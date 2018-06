«Хочешь сделать как следует — делай сам»: интервью с Дмитрием «Гоблином» Пучковым

О популярности, переводах, кино и играх.

Дмитрий Пучков, известный так же как Гоблин, прославился в первую очередь как переводчик фильмов. Тем не менее, за свою жизнь он успел попробовать себя в самых разных сферах: от работы в правоохранительных органах и торговли, до литературы, видеоблогинга и геймдева. В частности, он был автором обеих частей RPG «Санитары подземелий».

Управляющий партнёр DTF Сергей Бабаев пообщался с Дмитрием Пучковым о его пути, современной России, кинематографе и, конечно, об играх.

Интересно, что одним из ресурсов, на которых началась ваша авторская деятельность, был quake.spb.ru, который был прародителем DTF.

Заметки про компьютерные игрушки я начал строчить в 1997 году именно на сайте quake.spb.ru. На тот момент это был не только самый главный «игрушечный» ресурс в родной стране, но и практически единственный. Собственно, тогда и на Западе подобных ресурсов было раз, два и обчёлся.

Выглядело всё это крайне аскетично — белый текст на чёрном фоне. Собственно, мой сайт Oper.ru выглядит точно так же до сих пор. Не было никакого видео, картинки — убогие и маленькие. Чтобы заинтересовать посетителя, надо было уметь сочинять интересные тексты. Полагаю, у меня неплохо получалось — сочиняю до сих пор.

Но время шло, и, немного погодя, «на месте» quake.spb.ru вырос DTF, другой по дизайну, технически более сложный и глубокий. Некоторое время строчил заметки и там, но потом забрался в свой угол и далее проживаю сам по себе. Не потому, что мне чего-то там не нравилось (как раз наоборот, мне нравилось всё), а потому, что в связи с широтой собственных интересов ощущал некоторый дискомфорт на специализированном ресурсе. Но в целом успел отметиться везде.

Главная страница quake.spb.ru Если не изменяет память, на раннем DTF была же целая ветка форума, где читатели произведения «Санитары подземелий» могли с вами поговорить, поучаствовать в этаком народном интервью.

Форум был разбит на тематические разделы: игры, фильмы, политика и прочее. А под меня лично сделали отдельный раздел, где масса граждан общалась про всё сразу: игрушки, политику, женщин, войну, секс и всё такое прочее.

Общение в сети тогда было невероятной новинкой, всем было страшно интересно и весело. Времени это пожирало — караул. Но на заре интернета контингент был разумный, тупых детей не было вообще, приличия соблюдались, проходили регулярные сборы в оффлайне.

Общались, повторюсь, не столько про игры, сколько про жизнь в целом. На интервью это похоже не было, никакие мегаавторитеты тогда ещё не сформировались, народ просто резвился.

Новый DTF не станет нарушать традиции, и спустя много лет всё так же хочется поговорить о вашей истории, геймдеве, кино и в целом творческом пути.

Готов.

Вы успели сменить кучу работ, примерив на себя роль и таксиста, и слесаря, и много кого ещё. Это был какой-то поиск себя или просто не складывалось, зарабатывали как могли?

Никаких иллюзий о жизни не имел с подросткового возраста. Отец — военный, мать — учительница, в семье трое детей. У всех обязанности по дому, а я был самый мелкий. Учился в шести школах, в том числе в интернате. Для ребёнка это серьёзные психологические испытания, даже если школы советские.

Окончательно иллюзий лишили в армии. Там же из меня выбили решительно всю дурь, так что остался только здравый смысл и прагматизм.

Исходя из этого думал и думаю так: если на работу ходишь для того, чтобы зарабатывать деньги, то работа должна приносить максимальное количество этих самых денег.

В чём смысл быть инженером за 120 рублей, если пролетарий зарабатывает 250? Поэтому без всяких раздумий, вместо получения образования я отправился работать руками.

Никаким «поиском себя» не занимался — ребёнок болел, нужны были деньги. В Советском Союзе медицина была бесплатная, но если болячки серьёзные, то всё равно нужны были деньги.

Физический труд — вещь крайне полезная. Руки ловко работают, голова не менее ловко думает. В процессе токарных работ, например, выучил английский язык. Руками точил и резал, а перед глазами ежедневно висел листочек с новыми английскими словами. Результатами пользуюсь до сих пор.

После перестройки многие занимались бизнесом. Вы тоже попробовали себя на этом поприще?

Да, в перестройку открылась масса возможностей по зарабатыванию денег самыми разными способами, вплоть (и особенно) до конкретной уголовщины. Осознав открывшиеся перспективы, я уволился с завода и погрузился в коммерцию. Продавал оргтехнику (компьютеры, ксероксы), болтался по всей стране от Владивостока до Средней Азии. В одну сторону — чемодан с «железом», обратно — полиэтиленовый мешок с деньгами. У меня как-то относительно удачно обходилось без уголовщины.

В промежутках «бомбил» по ночам на машине. Вот тут с уголовщиной был полный порядок. Люди нормальные, не нормальные, трезвые, пьяные, тихие, наглые, проститутки, сутенёры, бандиты — приключения нон-стоп. Про каждый день можно книжку написать.

Регулярный мордобой с пассажирами при попытках не платить за проезд, попытки задушить меня с целью отъёма денег. Как-то раз бросили гранату.

В общем, жили бедно, но очень весело.

Как после всего этого опыта появилась идея пойти на службу в милицию?

Перестройка и всё последовавшее за ней имело ровно одну цель — передел собственности. Построенную коммунистами страну ломали и растаскивали на куски в частные руки. А по ходу, дабы всё это не выглядело откровенным разводом и кидаловом, шла чудовищная промывка мозгов населению.

Массово издавались и продавались разнообразные идеологические помои, в том числе труды Солженицына. Как-то раз с уличного лотка прикупил «Архипелаг ГУЛАГ» и прочитал. В детстве и юношестве рос среди граждан с очень яркими уголовными наклонностями, никаких иллюзий в области системы исполнения наказаний не имел. Но книга натурально поразила — насколько чудовищные преступления от нас скрывали. Ну и, как говорится, «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Принял решение послужить в милицию, дабы лично подправить такое страшное положение. Был мне тогда 31 год.

Стало быть, под впечатлением решили.

Да, но на службе очень быстро стало понятно, что Солженицын — гражданин не очень умный, крайне злобный и по-бабьи мстительный.

Произведение «Архипелаг ГУЛАГ» — сборник фантастических, порой откровенно глупых выдумок автора.

Никаких документов он никогда в глаза не видел. Свидетельских показаний никогда не проверял. Собрал какие-то дикие басни не пойми от кого — и вот она, «правда».

История родной страны настолько сурова и трагична, что выдумывать про неё сказки по меньшей мере глупо. А по большей — подло. Не надо ничего выдумывать. Надо говорить как есть. Этого будет достаточно.

Ну а в целом служба в милиции — это крайне полезный жизненный опыт. Как говорится, постоянно на свежем воздухе, с интересными людьми. В других местах ничего подобного нет и быть не может.

