Клещи и рябина — это очень красиво!

До Дня города 2018 осталось всего ничего — чем не повод вспомнить, как он проходил в Ижевске год назад, и сравнить ощущения?

В 2017-м День города переформатировали. Организаторы вдохновили на активное участие горожан и подключили к празднику периферийные районы. Вместо одного дня придумали программу на три. Поработали и над эстетической составляющей. Об этом позаботился один из основателей самого крупного профильного дизайнерского мероприятия «Дизайн-выходные» Вячеслав Правдзинский.

Иллюстрации для праздника делала Галя Панченко, больше известная как Eva Revolver. Галя 10 лет живет в Германии и успела поработать с самыми известными немецкими издательствами.

«Цвета для иллюстраций взяли из герба»

— Как получилось, что вас пригласили в качестве иллюстратора для Дня города 2017?

— Лет десять назад мы с Еленой (Елена Плахтиенко отвечала за коммуникации со стороны заказчика) работали над детскими журналами. Я тогда жила в Киеве, но вскоре поступила на иллюстрацию в немецкий университет и уехала в Гамбург. Меня почти перестали приглашать в российские проекты, изменился рынок иллюстрации и политическая обстановка — связь с Леной, к сожалению, потерялась.

Страшно обрадовалась, когда Елена вдруг мне написала. И тут же согласилась, потому что работать с ней — сплошное удовольствие.

— Что знали об Ижевске и что узнали в процессе работы?

— Об Ижевске я знала очень мало. Посмотрела фотографии города — старые домики, вода и лес. Знакомые блочные дома. Увидела, что у вас на гербе клещи и рябина. Мне показалось, что это так красиво. Так как мы решили изначально работать с чистыми светлыми тонами, то прямо «пипеточкой» (инструмент в графическом редакторе — прим. ред.) взяли из герба цвета.

— Стиль иллюстраций как-то обсуждался?

— «Большие цветные объекты и, пожалуйста, без контура» — это все пожелания. Я получила какое-то количество, как обычно это бывает, картинок в определенном манере — референсов. Решили сделать паттерн из больших плоскостей, который как мозаику, было бы интересно рассматривать.

стиль Дня города — 2017

— Что вы знали о концепции Дня города в 2017 году?

— У меня был четко и подробно прописанный бриф с концепцией мероприятия. Что все делится на несколько групп, что это будет праздник города, улицы и двора. Мы придумали персонажей, сценки и небольшую анимацию. Потом, когда я увидела в «Инстаграме» фотографии, я подумала: вот это масштаб!

В Германии много Straßenfest (уличных праздников — прим. ред.) — когда жители выносят диваны на улицу, торгуют старыми книгами, вытаскивают радио или диджейские пульты. Говорят, в Гамбурге каждый четвертый диджей. Жители избавляются от ненужных вещей, дети пекут и продают вафли, вдоль улицы стоят киоски с попкорном и пивом. Такая атмосфера самодельного праздника. А в Ижевске все это организовано на уровне города, серьезно и глобально.

Иллюстрации ко Дню города-2017

— Много времени ушло на работу?

— Было очень смешно. Я делала параллельно огромный проект для «Шпигель Хроник» (Специальный выпуск Der Spiegel — самого многотиражного информационно-политического журнала Германии). И мне нужно было уезжать с моим другом на 90-летие его дедушки в деревню. А времени на всю работу было чуть ли не выходные и еще один день. В итоге я рисовала, пока мы ехали по автобану, а потом периодически сбегала с дня рождения, чтобы закончить работу. Мне кажется, чем меньше времени, тем больше концентрируешься.

«В Германии я знаю, сколько все стоит»

— Расскажите о других российских проектах с вашим участием. В чем отличие работы иллюстратора в России и Германии?

— Делала для «Телеграма» эмоджи. Долго работала с « Тинькофф Банком » — им хотелось «побольше дичи». И всегда в какой-то несвойственной для меня технике. Было здорово, но в Германии на те гонорары, которые получаешь из России жить невозможно. Никак.

