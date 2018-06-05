К акции «Другой ты!» в Казахстане присоединились знаменитости

В Казахстане стартовала спортивная акция «Другой ты!». Онлайн-проект призывает всех жителей страны вести здоровый и активный образ жизни. Корреспондент телеканала «МИР 24» Асель Абдыкалыкова познакомилась с теми, кто не мыслит себя без спорта.

Всего по часу четыре раза в неделю. Для того чтобы поддерживать форму, этого достаточно, уверен Ерик. Выйти на пробежку он решил, увидев призыв активистов в соцсети.

«От ежедневных занятий спортом я стал чувствовать себя бодрее, ум прояснился, и я начал мыслить позитивно», — участник акции Ерик Кабылсеит.

Стать участником онлайн-акции не сложно. Нужно выполнить простые упражнения и опубликовать в соцсетях фото или видео с хештегом «Другой ты!».

«Для того чтобы присоединиться к челленджу, нужно пообещать всем вокруг, что сможете преодолеть себя и будете послушно исполнять все задания», — отметила организатор проекта Лима Диас.

К проекту присоединились и знаменитости. Мурат Мутурганов знает, как важно всегда быть в форме. В день на занятия спортом он тратит от пяти до семи часов.

«Сейчас люди уделяют спорту очень много внимания, но только на словах. Казахстанцы, сидя перед телевизором, тоже говорят, что спорт — это здорово! Надо не сидеть, а вставать и отжиматься, приседать. Просто начать что-то делать», — уверен артист цирка Мурат Мутурганов.

Масштабную акцию за здоровый образ жизни поддерживают целые организации. Привычные строгие костюмы на футболки и кроссовки поменяли работники Департамента охраны общественного здоровья города Астаны.

«На разминку сегодня вышли около 50 человек. Сегодня рабочий день, поэтому часть людей находятся на объектах», — пояснил руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астана Нуркан Садвакасов.

Организаторы уверяют: выбрать победителя не цель проекта. Основная задача — помочь горожанам измениться к лучшему.

Акция продлится три недели. По итогам отберут 16 самых активных участников из каждого региона Казахстана.

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