Вроде бы и ваш псевдоним «Гоблин» родился тогда же, во время работы в милиции?

Когда-то по телевизору показывали голливудский мультик про мишек Гамми. Там из леса приходили злодейские огры, то есть великаны-людоеды. Но переводчик почему-то называл их гоблинами. Почему — непонятно, ведь гоблин — существо мелкое. Но с тех пор для русских гоблин — это нечто физически здоровое, тупое и агрессивное. С тех пор гоблинами у нас зовут бандитов, омоновцев, оперативников.

Ну а потом мы как-то раз мы дружно прочитали заметку «Гоблины в милицейских шинелях». Ну и принялись друг друга так называть исключительно шутейно. Вот как-то так и пристало.

Как вообще складывалась карьера служителя закона?

Отлично складывалась. Я по российским меркам практически не пьющий, работать умею и люблю. Как в известной присказке: не пей, не воруй, не прелюбодействуй, а если ещё и работать будешь — слава сама тебя найдёт. Раскрываемость была отличная. В милиции вообще очень интересно служить: постоянно интересные события, интересные люди. Значительно веселее, чем показывают в кино.

Ну и если бы не уволился двадцать лет назад, сейчас бы уже занимал крайне серьёзные посты при серьёзных званиях. Но жизнь сложилась иначе.

Почему в какой-то момент покинули службу?

Прозаично: из-за денег и жизненных обстоятельств, когда эти самые деньги сильно нужны. Когда на службу устроился, зарплата была 26 долларов США, а когда уволился — получал 180 долларов. Не бедствовал, нет, жил как все, но так получилось, что пришлось уйти.

Никогда потом, после нормализации личных дел, не сожалели об уходе из органов?

Несмотря на то, что денег после увольнения сразу стал зарабатывать ровно в десять раз больше, жалел очень долго и очень сильно. Как ни крути, а главное в жизни — не деньги. Главное — то, что ты можешь давать людям, как ты им можешь помогать. На службе это достаточно просто и весьма наглядно.

Терзаемый сожалениями, где-то через год попытался на службе восстановиться. Не получилось. Но это, я так думаю, к лучшему.

Незадолго до завершения карьеры вы стали известны как игровой журналист, публиковались на уже упомянутом quake.spb, в «Навигаторе игрового мира», «Стране Игр». Откуда вообще взялся интерес к играм в то время?

Первый компьютер у меня появился в 1996 году. Жутких денег тогда стоил, кстати, — целую тысячу долларов. Тогдашняя тысяча — это не сегодняшняя тысяча. Это действительно было очень дорого.

На компьютере была установлена игра Hexen. Пиратская, само собой, ведь тогда других тупо не было. Игры тогда были суровые, без всяких дурацких подсказок. Куда бежать и что делать — непонятно, а Hexen в этом план была вообще образцовой. Не дёрнул какой-нибудь рычаг, и через три уровня впереди не откроется дверь, а назад уже не вернуться. Сколько времени на него убил — караул.

Hexen

Особенно порадовал один момент, когда с уровня выйти было невозможно — выхода тупо нет. Можно только спрыгнуть в пропасть. Ну и я при падении сразу включал перезагрузку, и всё повторялось в сто пятьдесят четвёртый раз. А потом случайно помедлил и оказалось, что в глубине пропасти находится телепорт, а я до него просто не долетал, ибо резко перезагружался. От такого открытия чуть компьютер в окно не выкинул.

Паренёк я увлекающийся, игры затянули сразу и глубоко. Службу тогда нёс сутки через трое: сутки душил негодяев, трое суток разбирался с монстрами. Не могу сказать, что переиграл во всё, что в те времена появлялось, но в целом занимался играми очень плотно. Всё это сильно раздражало мою женщину, мол, занимаешься какой-то фигнёй. Но я твёрдо осознавал, что дело исключительно полезное и в недалёком будущем — сильно денежное. И не ошибся.

Играть увлечённо — это одно, а вот откуда смелость написать какую-то статью, отправить её в издание? Как выглядел ваш дебют на поприще игрожура?

Что до написания заметок, то это я с раннего детства умею, никаких проблем. Сам себя полагаю жизнерадостным графоманом, писать люблю. И когда вышел Quake, быстро заметил, что мою любимую игру недостаточно интенсивно хвалят в разных изданиях. Как говорится, хочешь сделать как следует — делай сам.

Первую заметку отправил в журнал Game.EXE, получил одобрение редактора, но у них там случился очередной кризис с бумагой, напечатать в журнале не получалось. Предложили разместить заметку на сайте, но это мне было не интересно и сотрудничество не сложилось. Потом, поди, тамошний редактор двумя руками крестился: слава богу, пронесло, что такого кадра упустил. В итоге первую заметку напечатали в «Навигаторе игрового мира» в 1997, ну а дальше уже попёрло.

Quake

А почему отказались от предложения разместить заметку не в журнале, а на сайте? Тогда сайты были каким-то «довеском» к более серьёзной печатной журналистике?

Тогда интернета нормального не было практически ни у кого, разве что в Москве. Это сегодня закрываются печатные издания, а сайты растут и пухнут. А тогда, да, сайт был смешным придатком для всякой фигни, на которую не хотят переводить ценную бумагу.

Мир вокруг благодаря интернету меняется катастрофически быстро. Всё, что было 20 лет назад, сейчас вспоминается как дурная шутка.

Если оглядываться назад, в чём была ваша фишка, что цепляло читателя, как сами думаете?

В целом тогда про игры писали не очень весело и не сильно глубоко. Просто потому, что занимались этим парни и девчонки достаточно молодые. У меня же был, как бы это помягче сказать, некоторый жизненный опыт. Поэтому на общем фоне я выглядел как Вий на детском утреннике. Да и сейчас, чего греха таить, выгляжу примерно так же.

Добротный чёрный юмор, свирепый цинизм, наглядные примеры из жизни — гражданам это нравится. Так и получилась серьёзная популярность — мои заметки анонсировали на обложках журналов, с другими авторами такого не припомню. Ну и вообще всё было хорошо.

Ну, это всё, наверное, было больше для удовольствия, или приносило какой-то заметный по тем временам доход?

За первую заметку, написанную в свободную минуту за пару вечеров, заплатили 900 рублей. А на службе платили 1080 рублей за месяц, по тогдашнему курсу 180 долларов США. Несправедливость натурально потрясла: там — служба со всеми вытекающими, когда неделями дома не бываешь, а тут — забавная развлекуха в свободную минуту. А денег, получается, платят практически одинаково.

За пойманного убийцу (занятие, между прочим, весьма непростое) иногда давали премию — 200 рублей. А коробочка игры Quake стоила 450 рублей. Изловил двух убийц, получил две премии, немного ещё наскрёб — и купил себе лицензионную игру. Особо не разбежишься.

А за написание заметок без особых затей и не сильно напрягаясь можно было заработать 500 долларов в месяц. Очень даже неплохие деньги получались, притом, что это был не единственный источник заработка. Плюс это крайне весело, писать смешные заметки.

