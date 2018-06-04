«Хотелось сбежать». Участница «Взвешенных людей» — об участии в шоу

Участница шоу «Взвешенные и счастливые люди» Анастасия Идрисова хорошо известна в Казани. Она телеведущая, причем у нее собственная рубрики о красоте и здоровье на телеканале «Эфир». Более того, у Анастасии — свой косметологический центр. И именно это стало причиной травли девушки в Интернете. «Хейтеры» (от англ. hate — ненавидеть) развернули против нее войну, посчитав, что с лишним весом учить других быть красивыми нельзя. А она не обижается и даже жалеет их. Что осталось за кадром шоу и как оно помогло ей разобраться в себе, Анастасия Идрисова рассказала «АиФ-Казань»

Дарья Ходик, «АиФ-Казань»: Анастасия, как вы попали в шоу?

Анастасия Идрисова: Проект нашел меня сам. Подозреваю, хотя мои друзья в этом не признаются, что это было с подачи наших общих с Тимуром Бикбулатовым друзей (Тимур — победитель второго сезона шоу. — Прим.авт.). Меня пригласили на кастинг, я рассказала о себе и меня взяли последней участницей. Мне кажется, в этом сезоне людей подбирали не по весу, а с определенным характером, чтобы это были харизматичные люди, разные по своим амплуа. Мы действительно были очень разными. Состав был подобран таким образом, что каждый зритель мог найти в каждом из участников своего. Съемки начались в декабре прошлого года. Конечно, я не представляла, что это такое (за шоу я до этого не следила, не смотрела его и сейчас). И слава богу, потому что я бы никогда не решилась на это!

Остальные участники — фанаты шоу, кто-то пробовал попасть, но не проходил кастинг, кто-то заранее уволился с работы и был готов положить на это свою жизнь. Я к этому не была готова. Как и не была готова соревноваться с ними. Хотя многие входили в раж и начинали бороться друг с другом. Но мы и так соревнуемся, и боремся постоянно, у нас жизнь такая. Поэтому мне важнее, чтобы люди поддерживали друг друга. Я поняла, что реалити-шоу — это не мой формат. Но мне очень повезло с моей «черной командой», мы до сих пор сохранили дружбу.

Время понять себя

— Как вам жилось на проекте?

— Мы оказались в замкнутом пространстве, на заброшенной турбазе на горе и две недели жили обособленно. Съемочная группа уезжала на ночь и мы оставались в этих горах одни. Нам нужно было топить печку, вместо туалета — дырка в полу. Было тяжело, потому что тогда у нас был максимальный вес, приходилось в гору залезать, чтобы душ принять. Сама турбаза была так высоко, что нас поднимали наверх на «Ниве» по два человека. Потом мы смогли подниматься и сами.

Но это время было самым лучшим на проекте. Нам никто не мешал быть друг с другом и мы смогли за это время друг друга узнать. У нас были общие принципы. Мы сходились на одном — мы не боялись проигрывать. Я осознала, насколько была слабой физически, насколько я мало двигаюсь. Я ведь сидела в офисе по 14 часов.

Мы не играли на камеру, многие ситуации для нас были неожиданностью. А когда я была с чем-то не согласна, тот материлась и гнула свою линию. Я была самым слабым звеном, но я благодарна команде, которая меня не бросала. Они говорили: «Настя, это просто шоу. Дойди ради себя. И мы преодолевали все препятствия. Мы это сделали, а первыми или десятыми — неважно. Я думаю, все зрители и так увидели, кто играл на камеру. Меня бесили такие истории. От меня тоже такого ждали, ведь я уже была в „телеке“. Обзывали слабачкой. Но я, слава богу, достигла такого уровня самоуважения, что этим меня не смотивируешь. Я готова победу отдать другому человеку, потому что я вижу, что у меня будут они еще, а у него это последний шанс.

У нас не было связи и доступа к телефонам. А у меня ведь свой бизнес, который еще на этапе развития. Что думать о работе — непонятно, что происходит во внешнем мире — неизвестно. Я вернулась домой очень вовремя. Мы, кстати, решали всей командой — ехать на проект или нет. Они мне сказали: „Настя, попробуй“. Я первый месяц участия со всеми боролась, дико ненавидела, что я вынуждена жить во всем этом. Я была очень зла, хотя, казалось, сама это выбрала. У меня было желание сбежать, прибежать в полицию со словами: „Вытащите меня отсюда!“.