Разница между работой в Германии и Россией — в Германии я знаю, сколько стоит моя работа, и какой процент за сопровождение получит агент. Это прописано в контракте. Я просчитываю стоимость часа работы и плачу налоги с гонорара. В проектах с российскими заказчиками я понятия не имею, сколько получают агентства. Об этом даже не принято спрашивать.

— В чем особенности работы с ведущими немецкими изданиями?

— Я сотрудничаю с журналами, мнение которых разделяю. Для политической иллюстрации важна быстро считываемая идея без двойного дна. Если «Шпигель», допустим, не поддерживает политику Трампа, то иллюстрация должна точно передавать эту позицию.

Рисую для «Цайт» (Die Zeit) в еженедельной рубрике «Время Открытий». Это какие-то суперэмоциональные истории о нестандартных жизненных ситуациях. От рассказа ребенка, который живет с матерью, страдающей биполярным расстройством, до истории строителя, обожающего нюхать грязные носки. Моя задача — придумать идею и изобразить ее как можно проще, с минимальным количеством линий и элементов.

Та самая иллюстрация с Трампом для «Шпигеля»

«Ценятся только идеи»

— Как устроен ваш творческий процесс?

— Когда приходит заказ, я получаю вот столько немецких текстов (трясет пачкой листов А4). Я их читаю, потом читаю еще раз, и еще раз. Если сразу приходят идеи — делаю наброски тут же на полях или рисую в блокноте. Иногда ничего не получается. Тогда я беру велосипед и кручу педали. И в какой-то момент, когда у меня голова освобождается от мыслей, приходит идея.

— Что важнее — идея или техника?

— Много людей умеют очень классно рисовать. Но это больше не ценится так, как раньше. Декорирование тоже больше не работает. Ценятся только идеи. Как у Кристофа Нимана. Ему, мне кажется, платят только за идеи. Все равно, как он будет рисовать и чем.

Идеи Кристофа Нимана

— Как работать и придумывать быстро?

— Редуцирую социальные сети. Иначе моя производительность сильно снижается. Ложусь вовремя спать, выключаю вовремя компьютер, рано утром просыпаюсь и не захожу ни в «Фейсбук», ни в «Инстаграм». Только если мне нужно сделать пост о новом проекте и, если мне пишут заказчики — остальное игнорирую. Читаю зачастую лишь новости и для радости смотрю видео с собачками.

«Проанализировала, что нужно, чтобы меня заказывали»

— Насколько тщательно и задолго вы планировали свой переезд в Гамбург?

— Вообще не планировала. Я переехала не потому, что хотела в Германию. Сначала меня позвали в маленькую контору, которая работала для Imperial Tobacco. Я занималась абсолютно техническими вещами — готовила сигаретные пачки для печати (курение вредит здоровью — прим. ред.). У меня был контракт на три месяца. И мне все время его продлевали. Потом я на спор с нулевым немецким поступила в университет.

Меня взяли по какой-то очень хорошей графе «талантливых». Я честно отучилась, закончила бакалавриат. Всем очень нравились мои карандашные рисунки — вы их больше не найдете в интернете. Это всё классно, но это больше Kunst (искусство). На нем невозможно заработать. В какой-то момент я поняла, что рисую все эти картинки, пытаюсь получить контракт на книгу, но это все равно не те деньги, на которые можно жить. И проблема не в окружении, проблема во мне. Я пытаюсь продать продукт, который никому не нужен.

Тогда я осознанно пошла учить анимацию и моушн-дизайн (соединение графического дизайна и динамической графики). И мне кажется, что с тех пор у меня появился какой-то очень чистый и органичный стиль и заказчики.

Иногда встречаю людей, которые спрашивают: «А куда ты пропала? Почему ты больше не рисуешь свои истории, ты же была такая талантливая?» Я все так же продолжаю рассказывать истории, только чужие, и для этого использую другие технические инструменты. Я просто проанализировала, что нужно для того, чтобы меня заказывали. Очень практично. Потому что так устроен мир.

Больше иллюстраций Гали Панченко можно найти на ее сайте evarevolver.com Беседовал Саша Стариков, автор и ведущий телеграм-канала «Дизайн в коротких штанишках» t.me/shtancy