Никаким «писателем» я себя не ощущал тогда, не ощущаю и сейчас, несмотря на то, что выпустил уже штук 15 книг. Просто, повторюсь, жизнерадостный графоман, которому интересно писать всякое.

Примерно тогда же стартовала работа над «Санитарами подземелий»? Можете нашим читателям напомнить, как зародилось это произведение?

Произведение зародилось из наставлений о том, как правильно играть в Quake. Первое наставление писал как «воинский устав», но поскольку это можно сделать веселее, придал изложению псевдо— художественную форму, определив в герои произведения коллег по опасному бизнесу. Самого себя оценивать сложно, но, говорят, получилось прикольно.

Изначально текст напечатали в нескольких номерах «Навигатора». Немного погодя добрые люди выпустили отдельной книжкой. Книжка на «Озоне» немедленно побила рекорды продаж братьев Стругацких, что меня страшно веселило.

А в прошлом (или в позапрошлом, точно не помню) году книжку переиздали ещё разок. На этот раз рекордов не получилось, но тираж успешно продали.

В тот период вы уже ощущали себя известным и популярным, или всё-таки это была локальная известность? На улице не узнавали пока?

Автографы начали брать в 1998 году, после первой же публикации. Но это строго в среде любителей компьютерных игр. Серьёзная популярность случилась после смешного перевода «Властелина колец». Но и тогда в лицо меня практически никто не знал. Массовое узнавание началось только тогда, когда начал делать видеоролики, с 2013 года.

К тому времени я уже взрослый был, поэтому никаких эмоций по данному поводу не испытывал и не испытываю. Что с того, что о твоём существовании узнал некий паренёк? И что с того, что тебя узнают на улице? Во мне это ничего не меняет. Кроме того, как бывшему милиционеру мне это в основном откровенно не нравится, когда меня замечают.

В целом, я не тщеславный, припадков счастья от узнавания не испытываю. Просят где-нибудь расписаться или сфотографировать — не кривляюсь, всегда расписываюсь и со всеми фоткаюсь. Сядешь в кабаке — за вечер человек десять подойдёт сфоткаться.

Отказываться неудобно, ведь полагаю, люди собираются с духом, и только потом подходят. В общем, можно весь вечер пропрыгать из-за стола как Ванька-встанька. Ну и если граждане в подпитии, то общаться не сильно приятно, ибо никто ничего умного не говорит. Потом бывает смешно: оказывается, на этой фотке рядом со мной порнозвезда, на этой — мега-известная дама с пониженной социальной ответственностью.

После показов фильмов «в переводе Гоблина» совместное фотографирование было отдельным пунктом программы. Фоткаться надо со всеми, кто хочет сфоткаться, и всем надо всё подписать — так считаю.

Если раньше не узнавали нигде, то теперь узнают везде: в самолёте, в паровозе и даже когда сидишь голый в парилке в бане. По улице идёшь — люди постоянно здороваются.

По большей части, как мне кажется, неосознанно, просто видят знакомое лицо и говорят «здрасьте». Ну и я тоже раскланиваюсь. Которые узнают на самом деле, тех как шилом в зад колют, разве что не подпрыгивают. Особенно в какой-нибудь Санта-Монике или в Лондоне. Наблюдать забавно.

Больше всего вы известны как переводчик игр и фильмов. Как возникла идея перевести игру, что послужило толчком?

Идея возникла у Юрия Юрьевича Мирошникова, который «в те времена далёкие, теперь почти былинные» руководил игростроением в «1С». Тогда вышла польская игра Odium, в российском издании «Горький-17». Юра предложил изучить продукт на предмет возможности перевода. Я внимательно изучил.

Игра Odium оказалась достаточно гнусной антисоветской и русофобской поделкой. По тем временам это было очень странно, я подобных вещей от вчерашних «братьев» из числа людей образованных и грамотных (а игры делают именно такие) не видел никогда. Там действовали гражданин США, гражданин Канады и поляк. Выглядело всё это крайне по-идиотски, особенно если учесть, что в американской культуре поляк — конкретный аналог нашего чукчи. И вот этот поляк бегает по игре и постоянно острит про Россию и про русских.

Немного подумав, предложил Юре слегка переосмыслить и творчески переработать сюжет. Получив добро, персонажей переделал в наших военных: бывалого полковника, матёрого прапорщика и рядового, вчерашнего студента. Сюжет переколбасил напрочь, действие перенёс из Польши на Кавказ, диалоги переписал, от души напихав военных шуток. Получился, как нетрудно догадаться, шедевр.

«Горький-18»

В результате продажи у игры, получившей название «Горький-18», случились отличные, изрядно превысившие другие издания. Тогда же, кстати, на обложке игры впервые написали «Сделано с особым цинизмом». А отличную картинку нарисовал исключительно толковый художник Тимур Муцаев, с которым потом работали неоднократно. К обоюдному удовольствию.

А что самое сложное при переводе игры?

Переводчикам для перевода выдают специальные аннотированные тексты, где чётко и подробно разъясняют, о чём идёт речь в диалогах персонажей. Типа вот здесь— обратите внимание — шутка вот об этом, а здесь — смешной топоним, это надо отразить в переводе, здесь — упоминается «Макдоналдс», сеть закусочных. Реплики персонажа и пять абзацев пояснений, что именно он сказал.

Так вот, когда таких текстов нет, переводить очень просто. Взял да перевёл, понятно ведь всё. А когда такие тексты есть, то грусть-печаль, ибо становится понятно, что вырос ты в совсем другой культуре, что у тебя совсем другие культурные реалии, что ты вообще ничего не знаешь о жизни в другой стране. Ну, ты не читал тамошние детские книги, не смотрел мультики, не играл в детские игры и прочее. Что тебе говорит название города Талахаси? Ничего. Что говорит название сети гостиниц? Ничего. Вроде мелочи, а для понимания происходящего всё это крайне важно.

В целом сложнее всего переводить шутки. Бывают комедии крайне непростые; бывают шутки, замешанные на игре чужих, иностранных слов. Правда, у меня именно шутки как раз бодрее всего получаются. Так что основную сложность представляет обилие диалогов. В этом плане гаже всех Квентин Тарантино — у него все без исключения герои страдают словесным поносом, не заткнуть. При этом несут откровенную ахинею, дабы усыпить бдительность зрителя, а потом его, усыплённого, сшибить с ног небывалым сюжетным поворотом.

А потом всё это ещё и наговаривать надо, а там вообще ни во что не попадёшь, ибо орут сразу трое, а я за них один отдуваюсь. Такое не люблю, и всякие «Омерзительные восьмёрки» смотрю с нескрываемым омерзением. Да и Тарантино, будем откровенны, давно уже не тот.

Как выглядело сотрудничество с издателями? Взять тот же «Горький-18»: вы выступали как сдельный подрядчик или это была какая-то работа с роялти от продаж именно данной версии игры? Или вообще речь о том, что сейчас обобщенно называют «пиратством»?