Но зато было время пропустить себя через сито. Я ведь не признавалась себе в каких-то моментах — в своих отношениях с родителями, которых уже нет, в отношениях с мужчинами. Психологи с нами разговаривали разными методами, искали свой подход, им было нужно наковырять что-нибудь такое. Я устала сопротивляться, открылась психологам, смогла поговорить о своих проблемах и еще больше поняла себя.

За что я благодарна проекту? Я вернулась оттуда с „прополосканной головой“ — по отношению к жизни, мужчинам, работе. Я поняла, что надо находить баланс и уметь слышать других. У меня никогда не было проблем с мужчинами, в каком бы весе я ни была. Но мое отношение с ними было не совсем правильными — и страхи, и недоверие. Моя мужская сторона всегда боролась с ними. Так получилось, что я вернулась с проекта и у меня завязались отношения. Это как небо и земля! Я поняла, как неправильно себя вела. А что такое вес? Это наши отношения с мужчинами, комплексы, страхи, обиды на родителей и попытки надеть на себя броню.

— Как проходили ваши тренировки? Мне показалось, что их в этот раз было меньше, а больше испытаний и соревнований.

— Было очень много съемочного процесса. Вы видели, какие локации были (съемки проходили в Сочи, Олимпийском парке, в горах). Сначала у нас не было режима, как такового. Когда мы стали жить в одном доме с „красными“ и „синими“, подобие режима появилось. Плюс нам поставили несколько тренажеров там, чтобы могли заниматься. Классно, когда человек сам начинает заниматься, но на начальном этапе нужно, чтобы тренер мотивировал. У „красной“ и „синей“ команды было больше времени с тренерами, но я благодарна нашему тренеру Сергею Бадюку, он нас очень поддерживал, берег. Мы до сих пор общаемся, он ждет нас с Ириной, запланировал передачу про женский бокс. В июне встречаемся в Москве со „Взвешенными людьми“, будет фотосессия с Ириной. История не заканчивается! Я благодарна за знакомства на этом проекте.

— С кем из участников у вас сложились теплые отношения?

— Мы особенно тепло общаемся с Кристианом и Ириной, Ирина мне как сестра, она младше меня на 11 лет. А еще с Сашей Повагиным, Аней Лежневой, переписываемся с Женей Хаеткуловым и Леной Садиковой. Мы занимаемся в одном клубе с Тимуром Бикбулатовым. У него классные тренировки, функциональные и сильные, но это не мое, не мой режим. Он на меня обижался сначала и даже не разговаривал, но сейчас оттаял.

— Чему вы научились на проекте?

— Жить, как на проекте, в реальной жизни ты не можешь. Там мы имели возможность много тренироваться, правильно питаться. Вернувшись, я поняла, что еда может быть разной, она перестала быть источником обжорства. Я попробовала разные занятия и поняла, что кардиотренировки не мое, умру от скуки. К интенсивным функциональным тренировкам мое тело не готово. Я раньше занималась кикбоксингом и боксом, я вернулась к этому и поняла, что это мое. Это возможность час побить тренера, выбросить того мужика, который сидит во мне, и стать девочкой. И самое главное — мне никогда не хочется пропустить тренировку. У многих бывает такая проблема — тебя хватает на месяц-два, потом ты ищешь предлоги, а потом заболеваешь. Это твое подсознание находит болячку. Если в вашей жизни есть регулярный спорт, даже если вы с питанием „не договорились“, процесс будет, пусть более долгий, но, возможно, и более физиологичный. За те два месяца, что я активно занимаюсь боксом, у меня вырос функционал. Даже в сексе я почувствовала разницу. Еще два месяца назад я умирала на тренировках, а сейчас прошу тренера: „Давай ещё!“

Я стала без фанатизма воспринимать еду. Я себя заставляю пить. Я исключила газировки, бутерброды и другие лишние продукты. У меня минимум 4 тренировки в неделю. А вот от десертов я не могу отказаться, почему бы не побаловать себя? Вы можете либо уменьшить количество калорий, либо увеличить интенсивность нагрузок. Если ты разогнал метаболизм, не останавливайся. Я буду продолжать заниматься. Я всем участникам шоу желаю сохранить этот азарт. Потому что, если вы посмотрите на участников прошлых шоу, многие, к сожалению, вернулись к тому же весу, а некоторые еще больше набрали. Единицы тех, кто сумел сохранить свой результат.

