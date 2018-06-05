10 вещей, которые бесят в Испании: русская рассказала о жизни за границей

Анна родом из Липецка, но уже 12 лет живёт в Испании. Девушка, более известная под псевдонимом Ania Lockey, активно ведёт видеоблог на YouTube, где делится своими впечатлениями о жизни в этой солнечной европейской стране. В одном из своих любопытных видео Анна рассказала топ-10 минусов Испании, к которым она за много лет так и не смогла привыкнуть. Некоторые из них способны по-настоящему шокировать.

1. Летом очень жарко

«С чистой совестью могу сказать, что на юге Испании жара летом просто невообразимая. И это совсем неприятно. Если жара в 28−33 градуса тепла — жарко, тепло, хорошо, приятно, то жара в +41+46 и на солнце до +50 градусов — это очень неприятно. На самом деле летом такое впечатление, что мы все скоро сгорим, что близится конец света, и это не преувеличение. Ночью мы очень мало спим из-за жары. Я сплю всего по 3−4 часа ночью и очень выматываюсь. Невозможно заниматься спортом, тело в таком состоянии, как будто у тебя высокая температура. Невозможно нормально есть, потому что всё время хочется что-то прохладное. Готовить тоже невозможно. Ты очень сильно потеешь, поры забиваются. У многих появляются проблемы с прыщами. Летом я принимаю душ по шесть раз в день, и даже по ночам иногда специально встаю, чтобы сходить в душ. Это сильно сушит кожу. В общем, во всех аспектах жизни такая жара приносит очень большой дискомфорт».

2. Зимой очень холодно

«Испанские зимы на самом деле тёплые. Хотя мы частенько ходим в пуховиках и шапках, даже на юге страны. Но холодно не на улице, а в помещениях. Дома стоит просто ужасный холод! Вот серьёзно! Зимой я хожу дома в уггах и одеваюсь исключительно в туалете, направив на себя ветродуй, иначе это просто нереально. Вы спросите: неужели нельзя включить кондиционер? Тогда и летом прохладно будет, и зимой тепло. Можно, но тяжело. Потому что в Испании есть ещё один очень существенный минус».

3. Очень дорогая электроэнергия

«Средняя зарплата в Испании: примерно 900−1200 евро в месяц. А ежемесячный счёт за постоянно включённый кондиционер может достигать суммы в 200 евро и больше. Поэтому мало кто может позволить себе включать кондиционер круглый год. А ещё много приезжих, который платят за аренду квартиру по 500−600 евро в месяц плюс газ и интернет. Это золотые горы получаются. Поэтому практически все здесь очень сильно экономят на электроэнергии».

4. Тараканы

«Вряд ли вы ожидали услышать о таком минусе. Но это факт: в Испании есть здоровенные тараканы. В России таких я точно не видела. И что самое ужасное, они летают! И залетают к вам в дом. Эти тараканы появляются весной-летом. Живут на улице, ужасно жирные, ужасно грязные, переносят всякие микробы и болезни. Если бы они не летали, а ползали, это было бы куда менее страшно. Но так как они могут куда угодно залететь или прыгнуть — на тебя или на кровать, это просто отвратительно».

5. Вши «И этот минус вас тоже, скорее всего, шокирует. В Испании огромная проблема со вшами. В России у меня никогда в жизни не было вшей. Даже в школе. И если я слышала, что у какого-то ребенка вши и его чуть ли не стригли налысо, меня это приводило в ужас. В Испании, ребята, вши — это совершенно нормальная история. Здесь вспышки вшей бывают по 5−7 раз в год. Взрослые люди цепляют вшей от своих детей, заражают других, и так по кругу. У меня до 25 лет не было вшей! Но здесь, в Испании, их принесла домой моя дочь из школы. Здесь в аптеках продаётся очень-очень много средств от этих насекомых — и для лечения, и для профилактики. Такой вот испанский ужастик».

6. Интернет

«В Испании плохой интернет. Даже самый супермегаклассный, по испанским меркам, интернет будет очень-очень медленный по сравнению с Россией. И дорогой».

7. Праздники

«Задолбали меня испанские праздники. В Испании есть государственные праздники, местные праздники и ещё забастовки. Ещё есть такая штука, которые в переводе на русский означает «мостик». То есть, например, если был какой-то государственный праздник и после этого через два дня местный праздник, то обычно в школах и гос. учреждениях делают этот «мостик» — то есть вместо одного дня праздника получается три или четыре. На самом деле, если бы я работала на государство, я была бы жутко рада, что у меня так много выходных, но так как мы здесь приезжие, нас это очень раздражает. Потому что, как только нам нужно сунуться в какие-то госслужбы, банк или пойти в библиотеку — все эти учреждения будут закрыты».

8. Медицина

«В Испании неплохая медицина, если вы прям помираете. При серьёзной болезни вам окажут первоклассную помощь, всё это будет бесплатно и и по высшему разряду. Но если у вас обыкновенный кашель, простуда, какой-нибудь дерматит, аллергия или что-то в этом роде — все эти заболевания в Испании расцениваются как какая-нибудь не стоящая внимания фигня. Ты приходишь в больницу, и тебе говорят: «А-а-а, это обычная простуда. Вот вам парацетамол». Здесь всё и везде лечат парацетамолом и ибупрофеном. Никакой профилактики заболеваний, никакой сдачи анализов. Всё, что касается поддержки здоровья и небольших болячек, — это полный пипец. Как и скорая помощь».

9. Воскресенье

«По воскресеньям в Испании всё закрыто! Вы даже не представляете, как это неудобно. И как бессмысленно. Ведь люди в воскресенье отдыхают и хотят тратить деньги. Это просто ужасно глупо закрывать свой магазин в такой день. Раньше ещё были скидки только дважды в год — летом и зимой. Сейчас магазины могут делать распродажи, когда хотят. И это прекрасно. Но всё равно в воскресенье-то все закрыто!».

10. Дружба

«Для кого-то этот минус может оказаться спорным, но для меня это важно. Понятие дружбы в России и Испании сильно отличается. В местной культуре — каждый сам за себя. Конечно, есть друзья и компании, с которыми регулярно общаешься, есть открытые добрые люди, но нет вот этого понятия дружбы, что тебя всегда выручат, порадуются с тобой, выслушают, помогут. Дружба здесь часто бывает краткосрочной. Как в университете — вместе потусили пять лет, а потом переписываетесь раз в год. Испанская дружба не такая, как русская. Здесь есть просто хорошее отношение друг к другу, и всё. И все живут по принципу «моя хата с краю»».

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