Никакого смысла в сотрудничестве с пиратами никогда не видел. Они в сотрудничестве со мной, что характерно, тоже. Зачем платить деньги автору, если у него можно всё спокойно украсть? Пусть работает и не парится, а они уже о своих деньгах позаботятся. Кстати, теперь об этом говорить как-то не принято, но ряд вполне авторитетных представителей индустрии вышли как раз оттуда.

Игрушки я переводил исключительно по договорам, никакой самодеятельностью не развлекался. Деньги тоже получал по договорам. Конкретных цифр уже не помню — давно это было, но деньги были весьма неплохие. Да и само по себе занятие интересное: сперва поработать над текстом, а потом поруководить актёрами на записи.

«Серьёзного Сэма» озвучивали с Никитой Джигурдой. Впечатления остались самые положительные, Никита рычал как надо.

Игровая индустрии в России, вдруг кто не знает, была сильно богаче, чем отечественное кино. За написание сценариев для фильмов денег платили на порядок (то есть в десять раз) меньше.

В какой-то момент вы стали не только переводить игры, но и заниматься разработкой. Первой ласточкой стала известная в СНГ RPG по вашему же произведению «Санитары подземелий».

Оно параллельно шло, потому что игру разрабатывали достаточно долго, а я при этом как обычно занимался всяким. «Санитаров» мы с Севой Ивановым принялись делать 11 сентября 2001 года — как раз в тот день в американские небоскрёбы прилетели управляемые ваххабитами самолёты. Впечатлило, потому крепко запомнилось.

Игру делали долго, шесть лет. Всякие административные катавасии, смена движка — всё шло очень небыстро. Но, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо. В результате творческий коллектив урвал главные индустриальные призы: за лучшую игру, за лучшую RPG и всё такое.

Проект, с вашей точки зрения, получился успешный?

Он успешный не только с моей точки зрения, он сильно понравился пользователям. С моей же точки зрения — проект получился недостаточно успешный. Я изначально настаивал на крайней злобности и неотвратимости, чтобы всё было «как в жизни». Чтобы наказания за ошибки были смертельными, чтобы игрок крепко подумал, прежде чем что-то затевать.

Например, предполагалось сделать возможность играть за женского персонажа. С моей точки зрения — это абсурд. Но я соглашался. Пусть играют, только этого персонажа при высадке немедленно поймают, изнасилуют и продадут в публичный дом. Где будут держать под замком без возможности сбежать и будут безостановочно насиловать дальше, только теперь уже за деньги для хозяина. Нравится в такое играть — на здоровье, играйте.

Но Юрий Юрьевич меня убеждал, что такое невозможно будет продать. А с этим спорить невозможно, подобное решительно недопустимо. Поэтому всё время приходили к неким компромиссам, и, в результате, чем дальше, тем игра становилась мягче. Как мне хотелось, получился только первый эпизод, с промышленной зоной. А дальше уже больше склонились к веселью, а не к зверству.

Подозреваю, при правильном количестве зверства интерес был бы всё-таки больше. Но, как говорится, и так неплохо получилось.

А почему серия оборвалась после второй части? Я знаю, что были попытки сделать третью ещё в былые времена, да и наш общий знакомый Давыд Филиппов (руководитель отдела внешних разработок «1C» — DTF) часто рассказывал, что горит идеей реализации ПК или мобильных «Санитаров». За чем дело стало?

В 2008 году, аккурат в момент выхода второй части, грянул экономический кризис. Отразился он и на наших любимых играх. И в результате игры типа «Санитаров» в России вообще перестали производить, все ушли в онлайн-игры.

Самостоятельно такой проект не потянуть, а желающих заняться разработкой, пока что, найти не удалось. Граждане, которые рулят процессами, имеют собственное (во многих случаях, вполне обоснованное) мнение о том, что именно интересно играющей публике. Говорят, детям интересно только про эльфов и принцесс, а про тюрьму — не интересно, нет.

Подозреваю, данным гражданам неведома популярность блатных песен и организации под названием А. У. Е. А было бы неплохо знать, чем дышат пользователи.

Неловко объяснять, игра — она про людей, а окружающая обстановка — это всего лишь антураж, в котором действуют люди. Космос, тюрьма, подводная лодка — везде в первую очередь люди. Но пока, повторюсь, никак.

«Санитары подземелий 2»

То есть, в теории возможно появление третьих «Санитаров»? Что сейчас для этого нужно? Инвестор и команда любящая оригинал, знающая Unity? Такой проект вы бы теоретически взялись продюсировать?

Да всё нужно: инвестор, деньги, команда. Продюсировать как Карабас-Барабас с плёткой-семихвосткой в руке — нет, не смогу. Других обязанностей очень много. А вот творческую часть, то есть сюжет и диалоги — это без проблем. Это мы с Севой знаем и умеем. Есть мнение, сейчас знаем и умеем сильно лучше, чем тогда.

Ну и, само собой, в рамках интернет-возможностей могу обеспечивать PR-поддержку, что в нашем деле тоже крайне важно.

Дмитрий, вы, осмелюсь предположить, состоятельный человек. Не думали инвестировать личные средства в толковую студию для разработки новых, скажем, мобильных «Санитаров»?

Это надо полностью менять образ жизни. Бросить всё, чем занимаешься, и прыгнуть головой в омут с непредсказуемым результатом. К сожалению, обязанностей перед другими людьми такое количество, что бросить и прыгнуть невозможно никак. Деньги вкладываются надолго, их физически нельзя вытащить (только если всё бросить и продать). Поэтому принимать участие как творец я, безусловно, могу. Бросить всё и возглавить процесс — нет.

С играми всё более или менее понятно. Давайте поговорим о вашем кино-творчестве. Почему вы начали делать именно «правильные переводы». Накопилось недовольство качеством переводов тех лет?

В родной стране с качеством чего угодно серьёзные проблемы. Надо лечить зуб — ищи хорошего врача, надо поставить ванну — ищи хорошего сантехника. Всё и везде только через знакомых и только по рекомендации. В кино ситуация точно такая же: хороших переводчиков — единицы.

Ну и, собственно, глядя на видео времён перестройки, испытывал жесточайшие муки. Персонаж сказал пять фраз, переводчик расслышал четыре, наспех перевёл из них три, сказать успел две, причём одну неправильно. Получался не перевод, а какой-то кривой пересказ. Обидно было: фильмы отличные, а переводы не передают и десятой части авторских задумок. Ну и, как говорится, хочешь сделать как следует — делай сам.

Но специального образования или подготовки никакой нет?

Специального образования у меня нет, переводами я никогда не занимался. Но получалось у бывшего сантехника (да и сейчас получается) сильно лучше, чем у так называемых профессионалов.

Англоязычное кино я люблю, к процессу подхожу ответственно и вдумчиво. Ранее переводить было непросто, ведь нужен был полный шкаф словарей, а теперь, с появлением интернета, всё сильно проще. Но это никак не сказывается на тщательности подхода.

Первым перевёл художественный фильм «Путь Карлито» режиссёра Брайана Де Пальмы. Отличный фильм, среди друзей и знакомых пользовался безумной популярностью. Да и сейчас, наверно, неплохо бы зашёл.

«Путь Карлито»

До появления компьютеров и DVD перевёл штук десять фильмов, не больше, так как тогда всё это было крайне непросто. Тексты надо было писать от руки, наговаривать в специальный магнитофон. С появлением компьютеров всё стало сильно проще, но я этим никогда не занимался плотно, переводил максимум один фильм в месяц, а то и раз в полгода. Но на популярности это не сказывалось никак — настолько мои переводы отличались и отличаются до сих пор от других.

Я верно понимаю, что с тех пор вы стали заниматься «правильными переводами» на официальной основе: дублируете по заказу иностранные картины и даже иногда даете «живые выступления» с синхронным переводом прямо в зрительском зале?

Всего через пять лет бесплатных развлечений моими переводами заинтересовался кинобизнес. В 2005 году перевёл и озвучил кукольный мультик «Отряд Америка» от парней-создателей «Южного парка». Мультик успешно прокатали по стране, посетил с гастролями пять городов. Если правильно помню, то собрали что-то около 800 тысяч долларов. Потом ещё четыре года подумали, и в 2009 году заказали перевод фильма Гая Ричи «Рок-н-ролльщик». Тут всё пошло бодрее — фильм в России собрал 1,7 миллиона долларов. Ну а дальше уже пошло по накатанной.

Технически сначала возил с собой чемодан с кинокопией — пять-шесть коробок с плёнками, килограмм на 30 весом. Сам сидел в зале и зачитывал текст в микрофон. Я к этому делу очень способный — со одного просмотра или показа чётко запоминаю интонации, паузы, длительность фраз. Большинство зрителей твёрдо уверены, что перевод записан и наложен, потому что «нельзя попадать так точно». Граждане не понимали, каких денег это стоит и почему никто ничего подобного делать не будет.

«Отряд Америка»

Три года интенсивных гастролей по необъятным просторам — Калининград, Челябинск, Ростов, Екатеринбург, Новосибирск, Улан-Удэ — и на смену плёнке пришла цифра. Тут процесс обрёл промышленный масштаб: чемодан с плёнкой можно дотащить только до одного зала, а винчестеры с фильмами можно разослать в сотню кинотеатров.

В 2012 году совершил рывок, а в 2014-м всё это дело прекратили приняв закон «о недопустимости нецензурной лексики».

Это прибыльное занятие или больше для души?

Переводы живьём, с моей точки зрения, не деньги, а слёзы. Живые показы нужны были только для того, чтобы «прошибить стену» и показать всем причастным, что сотрудничать со мной очень даже выгодно. При этом многие уверенно полагали, что люди приходят только посмотреть на меня как на знаменитость да сфоткаться со мной, а кино сугубо вторично. Однако когда пошли массовые показы, оказалось что я лично не очень-то и нужен, хотя и всех радую.

Кино само по себе — занятие не просто прибыльное, но мега-прибыльное, если подходить правильно. Ну и душу, понятно, по большей части радует.

Какой работой «Божьей Искры» больше всего гордитесь?

Гордыня — смертный грех. Гордиться должна Родина тобой. Я могу оценить только по степени веселья. На мой взгляд, самым смешным фильмом получились «Две сорванные башни». Считаю, накал идиотии там наивысший. Местами даже текст читать не мог, начинал истерично ржать, настолько смешно было. А такого со мной не бывает практически никогда — во время работы проявление эмоций недопустимо. Так что вот этот фильм, пожалуй, лучший. Надо бы, кстати, пересмотреть.

Вы, наверняка, сталкивались с критикой активно обсценной лексики в ваших переводах. Дескать, уровени табуированности американского «fuck» и наших интерпретаций этого всеобъемлющего слова, крайне разные. Стоит ли вообще так серьёзно относиться к юмористическому контенту?

Это не критика, а бестолковые мнения не сильно умных граждан, не разбирающихся в предмете. Нецензурная брань — она везде нецензурная брань. А что по этому поводу думают граждане, не знающие иностранных языков и дальше Узбекистана за кордон не выезжавшие, отношения к делу не имеет.

Цензор и переводчик — это разные профессии. Как переводчик я цензурой не занимаюсь, перевожу как есть. Тезисы «а я не хочу, чтобы моя дочь смотрела это паскудство» следует пересылать в Голливудский обком, а не мне. Ну и в свободную минуту посматривать, что же там твоя дочь вообще смотрит.

В «смешных» переводах, что характерно, все нехорошие слова «запиканы» и никакой нецензурщины там просто нет. Они специально сделаны так, чтобы их можно было смотреть всей семьёй.

Не надо ничего выдумывать, всё давно придумано до нас. Есть система рейтингов, есть способы контроля. Это автор решает, что и как должны говорить персонажи в его произведении. А вы решаете смотреть это или нет. Главное — заранее знать, что же там внутри, о чём и сообщает возрастной рейтинг.

Наибольшую славу вам принесли именно «весёлые переводы» или для вас ничего не изменилось после их появления?

Фильм «Братва и кольцо» жахнул как атомная бомба. В месяц приезжало по 15 съёмочных бригад с телевидения, устные и письменные интервью — вообще без счёта. Казалось, что посмотрела вся страна.

Изменения были заметны в посещаемости сайта. Людей стало приходить тупо вдвое больше, чем до. Но на обыденную жизнь это никак не влияло, ибо живьём с людьми я не общался тогда, и не сильно много общаюсь сейчас.

Но на улицах ещё не узнавали?

Нет, на улицах не узнавали, видео ещё не было. Но разговоры про вышедший шедевр слышал везде и постоянно: то подростки в троллейбусе горячо обсуждают, то взрослые за соседним столом в ресторане над особо идиотской шуткой угорают.

Ну и в целом настоящая слава — это когда девки на шею бросаются. Вот это, да. А если некий гражданин на улице тебя признал, то какой тебе с этого толк? Правильно, никакого.

Кстати, если заговорили о переводах. Как относитесь к современным студиям, переводящим с некой обработкой сериалы. Например «Кураж-Бамбей»?

Вопрос задают часто, но я на него ответить не могу. Ибо если знаешь язык, нужда в переводах отпадает. Зачем смотреть чьи-то потуги, если смотреть надо оригинал? Вот я оригиналы и смотрю. Поэтому представление о данном виде так называемого творчества имею достаточно смутное.

Лично мне достаточно дубляжа в кинотеатрах, которым вынужденно наслаждаюсь на премьерах. Переводы для дубляжа у нас выполняют безусловные мастера своего дела, выпускники лучшего университета страны — МГУ. Надо отметить, что настолько мастерски уродовать фильмы могут только специально обученные в МГУ люди.

В Голливуде на съёмки очередного шедевра потратили сто миллионов долларов, а наш отечественный клоун всего за 200 баксов американские тексты так отделает, что ни один создатель не узнает.

Так что наслаждаться подобными вещами помимо кинотеатров заставить себя не могу, предпочитаю оригиналы.

Вообще, нужны сейчас толковые переводчики, понимающие, что нужно аудитории, и имеющие хорошие актерские навыки (хотя бы на уровне игры голосом)? Или сама по себе ниша не богатая?

Переводчик и актёр — это разные профессии, хорошо совмещать их получается крайне редко. А если не лицемерить, то не получается вообще практически никогда.

Что же до шансов, то в этом деле, как и везде, «проблема» не столько в переводах и умениях, сколько в личных связях. Пусть ты десять раз гений, но кому и зачем ты нужен при наличии сложившихся коллективов? Есть дистрибьюторы, есть студии звукозаписи, где давно уже все места поделены и заняты не самыми тупыми в плане связей гражданами. Пролезть туда толковому пареньку с улицы (или талантливой девчонке), не имея знакомств, нереально.

Ну а если страшно хочется, надо для начала определиться: а зачем туда лезть? Деньги там очень скромные, ни о каких баснословных гонорарах речь не идёт никогда.

На всемирную славу можно не надеяться — она получается не из отличных переводов, а из весьма специфического самопиара. Например, не было бы у меня сайта — не было бы такой популярности. Но теперь можно попросить людей на улице назвать пару фамилий переводчиков для кинопроката, а потом спросить кто такой Гоблин. Результат предсказуемый.

Плюс, в настоящее время этих переводчиков и так называемых студий как собак нерезанных. Все чего-то делают, все что-то производят. Качество продукта, как правило, не выдерживает никакой критики: переводить не умеют, актёрские данные нулевые. И, тем не менее, всегда находятся граждане, которые «авторитетно» заявляют: «Это хороший перевод, мне нравится!» Задаёшь вопрос: «ну и чем он хороший?» Ответ: «А мне нравится!»

Правильно понимаю: ты хорошо знаешь язык оригинала и способен оценить качество перевода? Нет, языка я не знаю, но мне нравится! Объяснения бессмысленны, потому что ему тупо нравится и всё тут. По-русски это называется «вкусовщина» и к реальному качеству продукта никакого отношения не имеет.

Это я к тому, что среди этих толп «переводчиков» выделиться теперь совсем не просто. К лицензионным фильмам тебя не подпустят — там своих хватает, а заниматься пиратством — значит, изваляться в дерьме и навсегда лишить себя перспектив.

Ну а для грамотного самопиара надо не только хорошо переводить, но и ещё массой вещей заниматься, что тоже далеко не каждый понимает, не каждый умеет и далеко не каждый может.

Давайте отвлечёмся немного от кино и поговорим про «Tynu40k Goblina». Всё началось с того ранее упомянутого форума на DTF, который так и назвали, «Тупичок гоблина»? Как он разросся до oper.ru?

Нет, изначально был просто раздел на форуме «Goblin». А когда построили сайт, вот его уже назвал «Tynu40k Goblina». Это как в древнем фильме «Принц и нищий», где один персонаж говорил другому: «За такие дела в нашем тупичке…» В общем, смешное название.

Как только сайт построили (а было это почти 20 лет назад), на него в первый же день набежала тысяча с лишним человек. Социальных сетей тогда не было, народу в интернете было сильно меньше, так что для отдельно стоящего сайта это был весьма солидный показатель. Когда лет через пять в ЖЖ начали появляться какие-то «тысячники», я смотрел на это дело с изумлением. Дескать, вон, сколько народу посещает странички этих замечательных граждан! К тому времени ко мне заходило тысяч по тридцать.

Собственно, сайт — самый главный инструмент PR.

Например, когда показывал кино, то для того, чтобы организовать аншлаг в «Пушкинском», самом большом кинотеатре страны (это ещё и самый большой кинотеатр в Европе, 2030 посадочных мест), достаточно просто подвесить на сайте новость о показе фильма «в переводе Гоблина» и всё, билеты к вечеру заканчивались. Это очень круто, когда тебе не надо ни к кому обращаться с просьбами, никому не надо платить за рекламу — всё своё и всё работает так, как надо тебе.

Лет 15 я на сайте интенсивно общался с публикой. С моей точки зрения, главными были не новости, а обсуждения новостей в комментариях. Общение по переписке имеет ряд специфических особенностей, но у меня получалось достаточно ловко. Было очень, очень весело.

Но при посещаемости более 30 тысяч одному с напором посетителей справляться физически невозможно. С тех пор на сайте трудятся модераторы, которые с помощью пре-модерации рубят идиотские посты и авторов-идиотов ещё на подходе. Стало значительно менее весело, но в целом тоже неплохо.

Какая посещаемость сейчас на вашем ресурсе?

Это смотря откуда извлекать данные. Если с отечественных счётчиков, то колеблется от 60 до 80 тысяч. Если с зарубежных систем — от 100 до 120 тысяч. На мой взгляд, для одного человека это очень много. Понятно, хотелось бы ещё больше, но у меня не сильно получается завлекать огромные народные массы.

Дети сильно достают?

Время от времени набегают тупорылые дети, но они именно набегают по команде какого-нибудь страдальца. Тупорылые дети, визжащие о свободе и демократии, не выносят любого индивидуального мнения, которое хоть в чём-то отличается от их стадного мнения. Например, я не имею права ни на какое личное мнение, это недопустимо.

Поборники свобод и либерализма обращаются в твой адрес исключительно с помощью трёхэтажного мата и оскорблений сугубо личного характера. Наблюдать за дураками иногда смешно, но, в целом, если не принимать меры, они любой ресурс превратят в выгребную яму. Модераторы с ними неплохо справляются, поэтому на ресурсе порядок.

Особо тупые дети не могут гадить на сайте, но стараются нагадить как-нибудь иначе. Например, подписывают меня на какие-то рассылки на различных сайтах. При этом дебилы даже не понимают, что для получения рассылок я должен подтвердить подписку, чего я не делаю. Припадка идиотской активности хватает максимум на пару дней, папка для спама отлично с этим справляется.

Уже после «Тупичка» вы занялись и видеоблогингом — запустили ряд передач «Синий Фил», «Опергеймер» и тому подобные. Расскажите об этом.

В интернете всё очень сильно и быстро меняется. Позавчера можно было публиковать только тексты, вчера — добротные картинки, а сегодня — видео в 4К. Оно изначально было понятно, что так и будет развиваться, но плотно за это дело взялся только тогда, когда нависла угроза над кинопрокатом, с начала 2013 года. На тот момент на канале было 18 тысяч подписчиков. За четыре года энергичного труда подписчиков уже больше 1,25 миллиона, что для дяденьки моего возраста, на мой взгляд, случай небывалый.

Круг интересов у меня широкий: кино, игры, еда, история, техника, наука и много чего ещё. Вот про это ролики и снимаю. Большие, вдумчивые, часа по полтора. Много лет мне остро не хватает передачи про науку «Очевидное — невероятное». Ну и поскольку никто ничего подобного не делает, начал делать сам. Заливаю на канал по 600 роликов в год, то есть практически по два ролика ежедневно.

