«Они не матерятся!» Спортивный переводчик — о работе с иностранцами

Без него в Челябинске не обходится ни одно статусное мероприятие с участием иностранных гостей. На Кубке мира по фристайлу в Миассе, на чемпионате мира по танцевальному спорту, на чемпионате мира по хоккею среди юниоров преподаватель ЮУГПУ Ярослав Писарев — главный переводчик. О чём же говорят самые высокие гости на публике и в неофициальной обстановке? Что делать, если выступающий на сцене несёт ахинею? Нужно ли переводить нецензурную лексику? Об этом — в интервью «АиФ-Челябинск».

Фёдор Сергеев, «АиФ-Челябинск»: Недавно в Челябинск приезжал легендарный боксёр Майк Тайсон. Его было скучно переводить?

Ярослав Писарев: О, нет! Работа с Тайсоном запомнится надолго. Прежде всего ажиотажем, с которым связана его персона. Никогда ещё мне не приходилось работать в условиях такого желания окружающих сфотографироваться с человеком, взять у него автограф. Одна из первых задач была просто оказаться внутри кольца из охранников, чтобы не потеряться в толпе. Сам он, похоже, к этому абсолютно привык. Хотя временами возникало ощущение, что его вот-вот выведут из себя и будет непросто. По характеру-то он взрывной, насколько мы знаем из его карьеры!

— Вы часто переводите именно спортивные мероприятия. Сами в спорте не случайный человек?

— Нет. Я всё детство провёл в разных секциях, занимался хоккеем и футболом, шесть лет играл за сборную области по гандболу.

— А помните свой дебют?

— Первая стрессовая ситуация была когда я ещё был 20-летним студентом. В Челябинск приехал представитель итальянского посольства. Видимо, решили сэкономить, наняв студента иняза. Позвонили в деканат, меня рекомендовали, я согласился, предупредив, что буду переводить как умею. И понеслось. За два дня визита посла мы побывали у тогдашнего мэра Челябинска Тарасова, у губернатора Сумина, сходили на прямой эфир на местный телеканал, открыли какую-то выставку…

Когда несут ахинею

— Предположим, словарный запас гостя беден, человек выражает свои мысли скудно, не умеет как следует их оформить и несёт ахинею. Вы что тогда делаете?

— Как-то раз я переводил японского конькобежца, который знал по-английски от силы только пять фраз. Пришлось следить за его мимикой и жестами, чтобы выстраивать более-менее развёрнутые ответы, которые было бы интересно слушать окружающим.

— Приходится слышать от иностранцев нецензурную лексику?

— Обычно они себя контролируют, держат в руках. По крайней мере, те, кого я переводил, не позволяли себе непарламентских выражений.

— После официальных мероприятий наши чиновники, наверное, устраивают и неофициальные мероприятия с иностранцами. Там требуются переводчики?

— Само собой. Но я вас разочарую: разговаривают на стандартные, ни к чему не обязывающие темы — про жён, детей, про детство, про места, где бывали…

— Случаются, казусы с переводами?

— На мировом чемпионате по тхэквондо, который проходил в Челябинске в 2015 году, я переводил на сцене речь функционера из Европы. Когда он начал говорить, мне показалось, что он говорит на корейском. Я подумал, что он произносит некий традиционный девиз, который переводить не нужно. К примеру, так принято у каратистов. Ну, думаю, сейчас он на корейском закончит и перейдёт на английский, а уж английскую-то фразу я переведу. Но тут он остановился и с ожиданием посмотрел на меня: мол, переводи! Переспросить, о чём он говорил, было нельзя: на арене «Трактор» в это время было шесть тысяч человек. Пришлось сказать следующее: «Дорогие друзья! Мы приветствуем вас на первом в истории Челябинска мировом турнире по тхэквондо!»

Со второй фразы я включился, понял, что у него особенный акцент и некоторые звуки он произносит не совсем правильно.

— Видимо, непростая это штука — синхронный перевод?

— Я читал об одном исследовании, когда производили замеры пульса, частоты сердечных сокращений у синхронистов-переводчиков. Так вот в пиковые периоды они совпадают с частотой сердечных сокращений у спортсменов во время соревнований. Только спортсмен бежит, а ты-то нет!

Рейтинг языков

— Некоторые родители говорят своим детям: мол, можешь учиться на двойки и тройки, лишь бы по английскому языку было «отлично»!

— Знание языка в совершенстве ещё не гарантия, что ты хорошо трудоустроишься в другой стране. Нужно уметь делать что-то ещё. Язык — это всего лишь средство общения. В XXI веке это такой же необходимый навык, как чтение, письмо, счёт. Если ребёнок этими базовыми навыками не овладел, ему очень сложно будет развиваться в дальнейшем. А перевод — это стабильная возможность заработать на кусок хлеба с маслом.

— Если человек едет на ПМЖ в другую страну, не зная языка, всё равно ведь он его выучит?

— При этом язык будет осваиваться гораздо быстрее, чем если бы человек учил его постепенно, до поездки. Идеальный вариант, если перед отъездом ему объяснят основную структуру языковой среды, в которой он окажется. Тогда будет мало-мальский каркас, на который он потом сможет нанизывать новые слова, новые выражения.

— Есть ли своеобразный рейтинг языков, которые рекомендовано сейчас изучать?

— Да. Английский всегда в топе, китайский где-то там же. Правда, лично у меня к нему душа не лежит. Но я знаю несколько человек, которые очень прочно осели в Китае, отучившись в наших вузах. Высоко котируются испанский и арабский. Испанский позволяет прекрасно себя чувствовать во всей Латинской Америке. Много куда можно поехать, зная арабский.

— В каком возрасте нужно начинать учить язык? Чем раньше, тем лучше?

— С очень раннего возраста есть смысл заниматься, только если ты сможешь создать хотя бы псевдосреду. То есть если ты сам можешь разговаривать с ребёнком на этом языке, которому ты пытаешься его обучить.

— Знание языка сильно выручает за границей?

— О да. Это вообще одна из причин, почему я начал учить языки в дополнение к английскому. Испанский я начал учить, когда съездил в Испанию в первый раз. Я ехал в автобусе и не понимал, о чём говорят люди. Заходил в магазин и не понимал, что написано на этикетках. Мне было от этого настолько некомфортно, что по приезде домой, я сразу сел учить испанский.

Досье

Ярослав Писарев родился в Челябинске в 1979 году. Окончил школу № 138 в Челябинске в 1995-м и среднюю школу в г. Льюисвилле (штат Техас, США) в 1996-м. С 2001 года преподаёт в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ранее — ЧГПУ). Доцент кафедры английской филологии.