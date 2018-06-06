Новый алгоритм вычислит идеальные дозу и время употребления кофе

Специалисты одного из исследовательских центров Армии США разработали алгоритм, позволяющий рассчитать оптимальную дозу кофеина для конкретного человека. Рекомендованный режим употребления напитка поможет поддерживать бодрость, но при этом избежать неприятных симптомов передозировки — бессонницы, тошноты, дрожания рук. Описание разработки опубликовано в журнале Journal of Sleep Research.

Многие связывают бодрящее действие кофе лишь с количеством порций напитка. Однако, по словам создателей программы, правильно составленный график приема кофеина позволяет добиться нужного эффекта, не повышая дозу. Ведущий автор исследования Жак Райфман (Jaques Reifman) поясняет: «Использование нашего алгоритма позволяет поднять показатели бодрости (результаты тестов на концентрацию. — Прим. ред.) на 64% с помощью того же количества кофеина. И наоборот: человек может снизить объем кофеина в рационе на 65% и добиться эквивалентного улучшения концентрации и бдительности».

Исследователи создали математическую модель, которая оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результатами стандартных тестов психомоторной бдительности (psychomotor vigilance task). Такие задания измеряют скорость реакции на визуальные стимулы — недосып мешает быстро отзываться на появление новых стимулов.

Индивидуальный график разрабатывается с учетом данных нескольких более ранних исследований: в каждом из них ученые сравнивали, как два разных типа дозирования кофеина (количество и время приема) влияют на психомоторную бдительность. Авторы нового алгоритма совместили данные о наиболее успешных стратегиях дозирования, позволявших добиться высоких результатов тестов при минимальном объеме кофеина. Новая программа учитывает, сколько времени человек спал, когда он проснулся и в какое время суток ему необходимо добиться пика бодрости и внимательности.

Приложение, разработанное для тестирования алгоритма / © 2B-Alert

Сейчас новую разработку тестируют добровольцы из числа американских военнослужащих, в дальнейшем исследователи планируют запатентовать алгоритм. Появится ли коммерческая версия программы, пока не известно.

Ранее ученые из Института сердца и диабета имени Бейкера пришли к выводу, что умеренное потребление кофе безопасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.