Получается, на мой взгляд, неплохо. Каждый месяц на канал подписывается примерно 15 тысяч человек. Никаких технических затей не использую — просто сидим с гостем на фоне чёрной тряпки и разговариваем про всякое. Людей стараюсь приглашать интересных, разговоры получаются тоже интересные.

Само собой, со всего этого стараюсь заработать денег. Где-то получается больше, где-то меньше, но в целом с задачей справляюсь успешно.

Кстати, на своем канале вы неоднократно обсуждали кинокартину «28 панфиловцев». Вы не считаете описанные события мифом?

Тут надо зайти издалека. Напала ли нацистская Германия на Советский Союз? Полагаю, это известно всем — да, напала. Вы не поверите, но есть документы и даже свидетели. Дошли ли нацисты до Москвы? Да, дошли. Вы не поверите, но есть документы и свидетели. Панфиловская дивизия держала оборону Москвы? Да, держала. Про это тоже есть документы и свидетели. Бой у разъезда Дубосеково был? Да, был. И тут, не поверите, есть документы, как и в предыдущих случаях. Причём и наши, и даже немецкие. И свидетели тоже есть. И даже участники. Чтобы считать оборону Москвы мифом, надо быть либо душевно больным, либо клиническим идиотом. Ну, или проплаченной сволочью.

Фильм «28 панфиловцев» не является документальной реконструкцией конкретного боя. Это художественный фильм о подвиге защитников Москвы. Это фильм о подвиге, который стал легендой.

Легенда и миф — это несколько разное, можно посмотреть в толковом словаре. Что характерно, процесс обсуждения «мифа» всегда заканчивается одним и тем же тезисом: «а их было не 28!». И что это меняет? Ну, пусть было 27 или 32. Что это меняет? Немцев они такими малыми силами под Москвой остановили? Остановили. Конец дискуссии.

Фильм я не столько обсуждал, сколько через свой сайт и соцсети помогал собирать на него деньги. Общими усилиями народ собрал 35 миллионов рублей — это абсолютный рекорд в родной стране. Но, несмотря на рекордные сборы, на съёмки надо было 80 миллионов. Ещё 30 миллионов выдал министр культуры, ещё 19 миллионов — министерство культуры Казахстана. Но поскольку съёмки растянулись на два года и грянул кризис, бюджет тупо удвоился, и ещё 75 миллионов выдали Gaijin. Ну и плюс ещё 100 миллионов (которые надо вернуть) выдало государство на рекламу.

О художественных достоинствах фильма можно спорить. Но, на мой взгляд, получилось отлично. Это именно такой фильм про войну, какой я хотел видеть в детстве. Чтобы бой показали так, как его видят солдаты. Чтобы показали, как нормальные мужики ведут себя перед лицом неминуемой смерти. Повторюсь, на мой взгляд (и не только на мой), получилось отлично.

«28 панфиловцев»

Вы, очевидно, занимаетесь множеством самых разных дел. У вас есть какой-то директор?

Директор был раньше. Занимался административными вопросами, был допущен до коммерческой деятельности. С некоторого момента такой человек необходим, ибо самому даже с документами не справиться. Например, если фильм показывают в сотне кинотеатров, надо напечатать, подписать и разослать сто договоров, а это серьёзный объём работы. Гражданин, который работал при мне директором, с обязанностями тупо не справлялся, поэтому в 2012 году пришлось распрощаться.

Моя основная деятельность завязана лично на меня: фильмы я выбираю сам, перевожу сам, озвучиваю переведённые мной фильмы тоже сам, тексты пишу сам, наполнением сайта и соцсетей занимаюсь сам. Помогать мне в так называемом творчестве — невозможно, это вещь сугубо индивидуальная. А вот решать вопросы административные по-прежнему надо.

Поэтому теперь есть толковая помощница, которая занимается сугубо административными вещами. Например, составляет рабочее расписание, оповещает гостей студии, следит за соблюдением расписания, закупает билеты, бронирует гостиницы. По сути, она этот самый директор-администратор и есть, только при этом она секретарь.

Насколько я помню, как раз со своим директором вы разошлись из-за некого конфликта.

Никакого конфликта не было и нет. Сотруднику было предложено отчитаться за проделанную работу. Вместо отчёта сотрудник немедленно прекратил всякое общение с работодателем и почтой прислал заявление на увольнение по собственному желанию. Благополучно по собственному желанию уволился и далее принялся публично излагать вещи достаточно странные.

Например, заявил, что все фильмы вместо меня переводил он. Что заметки на сайте вместо меня написал он. Что это он меня «создал как бренд» и прочий бред в стиле городского сумасшедшего. Забегал по судам с какими-то, мягко говоря, странными заявами, проигрывал один суд за другим, и, в результате, проиграл все.

В настоящее время, говорят, живёт в какой-то деревне и успешно создал новый «бренд» — торгует в деревне лошадиным говном. Конечно, несколько странный финал для даровитого переводчика и талантливого автора, но вот так интересно талантливый паренёк сложил свою судьбу.

Из всех ваших проектов, какой бы вы назвали наиболее коммерчески успешным?

Конечно, кинопрокат.

За 2013 год я на показ фильмов «в переводе Гоблина» продал билетов на 120 миллионов рублей. По тогдашнему курсу это 4 миллиона долларов. К сожалению, в связи с законодательным запретом нецензурной брани в кино в 2014 году, этот отличный бизнес загнулся.

Как говорится, «пришлось переквалифицироваться в управдомы». Теперь плотно занимаюсь каналом на YouTube и по-прежнему неплохо себя чувствую.

Ваши бизнес-интересы тоже сосредоточены вокруг творческой сферы или есть какие-то более «фундаментальные» вложения вроде баров или магазинов? Или не хватает на это уже времени?

Был у меня и бар, был и магазин. Данный бизнес вовсе не такой прикольный, как может показаться — там не просто работать, там постоянно жить надо. Директор подворовывает, бухгалтер тихонько крысит деньги, продавцы воруют откровенно, покупатели тоже стараются не ударить лицом в грязь и тащат всё, что к полу не приколочено. Плюс, милиция, пожарные, санэпидстанция — со всеми с ними надо, как бы это помягче сказать, дружить.

Ну и в результате дело требует приложения огромных усилий, бдительной слежки, регулярного нанесения побоев нарушителям, а деньги приносит смешные. На мой взгляд, оно того не стоит: и магазин, и бар без всякой жалости продал, о чём ни разу не пожалел. Пусть другие мучаются.

Тем не менее, деньги надо куда-то вкладывать. Лично я вкладываю в землю и в сельское хозяйство. Но подробнее смогу рассказать только ближе к осени.

Дмитрий, вы вот выше рассказали про много разных весьма успешных предприятий. Возникает вопрос: можно сказать, что Дмитрий Пучков — долларовый миллионер?

Ну, если выступить в стиле «Дмитрий, а ну-ка вывали на стол миллион баксов наличностью!», то нет. Если же речь о заработанном, то, конечно, да. Давно.

Можете посоветовать нашим читателям книги, которые повлияли на вас или просто больше всего запомнились за последнее время?

