Глава информационного управления ЦОДД Максим Щепаков в программе «Город дорог» 5 июня 2018 года

А. КАПКОВ: 13 часов 36 минут. Всем здравствуйте! Это программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. По традиции, следующие 24 минуты будем вместе обсуждать вопросы транспорта. Сегодня с радостью представляю вам нашего гостя — у нас в гостях начальник информационного управления Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Максим Щепаков. Максим, здравствуйте. М. ЩЕПАКОВ: Добрый день. А. КАПКОВ: Буквально перед эфиром я слушателям рассказываю, я такой для себя спрашиваю: а что такое информационное управление? Потому что думаешь: информационное управление очень похоже на пресс-службу. Максим мне уже рассказал. Я хочу, чтобы, Максим, вы ещё раз коротко рассказали, чем непосредственно вы занимаетесь в ЦОДД. М. ЩЕПАКОВ: Ну, мы точно не являемся управлением-пресс-службой. Мы, можно сказать, такой большой градусник для города, который говорит, как город едет (лучше, хуже), даёт аналитическую оценку всем мероприятиям… ну, не всем, но достаточно большему количеству мероприятий, которые в городе реализуются в части изменения ОДД, светофоры, крупное строительство и так далее, и так далее. А. КАПКОВ: По сути, это численное выражение, аналитическое выражение — я уж не знаю, там таблицы, списки, текст, или это ещё как-то выражено — всего того, всей той работы, которую вы проводите, с которой любой человек может ознакомиться. Правильно? М. ЩЕПАКОВ: В том числе. Ну, безусловно, в первую очередь это инструмент для принятия решений. А. КАПКОВ: Внутренний? М. ЩЕПАКОВ: Внутренний. Потому что город развивается динамично. У нас беспрецедентная программа «Улица» была, огромное количество реконструкций. И безусловно, мы даём оценку, насколько эти мероприятия эффективные или негативные, или что мы можем сделать, чтобы улучшить то или иное мероприятие. А. КАПКОВ: Главные показатели или какие-то результаты, которыми, конечно, мы все гордимся, мы иногда обсуждаем здесь. Вы даёте это широко в новостях. А можно ли где-то более или менее полно ознакамливаться вот с этой информацией? То есть я имею в виду — если человеку интересно, допустим, какова работа или каковы результаты работы, изменения светофоров или всего остального, вот какие-то цифры почитать. У вас где-то на сайте это публикуется, чтобы человек, если ему это интересно, мог зайти и ознакомиться? И увидеть там: так, ЦОДД в этом году изменило, допустим, режим движения на этом перекрёстке; раньше было вот так, а теперь вот так. И он зашёл, посмотрел, ознакомился, понял, каков результат той или иной работы. М. ЩЕПАКОВ: Ну да, зачастую все наши аналитические отчёты мы выкладываем на сайт Центра организации дорожного движения. Какая-то отчётность есть и на Едином транспортом портале. К тому же почти всегда ежеквартально или по итогам полугодия мы даём общую оценку по городу: насколько он быстрее поехал или же медленнее, насколько у нас больше стало транспорта в городе перемещаться, и вообще любую динамику, которая с городом происходит. А. КАПКОВ: Я знаю, если честно… Мы с вами это не обсуждали, но, может быть, вы сразу, сходу можете назвать какие-то показатели главные, которыми вы сейчас гордитесь? Или, может быть, наоборот — не гордитесь, а думаете: «Так, вот здесь нужно ещё поработать». Что-то интересное из вашей работы, из последнего, свеженькое. М. ЩЕПАКОВ: Ну, как я говорил, город — это система динамическая, которая постоянно развивается. И у нас всегда фиксируется прирост транспортных средств — как зарегистрированных, так и просто перемещающихся по городу. А. КАПКОВ: От месяца к месяцу всегда больше, больше и больше, да? М. ЩЕПАКОВ: Ну, не от месяца к месяцу, но динамика такая в годах прослеживается. И наверное, для нас основной такой показатель — то, что несмотря на увеличение транспортных средств в городе, город медленнее не стал ехать. А. КАПКОВ: Я понял. Вам приходится усиленно бежать вперёд, чтобы стоять на месте, как говорится. Я уж утрирую, но это к тому, что да, машин прибавляется, а город едет так же, в рабочем движении, и не страдает из-за того прибавления. М. ЩЕПАКОВ: А иногда и лучше А. КАПКОВ: А иногда и лучше? Есть.

