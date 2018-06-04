Топ-5 Telegram-каналов месяца: секреты красоты, лучшие мемы и страшные авиакатастрофы

Мы продолжаем делиться с тобой самыми интересными, смешными и актуальными Telegram-каналами, которые медленно, но верно отбирают аудиторию у всех СМИ России.

Картинки-картиночки

В этом Telegram-канале много мемов, и, что важно, 90% из них на английском. Сложно, но смешно.

Goodtoglow

А это просто еще один бьюти-канал, который мы любим: баночки, кремики и полезные советы.

Sneakermania

Канал про новые кроссовочные релизы, важных фигур в мире street wear’a и смешные мемы в тему.

Не тереби Дао В канале «Не тереби Дао» соосновательницa SMM-агентства Belong Agency Ксюша Дукалис вещает о кино, книгах и SMM. И мемы. Да, любим мы их, что поделать?

Говорит командир корабля

Этот канал мы любим по непонятным нам причинам. Здесь просто и ненавязчиво рассказывают об авиации — сколько зарабатывают пилоты, что происходит, когда в самолет ударяет молния и про авиакатастрофы. Затягивает.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-5-telegram-kanalov-mesyatsa-sekrety-krasoty-luchshie-memy-i-strashnye-aviakatastrofy/