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К акции «Другой ты!» в Казахстане присоединились знаменитости
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К акции «Другой ты!» в Казахстане присоединились знаменитости 

Мир24 5 июня 2018
Фото: Мир24
В Казахстане стартовала спортивная акция «Другой ты!». Онлайн-проект призывает всех жителей страны вести здоровый и активный образ жизни. Корреспондент телеканала «МИР 24» Асель Абдыкалыкова познакомилась с теми, кто не мыслит себя без спорта.
Всего по часу четыре раза в неделю. Для того чтобы поддерживать форму, этого достаточно, уверен Ерик. Выйти на пробежку он решил, увидев призыв активистов в соцсети.
«От ежедневных занятий спортом я стал чувствовать себя бодрее, ум прояснился, и я начал мыслить позитивно», — участник акции Ерик Кабылсеит.
Стать участником онлайн-акции не сложно. Нужно выполнить простые упражнения и опубликовать в соцсетях фото или видео с хештегом «Другой ты!».
«Для того чтобы присоединиться к челленджу, нужно пообещать всем вокруг, что сможете преодолеть себя и будете послушно исполнять все задания», — отметила организатор проекта Лима Диас.
К проекту присоединились и знаменитости. Мурат Мутурганов знает, как важно всегда быть в форме. В день на занятия спортом он тратит от пяти до семи часов.
«Сейчас люди уделяют спорту очень много внимания, но только на словах. Казахстанцы, сидя перед телевизором, тоже говорят, что спорт — это здорово! Надо не сидеть, а вставать и отжиматься, приседать. Просто начать что-то делать», — уверен артист цирка Мурат Мутурганов.
Масштабную акцию за здоровый образ жизни поддерживают целые организации. Привычные строгие костюмы на футболки и кроссовки поменяли работники Департамента охраны общественного здоровья города Астаны.
«На разминку сегодня вышли около 50 человек. Сегодня рабочий день, поэтому часть людей находятся на объектах», — пояснил руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астана Нуркан Садвакасов.
Организаторы уверяют: выбрать победителя не цель проекта. Основная задача — помочь горожанам измениться к лучшему.
Акция продлится три недели. По итогам отберут 16 самых активных участников из каждого региона Казахстана.
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