Давайте поговорим, наверное, о главной теме этого лета, о которой мы, мне кажется, неустанно готовы будем говорить, — это Чемпионат мира. Все ожидают огромное количество туристов, фанатов, болельщиков и всего остального. Город очень усиленно к этому готовится. А какая работа у вас в ЦОДД с этим связана, какая-то основная? Мы уже много знаем про перекрытия, про всё остальное. Может быть, что-то из интересного — как меняется схема движения у тех или иных объектов? М. ЩЕПАКОВ: Ну, Чемпионат мира — это не только значимый спортивный праздник, спортивное мероприятие, но и значимое мероприятие для нас, в части транспорта. Изменения уже с 1 июня введены. Допустим, в районе Хамовники, реализована временная схема организации дорожного движения, где часть улиц переведена в режим одностороннего движения, часть улиц — двухстороннее, на каких-то улицах мы запретили парковку. То есть это схема, которая должна адаптировать жителей, население к тем ограничениям, которые будут введены непосредственно в дни матча. Сейчас никаких ограничений нет, есть только изменения, которые помогут нам более положительно реализовать мероприятия на Чемпионате мира. А. КАПКОВ: Как принимались эти решения? Вы лучше знаете меня. Какая улица, например, стала в районе Хамовники односторонней? Ну, любую, какая, может быть, приходит сейчас в голову, потому что я, если честно, не наблюдал, не знаю. М. ЩЕПАКОВ: Односторонними у нас становятся четыре улица — это улица Хользунова (участок), Малая Пироговка, улица Усачёва и участок улицы Лужники в районе Хамовники. А. КАПКОВ: Почему именно эти улицы? Почему именно они? Они, наверное, в разные стороны односторонние, да? М. ЩЕПАКОВ: Безусловно. А. КАПКОВ: Одна — в одну, другая — в другую. Вот почему именно так эти четыре улицы решили сделать? На основе каких факторов? М. ЩЕПАКОВ: Основной нашей задачей было реализовать транспортный периметр в районе стадионов. Мы должны на период проведения Чемпионата мира отсеять потоки фоновые, транзитные, отсеять потоки жителей, транспорта и непосредственно клиентских групп — это болельщики, которые приехали на Чемпионат мира, и люди, которые обслуживают данное мероприятие. Поэтому данные ограничения были… изменения ОДД были введены для того, чтобы мы могли реализовать и установить контрольно-пропускные пункты, чтобы у нас была возможность бросить транспорт, вовремя его развернуть, проинформировать, чтобы у людей всегда была возможность объезда запрещающих участков. А. КАПКОВ: Это огромная работа, тяжело, потому что тебе нужно существующую схему сделать так, чтобы транзитный транспорт сюда не заезжал, не надо ему сюда, чтобы жителям было либо хотя бы так же удобно, либо чуть-чуть дискомфортно (потому что мы понимаем, что это всё временно), и, соответственно, чтобы это было удобно для тех, кто сейчас сюда активно приезжает работать, тех, кто, не знаю, принимает участие во всех этих мероприятиях. Правильно я понимаю? М. ЩЕПАКОВ: Абсолютно верно, работа была проведена достаточно большая. У нас в 2018 году было несколько тестовых матчей на «Лужниках», где мы не одну схему оттестировали. То есть сейчас мы имеем схему организации дорожного движения, которая предполагает минимальные ограничения. Если вспомнить перекрытия на тестовом мачте 27 марта, если я не ошибаюсь, то их было гораздо больше. То есть мы сейчас попытались минимизировать так, чтобы максимально жители не заметили каких-либо существенных ухудшений. А. КАПКОВ: Вы отточили. То, что сейчас мы имеем на