Я даже была рада тому, что ушла, потому что у меня не было такого экстренного похудения, не обвисла кожа. Конечно, спасибо и генетике. У меня кожа успевает „усаживаться“, плюс я работаю в индустрии красоты и я знаю, как можно телу помогать. Я хочу измениться таким образом, чтобы абдоминопластика (срезание кожного фартука на животе) не понадобилась. Я предпочла выбрать для себя путь не похудения, а трансформации тела через интенсивные тренировки, изменение взглядов на жизнь.

Когда я вернулась домой, я перестала нервничать. Сейчас, когда происходит что-то неприятное, я говорю себе: „Ну ладно, пойду в обход“. Я поняла, что отношения важны для женщины. Нельзя быть целиком только в работе или в семье, человек должен реализоваться во всем. У лишнего веса много причин, чтобы себя комфортно чувствовать в теле, нужно соблюдать баланс и позитивно мыслить. А еще три „С“ — секс, спорт и сон.

За два месяца на проекте вы сбросили 30 килограммов. Каких результатов вам удалось достичь?

— Сейчас потеряла уже больше 40. Вчера вышел финал шоу и меня закидали сообщениями: почему вас не было. По правилам проекта я не могла выкладывать свои фотографии до и после. Я не смогла поехать на съемки, но я тоже хочу свою „минуту славы“ — выйти в красивом вечернем платье под свет софитов. Мы монтируем в этом месяце свой ролик и скоро я предстану в виде до и после. Это пока мое промежуточное после.

О хейтерах в сети

— Вы ещё ведете свою программу о красоте и здоровье на „Эфире“?

— Да, в сентябре у нас новый сезон и все ждут с нетерпением, что к этому времени я буду еще более трансформирована. „Эфировцы“ в свое время сыграли на „хейтерах“ и парадоскально, но моя рубрика — самая просматриваемая. 50% любят, 50% ненавидят. Мне писали: „С такой рожей ты полезла в косметологию, в телек“. А сейчас я понимаю, что это тоже было преодоление себя. Почему я люблю свою рубрику? Я говорю правду о косметологии. Тексты я пишу сама, это приобретенный опыт. Мне говорили: „Ты своей рубрике не соответствуешь, я говорю: „Пока“.

Я поняла, насколько люди злые. Потом мне стало их жалко: им нечего дать, проще сказать анонимно что-то плохое другому человеку: мне плохо, чтобы тебе еще хуже стало. Это ведь легче, чем стать лучше, человечнее. Когда мне „хейтеры“ начинают мне что-нибудь писать, я им отвечают: „Я толстая, ну и что? Больше нечего сказать? Ты можешь сказать, что я лицемерный лживый человек, что я веду себя неподобающе? Я толстая. Давай поставим точку“. После этого все затухает.

Не смотрите на меня, живите своей жизнью. У меня есть свое мнение о некоторых участниках проекта, но я не собираюсь писать им гадости в сети, кто я такая? Но самое интересное, в период хейтерства меня многие поддержали, и я поняла, что хороших людей гораздо больше. Я получила столько хороших откликов, а некоторые были невероятные. Один мальчик мне написал: „Спасибо вам за мою жизнь“. Он учился в школе и его сильно травили одноклассники и ему от этого жить не хотелось. Но он наткнулся на ролик обо мне, стал читать комментарии и задумался: её чуть ли не вся страна ненавидит, а меня всего лишь одноклассники. Он понял, что его ситуация не такая страшная. Если вся эта канитель ради хотя бы одной жизни, то пусть все это будет.

— Как вы решились на переезд в Казань из Тольятти?

— Я работала в косметологии, только наемным работником, и меня отправили на выставку в Казань. Во время командировки я поняла, что хочу жить в этом городе. Я люблю Казань. Где бы я ни была за границей, я хочу сюда вернуться, это мой источник силы. Но когда я 5,5 лет назад переезжала сюда, мне было 28 лет, я ушла от мужа, у меня не было квартиры, работы, детей. Я въезжала в город и плакала: „Казань, прими меня, найди мне место в этой жизни. Я хочу, чтобы где-то был мой дом“. И мне кажется, что меня услышали. Как я дошла до жизни такой и сильно поправилась? Это первые несколько лет жизни здесь. Истерика на истерике. Я могла весь день не пить и не есть, а вечером наесться. За что я люблю сама себя? Не за то, что я имею а за то, что я поняла, как много я могу сделать. Возможности человека настолько большие, что мечты реально воплощаются.