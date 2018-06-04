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Топ-5 Telegram-каналов месяца: секреты красоты, лучшие мемы и страшные авиакатастрофы
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Топ-5 Telegram-каналов месяца: секреты красоты, лучшие мемы и страшные авиакатастрофы 

Peopletalk 4 июня 2018
Фото: Peopletalk
Мы продолжаем делиться с тобой самыми интересными, смешными и актуальными Telegram-каналами, которые медленно, но верно отбирают аудиторию у всех СМИ России.
Картинки-картиночки
В этом Telegram-канале много мемов, и, что важно, 90% из них на английском. Сложно, но смешно.
Goodtoglow
А это просто еще один бьюти-канал, который мы любим: баночки, кремики и полезные советы.
Sneakermania
Канал про новые кроссовочные релизы, важных фигур в мире street wear’a и смешные мемы в тему.
Не тереби Дао  В канале «Не тереби Дао» соосновательницa SMM-агентства Belong Agency Ксюша Дукалис вещает о кино, книгах и SMM. И мемы. Да, любим мы их, что поделать?
Говорит командир корабля
Этот канал мы любим по непонятным нам причинам. Здесь просто и ненавязчиво рассказывают об авиации — сколько зарабатывают пилоты, что происходит, когда в самолет ударяет молния и про авиакатастрофы. Затягивает.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-5-telegram-kanalov-mesyatsa-sekrety-krasoty-luchshie-memy-i-strashnye-aviakatastrofy/
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