дорогах, вы отточили на предыдущих матчах? М. ЩЕПАКОВ: Безусловно. А. КАПКОВ: Какие самые серьёзные негативные отзывы вы получили, ну, я так полагаю, конечно же, от жителей? Тем, кто живёт непосредственно около стадиона, им было тяжело. Правильно я понимаю? М. ЩЕПАКОВ: Ну конечно, были изменены привычные маршруты для жителей. А так как у нас матчи имеют тенденцию, что они в вечерний час пик, по вечерам, то есть когда жители едут с работы, ограничения у нас вводятся с утра, чтобы мы могли обеспечить непосредственно проведение матча, то есть они вводятся в начале рабочего дня. Поэтому, да, жителям приходилось изменять свои исторически сложившиеся маршруты. А. КАПКОВ: Интересно следующее. Та схема движения, которая сейчас организована… Кстати говоря, мы сейчас говорим только про «Лужники». Около стадиона «Спартак» что-то подобное, хотя я понимаю, что он отдалён от жилого массива, находится на таком островке, в поле, и там, может быть, меньше подобных изменений. М. ЩЕПАКОВ: Абсолютно верно, изменения там минимальные, и в основном они действовать будут непосредственно в дни матчей. К тому же у нас был опыт прошлого года по Кубку конфедераций, который, в принципе, мы реализуем и в этом году. А. КАПКОВ: Вы сказали, что это временно. Правильно я понимаю? М. ЩЕПАКОВ: Конечно. А. КАПКОВ: 14 июля, если я не ошибаюсь, у нас финал. Может быть, меня кто-то поправит. У меня сейчас нет перед глазами… М. ЩЕПАКОВ: 15-го. А. КАПКОВ: Да, 15 июля. 16-го всё возвращается обратно на круги своя? М. ЩЕПАКОВ: Да. А. КАПКОВ: Прямо 16-го? То есть я сказал сейчас, часто, наугад. М. ЩЕПАКОВ: Ну, у нас все ограничения должны сниматься после трёх часов по завершению матча. Соответственно, к 16-му числу мы должны вернуться… А. КАПКОВ: Как вы сделали это технически? Это временные указатели? Всё-таки, понимаете, сделать так, чтобы дорога стала односторонней — это нужно очень много чего соблюсти. Я не знаю, как устроена разметка на этих улицах, но как минимум, если она была двухсторонней… А вдруг там сплошная была нарисована, извините. Это нужно либо жёлтым нарисовать, либо вообще её стереть. Я уж не говорю о том, что нужно повесить «кирпичи» и знаки одностороннего движения. Либо это временные какие-то стелы, знаки, которые очень быстро ставятся, очень быстро убираются? М. ЩЕПАКОВ: Вы сейчас перечислили всё, что мы сделали. А. КАПКОВ: Я не хотел! Я решил накинуть кучу всякой информации, которая есть. Думаю: хоть одна да выстрелит! М. ЩЕПАКОВ: Выстрелило всё. Совместно с комплексом ДЖКХ уже в Хамовниках нанесена временная разметка оранжевого цвета, которая предполагает организацию парковочных места для клиентских групп, это автобусы. Уже установлены временные знаки. Знаки, которые будут действовать в дни матчей, на текущий момент зачехлены. Также порядка 10 знаков в Хамовниках мы поставили — знаки с переменной информацией, которая будет меняться в зависимости от дня. А. КАПКОВ: А что это за знаки с переменной информацией? Это какой-то один щит, на который вы можете быстро повесить любой знак? М. ЩЕПАКОВ: Это информационное табло, которое будет удалённо управляться. Во внематчевые дни там будет, допустим, крест (или же наоборот), а в матчевые дни он будет либо запрещать, либо разрешать движение — ну, в зависимости от ситуации. А. КАПКОВ: На Бережковской набережной, кстати говоря, недавно был и видел те самые временные парковочные места, которые жёлтым по направлению в сторону Киевского вокзала были размечены. Наверняка и на соседних тоже.

