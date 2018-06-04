История девочки-панка: «Когда мне было 15 лет, родители поменяли замок на двери, и я ушла из дома»

Мы решили возродить рубрику о людях, которые в юности были неформалами, а потом выросли и круто изменили свою жизнь (вы же помните истории бизнес-леди, которая была эмо, и девочки-гота, которая сейчас водит экскурсии по Норвегии?). В этот раз рассказываем про екатеринбурженку Анастасию Патенко, которая ещё пять лет назад была панком и не боялась выделяться среди своих сверстников яркой прической и нестандартной одеждой. Сейчас ей 20 лет, она мама и мастер маникюра.

— Моя история завязалась в 15 лет, когда впервые услышала рок-группу «Йорш», — вспоминает Анастасия. — Благодаря этим текстам захотелось выделяться из толпы как внешне, так и внутренне. У меня поменялся характер, манера поведения, начала красить волосы в разные цвета, делать пирсинг. Я заканчивала 9-й класс и хотела поступить в художественное училище имени Шадра. Начала ходить на курсы и просто влилась в эту творческую атмосферу. Очень удивилась тому, что все ребята выглядели неформально, но при этом каждый был индивидуален. Тогда я поняла, что это мое. Осенью поступила в училище. Появились пирсинги уже на видимых местах, первая татуировка, начала делать разные прически, красить волосы во всевозможные цвета.

— Как к этому отнеслись родители?

— Конечно, родители были против. Мы постоянно из-за этого ссорились. Они никогда не понимали меня. Не понимали, почему хочу выделяться внешне. Я начала ходить на рок-концерты. Однажды, когда собиралась на вечеринку, родители не хотели никуда отпускать. Вернувшись домой, обнаружила, что они поменяли замок на двери. Тогда и отправилась ночевать к своей знакомой компании неформалов. И стала панком (смеется). Мы жили вместе месяца два. На тот момент я ощутила всю эту свободу, когда нет никаких запретов и претензий. На самом деле, я не пожалела. Это был опыт. И по итогу просто сделала для себя выводы, как нужно жить, а как нет.

— А что произошло после?

— Через некоторое время познакомилась с мальчиком. Он был абсолютно обычный, без каких-либо неформальных наклонностей, занимался спортом. Со временем я начала снимать пирсинги, перестала вести такой беспредельный образ жизни. 17 лет — такой переломный период, когда полностью вернулась к прежней жизни, устроилась на работу, училась. И, кстати, помирилась с семьей (смеется).

— Чем ты занимаешься сейчас?

— Сейчас я замужем, воспитываю дочку. Стараюсь быть для нее положительным примером. Год назад начала заниматься ногтевым сервисом. Творчество осталось в моей жизни. Мы с мужем посещаем различные марафоны, мастер-классы и тренинги в сфере бизнеса. Недавно участвовали в социальном проекте, где устроили праздник деткам из детского дома, учили ребят лепить пельмени. Конечно, уже не хочется ничего прокалывать, красить волосы во все цвета радуги. Сейчас же я направляю свое творчество в арт-проекты, интересные фотосъемки.

— Представь ситуацию: твоя дочка выросла и захотела стать неформалом. Как ты к этому отнесешься?

— На самом деле, я считаю, что, когда ребенок взрослеет, становится подростком, необходимо больше разговаривать, больше общаться на такие темы. Не нужно ничего запрещать, иначе он попросту будет делать все назло (как это делала я). Конечно, мне не захочется, чтобы дочка выглядела так же, как и я в свои 15 лет. Должны быть теплые отношения в семье, должно царить взаимопонимание.

Почитать другие истории бывших неформалов можно в нашей рубрике «Куда пропали неформалы». Например, мы уже рассказывали про одного панка, который вырос и превратился в хипстера. Ещё у нас была история про хиппи, которая сейчас работает инженером-экологом и пишет жалобы на чиновников в прокуратуру . А также о девушке-ролевике, которая в 15 лет водила домой бородатых мужиков, а сейчас — ведущая шоу на радио.

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