раз стрельнул — не получилось, второй… Я вызвал полицию. Те приехали минут через сорок, а на следующий день я читаю в газетке: на Станционной улице произошла перестрелка, пьяный такой-то стрелял непонятно в кого.

То есть полиция приехала, тот ружье выбросил в болото, а мое заявление тихо — под сукно. И все. Пошел разговаривать с ними, а они мне: ну, понимаешь — это сын полицейского. А мужик, который принимает металлолом, — тоже то ли бывший полицейский, то ли связан с ними, да ладно, ладно, че ты.

Так что там в этом плане бардачина полный. Для них единственный способ зарабатывать — это воровать металл. Они и успокоились только когда рядышком все раздербанили.

Я там пока еще стою, таким островком безопасности. Но если меня не будет, думаю, не пройдет двух-трех недель, и это будет просто выжженная земля. Это пугает. Потому что людей больше ничего не интересует, они даже не думают, на чем можно честно зарабатывать.

Меня что еще резануло в свое время. Раньше в Артемовском работал большой лесоперерабатывающий комплекс, строился он еще в советское время, и там все было продумано, деревянные отходы шли в кочергарку, которая отапливала жилой сектор. Потом ГУП стал разваливаться, сырья для кочегарки не стало. 1 января пришел новый руководитель и перестал отгружать дрова для отопления. Кочегарка обанкротилась. И вот он мне объясняет: «Я — государственный человек, у меня серьезный подход, и я не буду отгружать дрова без договора, без оплаты». Я ему: «Вы понимаете, что если вы не отгрузите, то все разморозится, и кочегарки к осени вообще не будет?» Он: «Ну, это уже не мой вопрос».

Я думаю: блин, если ты государственный человек, так заставь ты их заключить договор и отгрузи эти дрова, они у тебя просто так на территории лежат! Пускай они пройдут отопительный сезон, а уж потом эти деньги с них выколачивай. Они хотя бы не развалятся. А сейчас все, нет кочегарки. Трубы из земли повыдергивали, котлы вырезали, все вытащили оттуда. Это к слову о наших чиновниках. Государевы люди — вместо того, чтобы думать, как помогать развиваться, они думают, как бы последнее допереть.

Одну из двух башен котельной разрушили буквально за несколько дней

Смотрю на сады вокруг Артемовского, раньше они еще были нормальные. Сейчас пенсионеры дряхлеют, умирают, молодежи эти домики не нужны, все превращается в развалины. Смотрю на один дом: сначала крыши не стало, потом окон… И это настолько коррелирует с тем, что происходит на уровне населения — алкаши, пьянь, вот это все. А кто им на смену придет? Заменим людей на роботов? Я в Артемовском роботов ставить не готов.

Сейчас все концентрируется вокруг крупных городов, и это — только потому, что муниципальные администрации своим городом совсем не занимаются. Там мэров полгорода лично знает, вместе в школе учились. Все повязаны. И невооруженным глазом видно, как они набивают себе карманы. Да мне бы стыдно было, если б я был старшим по дому, набивал бы себе карманы, а у меня во дворе был бы бардак!

Между тем, выходы-то есть. И идеи здравые тоже. Перемещайте промышленность из города в область, создавайте рабочие места, снижайте налоги для тех, кто это делает. Вон приборостроительный завод перевезли из центра в Арамиль, и все у них хорошо. В отличие от многоэтажки в Екатеринбурге, там у них нормальные площади, станки стоят на фундаменте, на земле, а не на 2-3 этаже. Это нормально, что производство уходит из города. Городу меньше грязных технологий, а в области — новые рабочие места… Екатеринбург-то может жить торговлей, ему не нужны все эти производственные площади.

Но если продолжится такая же политика по налогам, какая сейчас ведется, то и эта идея провалится.

Очевидно же, что кадастровая стоимость земли в области должна быть ниже, чем в Екатеринбурге, и это может стать реальным стимулом для промышленников. А у нас как сейчас? Ко мне в Артемовский в 2010 г. пришли кадастровые инженеры и оценили земельный участок в 16 миллионов. Да не стоит он 16 миллионов, вы хоть тресните! То есть я должен заплатить налога — 116 тысяч в год. Я за голову схватился!

Вместо того чтобы делать копеечные, нулевые ставки, чтобы все производство из Екатеринбурга переезжало в область, начинают область душить этими налогами. Как я разовью производство, если мне такие суммы приходят?

Ну, нельзя область выравнивать по стоимости с городом, там должно быть дешевле. Если вы хотите, чтобы производство из города уезжало, и при этом ставка у вас одинаковая, то на кой черт я буду тратиться на транспорт, возить людей, нанимать местных работников? Зачем мне это надо?

Надо иметь много оптимизма, чтобы верить, что все будет хорошо. Хочется верить, что вождь повернется к народу лицом. Я прекрасно понимаю, что управление таким большим государством начинается с вертикали: на первом этапе неважно, какие у подчиненного профессиональные качества, главное, чтобы он был исполнителен и лично предан. Вопросов нет. Но потом-то надо что-то менять! Построили вертикаль, навели порядок, теперь надо замещением заниматься. Преданных убирать и ставить технократов, которые будут реализовывать идеи на местах. Дойдет ли президент до этого, решится ли на такой шаг? Вот в чем вопрос.

И что меня особенно поражает, что даже коммерсанты на своем уровне не могут хотя бы для себя сгруппироваться в какую-то коалицию. И не пытаться обмануть контрагента. Ведь вся экономика просчитывается, и нажиться за чей-то счет уже не получится, каждый должен зарабатывать на том, что добавляет сам, а не за счет того, что «отжал» у партнера.

А у нас каждый смотрит на то, где, кто и кого обманывает. Никто никому не доверяет. А когда ты никому категорически не доверяешь, это очень тяжело. Как тогда развиваться и как двигаться?