Я в данном случае после слов Максима должен обратиться к нашим слушателям, ко всем тем, кто пользуется улично-дорожной сетью у нас в Москве и передвигается на автомобиле. Конечно да, никто не спорит, это сложное время для передвижения. Но вот сейчас главное — очень внимательным нужно быть к знакам. Потому что я прекрасно знаю, как мы с вами ездим. Мы с вами отточили один маршрут: работа — дом, дом — работа. И мы точно знаем и едем по нему. И если вдруг там появился какой-то либо «Поворот направо запрещён», либо «кирпич», мы такие заехали, а потом недоумеваем: «Как же так? Я же всю жизнь ездил», — хотя знак висит и всё остальное. Я должен обратиться ко всем нам, автомобилистам. Дорогие друзья, давайте будем внимательными! К сожалению, да, нам нужно потерпеть и нужно по сторонам смотреть внимательно. Знаки могут меняться, режим движения может меняться. И это наша с вами правда ответственность. Если знак висит, нужно соблюдать его предписания. Есть. Давайте пойдём дальше. Немного хотел ещё узнать по поводу пассажиров, по поводу тех, кто передвигается на общественном транспорте. Хорошо, об автомобилистах мы сейчас поговорили более или менее. Что касается тех, кто передвигается на общественном транспорте — каковы изменения там? М. ЩЕПАКОВ: Ну, существенных изменений для перемещения общественным транспортом не планируется. Будут изменены некоторые маршруты, соответственно, в тех участках, где было изменение организации дорожного движения. В дни матчей будут организовываться дополнительные подвозящие маршруты до ближайшей станции метро. Да и в принципе, наверное, могу сказать — все. А. КАПКОВ: Самое важное знаете здесь что, Максим? Мы сейчас с вами, конечно, занимаемся этой же работой, рассказываем, но всё равно этого недостаточно. Нужно каждый день в течение… за два месяца до, во время всего этого проведения нужно говорить «Будьте внимательны!», рассказывать, информировать. Вы как-то обращали внимание на эту задачу? Как вы информируете всех участников дорожного движения: «Будьте внимательны! Здесь изменения. Здесь новые знаки»? Ну, всё то, о чём… М. ЩЕПАКОВ: У нас сейчас была проведена и ведётся достаточно крупная информационная кампания. Мы совместно с префектурами разрабатывали специальные буклеты, в которых содержится вся информация во все дни матчей, тайминг: когда, где и какие знаки меняются, какая организация движения будет в тот или иной момент. Было проведено несколько встреч с жителями, на которых вся эта информация раздавалась. По городу у нас было установлено порядка 200 знаков индивидуального проектирования. Это знаки, которые будут информировать автомобилистов, где какой объект инфраструктуры Чемпионата мира находится: парковки, стадионы, в том числе гостиницы и прочее. На Чемпионат мира мы дополнительно устанавливаем 29 мобильных табло отображения информации для пешеходов и для автолюбителей. А. КАПКОВ: Это в прицепах, которые размещены на обочинах? М. ЩЕПАКОВ: Абсолютно верно. Которые будут динамически меняться, если мы говорим про пешеходные. В сторону стадиона будет выдаваться одна информация, потом эта информация… А. КАПКОВ: Схема меняется. М. ЩЕПАКОВ: Схема меняется, соответственно, и будет выдана информация на расход уже в сторону метро, к шаттлам, к такси.

