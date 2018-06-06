Ещё
Рэперша поддержала тренд и показала грудь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэперша поддержала тренд и показала грудь 

Lenta.ru 6 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Австралийская хип-хоп исполнительница Игги Азалия опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию пляжных снимков.
Рэперша сфотографировалась у бассейна в откровенном купальнике телесного цвета. Азалия приподняла топ бикини и оголила нижнюю часть груди.
Поклонники засыпали певицу комплиментами в комментариях к посту. «Пожалуйста, поделись программой своих тренировок и диетой! Мне нужно такое же тело!» — просили они.
«Я бы хотела выглядеть так же, как ты, но тогда мне будет некем вдохновляться. Ты богиня», — восхищались другие.
Инги Азалия — не первая, кто показал нижнюю часть груди. В апреле у знаменитостей заметили новый тренд под названием underboob. Тенденцию намеренно открывать грудь заметили у звезд на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.
В мае Азалия опубликовала фотографию в нижнем белье в своем аккаунте Instagram, и поклонники не узнали певицу. Подписчиков поразило, насколько изменилось лицо рэперши, если сравнить его с остальными селфи звезды. «Черт, ты изменилась! Очень хороша!» — восхищались одни в комментариях.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение