Почему бабушка с татушкой лучше бабушки с пампушкой

Журналист Дарья Королькова — о том, как важно жить не для совести, а для радости, и когда в жизни наступает переход от «делаю, что надо» к «делаю, что хочу».

В последнее время мне несколько раз попадались грустные посты о том, что ушла эпоха уютных бабушек в платочках и с пирожками. А по-моему, очень круто, что ушла. Сейчас расскажу, почему.

Мы привыкли называть детство беззаботной порой, но кому мы врем. Ты полностью зависишь от окружающих, причем до определенного возраста это вопрос жизни и смерти.

Мама то куда-то уйдет, то кормит дрянью, то ей зачем-то надо, чтобы ты сложила две буквы в какое-то мычание, а пирамидка, сволочь, упала. Мир какой-то совершенно враждебный и не хочет подчиняться простым требованиям: меняться только так и тогда, когда ты хочешь, а при нажатии воображаемой кнопки undo все вернуть как было.

То есть первые лет 7 проходят в ужасном осознании истины: как ты хочешь — не будет. Будет так, как НАДО.

Детский сад эту парадигму в голове отчасти закрепляет, а школа-то берется за дело в полную силу. Расписание. Форма. Дресс-код. Продолжительность урока. Нет, выйти нельзя. А голову ты дома не забыл? Выйди и войди нормально. Хватит вертеться. Звонок для учителя. Достали двойные листочки. Я сейчас родителям позвоню.

Все 11 лет человек, взрослея, справляясь с дикими гормональными бурями, давлением учителей, часто (увы!) — родителей, постоянно — общества и принятых критериев хорошести, которые одновременно бесят, но и страшат, так как быть изгоем — обидно… делает то, что надо. Хорошо ли, плохо ли — разговор отдельный и непростой, но давайте признаем очевидное: все школьные года подчинены слову НАДО.

Потом (ну допустим) учеба в вузе. Свободы чуть больше, казалось бы? Да ЩАС! НАДО никуда не делось, только к нему добавилось надо зарабатывать, надо искать работу, надо думать о карьере, надо не упустить свой шанс.

Потом осемьянение, в смысле попытка сепарироваться от родителей окончательно, и в том или ином формате, обзавестись собственным гнездом. Ииии… НАДО! Надо квартиру, ипотеку, съем, надо накопить, подтужиться, надо отложить на отпуск, надо, надо, надо. Надо создать себе финансовую подушку на случай декрета (уж простите, мне женская доля как-то ближе для рассмотрения, но, уверена, мужская аудитория этой колонки справится с аналогиями). Надо успевать двигать вперед карьеру и как-то жить, встречаться с друзьями и иногда видеть звездное небо.

Упс. Первый ребенок. НАДО, надо пеленать-мыть-кормить-ночами вставать-развивать-гулять… Надо заботиться, надо не нанести ему Непоправимую Детскую Травму, надо следить за актуальными трендами в воспитании. Надо записать его в детский сад и школу. Заранее собрав информацию об учителях и программе. Надо выбрать ему развивашки (тьфу), надо заботиться о его социализации, надо помогать, надо… НАДО.

И вот нашей условной героине лет так 45. Все 45 лет (сорок пять лет) она делала то, что надо. Допустим, она у нас боевой слон и со всем справилась. Детям 20+, попы им мыть как бы не нужно. На работе все хорошо (ну, мы же об идеальном мире без эйджизма и попытке любого руководства списать как неликвид все, что с грудью и старше 40). И вот в этот прекрасный момент…

Деточки сообщают нашей даме, что готовы осчастливить ее внуками.

То есть предполагается, что еще на 15+ лет женщина должна… А, да! Пирожки, брать на выходные, отпускать молодых родителей в кино, играть с внучком, читать сказку и вот это все. Если за это время подоспеет второй внучок… То дембельнется наша женщина в лучшем случае к 70 годам. В худшем — к 80. Если доживет.

А теперь внимание, вопрос: кто из вас хотел бы такой судьбы своей дочери? Ну вот честно?

Я вот и себе не хочу. И очень радуюсь, когда вижу женщин 45+, которые набили себе во всю спину Life is as beautiful As me, сплели себе купальник из веревок и открывашек от пивных банок (кто не верит — пишите в личку, я вам покажу фото этой дамы в этом купальнике), освоили езду на мотоцикле, носят крутые тряпки, красят волосы в красный и тусуются в модных местечках.

Это редкая, и пока — к сожалению — очень тонкая прослойка в нашем обществе. Но она великая. Она уникальная. И будущее, на которое мы все втайне надеемся, несут нам именно они, бабушки с татушками. Это люди, которые встали с утра — и не взяли дрель. Это люди, которые сказали — хватит. Я буду жить как ХОЧУ. Я свое НАДО отработала. Отстаньте.

Они живут не для совести, а для радости.

А фриковатость и легкая сумасшедшинка в имидже — не более чем защитная реакция, потому что наше общество (см. мою предыдущую колонку) категорически не способно принять тот факт, что кому-то может быть хорошо. А так вроде юродивых: что возьмешь. Это мизерная плата за свободу делать все, что заблагорассудится.

Моя дочь сейчас сдает ЕГЭ. И готовится поступать в Институт. И очень волнуется. И трясется. И злится.

Вчера она спросила: «Мама, когда это кончится? Когда я смогу сказать „НЕ ХОЧУ“ и перестать зубрить, учить, ходить, ездить? Ну поступлю я, там же то же самое!»

И если лет 20 назад я бы не нашла, что ей ответить, то теперь могу.

Этот возраст наступит. Возраст «Делаю, что хочу». Мы с вами — первое поколение, которое это может сказать детям. А бабушки-фрики — первопроходцы. Но я уверена, что их будет все больше и больше.

Лично я уже выбрала себе тату.