Дополнительная большая работа была проведена с такси. Были определены зоны скопления, куда после матчей жителям… не жителям, а болельщикам нужно направляться, чтобы доехать до дома, до гостиницы на такси. С таксистами была проведена работа по аккредитации. То есть в зону, в транспортный периметр могут попасть только те такси, которые получили аккредитацию, чтобы там уменьшить скопление таксистов, как, допустим, было на тестовых матчах. А. КАПКОВ: Очень интересно и важно — те самые буклеты-подсказки. Ну, здорово, что они есть. Но у меня, например, её нет. Где её можно получить? М. ЩЕПАКОВ: В префектуре. Префектуры должны непосредственно раздавать, вплоть до… А. КАПКОВ: Лично каждому на светофоре либо под дворник? М. ЩЕПАКОВ: Абсолютно верно. А. КАПКОВ: Есть. Давайте пойдём ещё дальше — по поводу обеспечения безопасности на дороге. Многие сейчас говорят о том, что: «Да, конечно, всё здорово, куча изменений, и всё для того, чтобы нам было удобно ездить». Но наверняка будут сотрудники ДПС, которые будут якобы мешать нарушать, а на самом деле, может быть, и штрафовать. Кто-то, кстати говоря, пишет ещё про камеры. Дополнительный упор на фото— и видеофиксацию будет в этот период? Возможно, как-то они поменяют свою работу, добавятся новые на определённых участках? М. ЩЕПАКОВ: У нас сейчас дополнительно ещё на Волоколамском шоссе введена выделенная полоса от Дубосековской улицы до улицы Свободы. Безусловно, на них будут установлены… А. КАПКОВ: Дубосековская — это около Сокола, если я не ошибаюсь? Или где это? М. ЩЕПАКОВ: Да. А. КАПКОВ: Я сейчас посмотрю. Я не знаю, честно. Я сейчас посмотрю, чтобы мы точно не ошиблись. М. ЩЕПАКОВ: Там будут установлены новые комплексы, которые будут фиксировать выезд на выделенную полосу, поэтому, повторюсь, будьте внимательны, когда выбираете пути для проезда. Ну и расстановка комплексов фото— и видеофиксации будет меняться опять же в зависимости от изменения организации дорожного движения. А. КАПКОВ: Ребята, Дубосековская — это около МАИ, совершенно правильно, недалеко от Сокола, получается, перед развязкой, с помощью которой Волоколамка пересекает МЦК. Оттуда уже будет работать автобусная полоса до самого стадиона. М. ЩЕПАКОВ: Дополнительно скажу, что у нас особое внимание и особый упор уделяется вылетным магистралям там, где у нас есть выделенные полосы: Ленинградское шоссе, Комсомольский проспект, Вернадка. Там будут установлены также комплексы, которые будут фиксировать выезд на выделенную полосу. По этим вылетным магистралям будет проходить протокольный маршрут, и поэтому нам важно и необходимо, чтобы минимальное количество транспорта выезжало на данные участки. А. КАПКОВ: Очень интересный вопрос. Я пытаюсь сейчас посмотреть расписание матчей. Конечно же, я наизусть его не помню. Вылетные магистрали и автобусные полосы на них — мы с вами прекрасно знаем, что они работают с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье открыто движение на них для всех остальных. Будут ли какие-то изменения в графике работ полос для общественного транспорта? Будет ли когда-нибудь (я сейчас, правда, не вижу, я просто долго времени потрачу), будет ли хоть одна суббота или хоть одна пара выходных, когда закроют молоточки, и мы будем понимать, что да, сегодня суббота, но ехать здесь всё равно нельзя? М. ЩЕПАКОВ: Точно будет изменён режим работы выделенных полос на Ленинградском шоссе, на Волоколамском, возможно, на Комсомольском. Вся полная информация у нас находится на Едином транспортом портале, которым можно пользоваться. А. КАПКОВ: Сейчас коротко мы можем как-то сказать — это будет буквально один-два дня? М. ЩЕПАКОВ: Это будет на протяжении всего Чемпионата мира. А. КАПКОВ: На протяжении всего Чемпионата мира. Как мы точно знаем, Ленинградка и Волоколамка, эта автобусная полоса будет закрыта по субботам и воскресеньям. М. ЩЕПАКОВ: Да. А. КАПКОВ: Закрыта для движения всех, кроме автобусов и любого транспорта общественного. Есть.