В разном возрасте надо читать разное. Сам я, к примеру, до 27 лет читал практически одну фантастику. Ну, как и подобает мальчику. Через это неплохо знаю естественные науки: физику, астрономию и прочие. Обожал журналы «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь». Оба очень много дали в плане формирования картины мира. Но вот с 27 лет художественную литературу читать прекратил, перестало быть интересно — своя собственная жизнь значительно страшнее всяких дурацких выдумок.

Общественная формация в родной стране поменялась, читать книги о добром и хорошем теперь бесполезно. Читать надо полезные книги про агрессивное поведение и карьерный рост. Читателям рекомендовал бы книжки по специальности. И чем больше, тем лучше. Книжки по организации рабочего процесса, по выработке полезных привычек.

Развлечения — это прекрасно, но смысл жизни — это работа и семья. Вот про это и надо читать книжки.

А фильмы можете перечислить?

С фильмами совсем сложно. Последний фильм, который произвёл на меня сильное впечатление, это «Пролетая над гнездом кукушки». С тех пор как-то «не вставляет».

Хорошие фильмы вообще редкость. В год выходит максимум один хороший, а то и не выходит вовсе. Вот прошёл год, и вышел только один хороший — «Три биллборда на границе Эббинга». Плюс один красивый — «Бегущий по лезвию 2049». И всё. Маловато как-то за год. Смотреть вообще нечего, советовать тоже.

Кстати, вы наверняка обратили внимание на популярность фильмов, посвященных нашим спортивным достижениям. Вам не кажется, что сейчас на волне их успеха, нишу перезабьют и планка качества просто упадёт?

Спортом не интересуюсь, лично меня эти фильмы вообще не трогают. К тому же шедевры типа «Движение вверх» сняты неважно и сами по себе не интересны. С качеством фильмов у нас вообще всё плохо. Кое-кто, типа режиссёра Звягинцева, умеет снимать красиво. Но там страдает содержательная часть. Кто-то якобы умеет снимать «про умное», но там даже красиво не получается. Грустно это.

Само собой, почуяв струю, наиболее талантливые творцы тут же ринулись рубить капусту: тут и Данила Козловский с «Тренером» отметился, тут и режиссёр Учитель с сыном подсуетился.

Мне, повторюсь, вообще не интересно. Но гражданам нравится, да. Хотя бы в кино мы что-то из себя представляем, хотя бы в кино у нас есть свершения, мы кого-то побеждаем.

Как относитесь к ситуации с постоянными скандалами с переносами премьер зарубежного кино для освобождения слотов под отечественные картины?

Это обычные протекционистские меры, мы в этом не оригинальны. Другое дело, не надо припадочности, ведь выход фильма на определённые даты планируется за годы до релиза. Действовать надо продуманно и аккуратно, а не со скандалами.

Ну и в целом, если отодвинуть «Мстителей» и поставить вместо них «Собибор» — это не скажется на сборах того и другого никак. «Мстители» всё равно будут рубить капусту в космических объёмах, а «Собибор» на фоне парней в трусах поверх колготок не заработает вообще ничего.

Надо не даты двигать, надо снимать хорошие фильмы.

В последнее время, наверное, было две нашумевшие картины, причём именно за счёт искусственно созданного PR путём их агрессивного запрета (ну или попытки запрета): «Матильда» и «Смерть Сталина». Не проще ли давать этим картинам молча отбомбить своё в прокате, а там каждый сам решит, было ли это резонансным событием или проходным (как вроде случилось с «Матильдой»)?

И то, и другое — откровенно слабые фильмы. Правда, «Смерть Сталина» даже на фоне убогой «Матильды» — откровенно тупое говно. Только задачи они решают разные.

Задача «Матильды» — отвлечь население даже от попытки задуматься о том, что же произошло с нами и со страной в 1917 году. Вместо того, чтобы подумать о событиях тектонического масштаба, радикально изменивших историю человечества, гражданам предлагают обсуждать идиотскую историю на тему «трахал царь балерину или нет».

Ну, то есть, давай нашу мировую славу и нашу национальную трагедию заменим обсуждением беспорядочных половых связей царя Николая II. Следует отметить, что задачу свою «Матильда» отлично выполнила — за воем разнообразных фриков и скандалами про столетие революции никто даже не вспомнил.

Ну а задача фильма «Смерть Сталина» — поддержка антисоветского курса. С какого перепугу его стали запрещать — вообще непонятно. Там ведь всё показано именно так, как нам последние тридцать лет рассказывают с экранов телевизора и кино. Что возмутило на этот раз я понимать отказываюсь.

На мой взгляд, надо было спокойно запускать в прокат, а потом устраивать общественную дискуссию. Дабы лучшие умы страны собрались и пояснили гражданам, что же это нам такое показали. Правда ли, что Сталин был палачом и убийцей хуже Гитлера? Если да, то поясните населению, что не надо выходить на парады 9 мая в честь орды кровавых упырей, которые под командованием этого Сталина разнесли половину Европы, попутно изнасиловав миллионы немок и не только. Давайте уже будем ходить с портретами Гитлера-освободителя, как на Украине.

Или наоборот расскажите: кто в той войне был на стороне инфернального зла, и кто — на стороне добра? У кого на пряжках было написано «с нами бог», а с кем был бог на самом деле? И если бог был на нашей стороне, то почему? Неужели потому, что товарищ Сталин и был воплощением этого самого добра?

«Смерть Сталина»

Люди — они ведь как дети, им всё надо объяснять. А запрещать бесполезно.

Дмитрий, вы в широком смысле геймер? Какие проекты за последний год вам понравились, что можете выделить?

Сам играть давно уже не могу — времени физически нет. Но у меня есть сотрудник, который на полный рабочий день отлично играет вместо меня. А я в свободную минуту прибегаю посмотреть, что там и как.

По большей части люблю бегать и стрелять. Но отдельные произведения других жанров, типа Last of Us, отлично заходят практически без стрельбы.

Вы застали самое начало становления прежнего DTF. Как вам его нынешняя реинкарнация?

На мой взгляд — очень интересно, лично мне нравится, регулярно забегаю. Хотя, конечно, теперь всё стало совсем не так.

Если бы у вас была возможность вернуть назад и исправить какие-то ошибки, что бы это было?

Да невозможно ничего исправить. В 18 лет ощущаешь себя самым умным и самым способным. Это знают все, кому было 18. А самый важный жизненный опыт невозможно передать на словах. Невозможно ничего объяснить, невозможно убедить — парням в 18 лет и без твоих никчёмных пояснений всё понятно. После чего у них всегда идёт череда совершенно идиотских ошибок, которых никогда не совершит человек взрослый.

Но взрослым ты становишься только в процессе совершения и исправления ошибок. Если ты не дурак, то на ошибках учишься, они полезные. Как на своих, так и на чужих. Лучше, конечно, учиться на чужих, но ничего не делая — ничего делать не научишься.

Поэтому ничего возвращать бы не стал. И советовать себе молодому ничего бы не стал. Всё равно бы не послушал.

Классический вопрос DTF: на чём ездите?

BMW X5, трёхлитровый дизель.