Слушайте, мы тут заговорили про автобусы. У нас на прошлой неделе кто-то жаловался из слушателей, что очень усердно тормозят автобусы на подъездах в город. Я сам наблюдал эту картинку. Правда, не было времени остановиться и поболтать с инспектором. Хотя, мне кажется, они бы и не стали. У них столько работы сейчас! Я видел, у них дополнительные посты или ещё что-то. И правда, очень много около них всегда автобусов. И маршрутки останавливают, и рейсовые автобусы останавливают, любые автобусы с раскраской и без, с номерами и без. С чем это связано? М. ЩЕПАКОВ: Это непосредственно исполнение требований безопасности в соответствии с 202-м указом президента. У нас сейчас оборудованы дополнительными постами фактически все выезды и въезды на территорию МКАД. Въезжать в город могут автобусы, которые осуществляют региональные поездки, автобусы, которые оборудованы навигационным оборудованием (тавтология) ГЛОНАСС, и, соответственно, те автобусы, которые получили разрешение в территориальных органах МВД. А. КАПКОВ: Я, честно, очень мало что про это знаю. И прекрасно понимаю, что, скорее всего, это не в вашей компетенции, но всё равно вы немножко ближе, что называется, к этой профессиональной сфере. Это опять же только на время Чемпионата мира такое усиление? Или все, так будет постоянно? М. ЩЕПАКОВ: Нет, это только на период Чемпионата мира. А. КАПКОВ: Дальше пойдём давайте. Что касается ещё одной интересной темы. У вас есть совершенно прекрасный (это не мои слова, а все просто восхищаются, уже фотографируются и с ними, и просто их на дороге) «Дорожный патруль». У нас была в детстве такая программа, вы помните? У вас тоже есть теперь такой «Дорожный патруль» — такие некие помощники, Чип и Дейл, которых, конечно, нельзя, к сожалению, вызвать, но которые очень активно и очень актуально реагируют на все события в городе и на дороге, приезжают, помогают: хоть бензин вам доставят, хоть оттащат вас куда-то с центра дороги, чтобы вы не мешали проезду. Как меняется их работа? Нагрузка наверняка возрастёт. Может быть, какие-то новые специальные задачи перед ними поставили? М. ЩЕПАКОВ: Возрастает не только нагрузка, но у нас ещё разрастается и штат «Дорожного патруля». А. КАПКОВ: Ах, я точно сегодня видел! Новые автомобили? М. ЩЕПАКОВ: Да. А. КАПКОВ: Creta, да? Или мне показалось? Или Solaris? М. ЩЕПАКОВ: Solaris и… А. КАПКОВ: Solaris? Мне просто показалось или там новые автомобили? М. ЩЕПАКОВ: И Amarok. А. КАПКОВ: Amarok мы помним, всё. Solaris и Amarok. Так, хорошо. М. ЩЕПАКОВ: Собственно, у нас увеличен штат «Дорожного патруля». Ребята отлично себя зарекомендовали на Кубке конфедераций, выполняли всевозможные оперативные мероприятия по недопущению паркирования, по перемещению транспорта лишнего, который, можно сказать, не туда заехал. К тому же сейчас весь штат «Дорожного патруля» прошёл дополнительную переквалификацию, и теперь все сотрудники знают английский язык, готовы теперь спокойно общаться с туристами, которые приедут на Чемпионат мира. А. КАПКОВ: Разговаривают на английском языке? М. ЩЕПАКОВ: Да. А. КАПКОВ: О’кей. М. ЩЕПАКОВ: То есть мы готовы теперь полностью встретить. А. КАПКОВ: Немного подробнее расскажите, как они делают эти работу. Вы говорите, допустим… Если я правильно помню, вы сказали — несанкционированное паркирование, да? Или как? М. ЩЕПАКОВ: Было и такое. А. КАПКОВ: Очень интересное слово. Ладно. Но как они это делают? У них нет ни парконов, ничего. Они сами не эвакуаторы. Они могут просто сообщить куда следует: «Ребята, здесь накидали автомобилей или кто-то их неправильно поставил, нужно приехать и разобраться»? Либо они профилактическую работу делают? Видят, что кто-то оставляет автомобиль, оперативно к нему подходят и говорят: «Товарищ дорогой, молодой человек (или женщина), здесь нельзя парковаться. Пожалуйста, отъезжайте на соседнюю улицу»? М. ЩЕПАКОВ: Ну, «Дорожный патруль» взаимодействует со всеми службами города — это и МАДИ (Московская автомобильно-дорожная инспекция), АМПП, эвакуация, ГИБДД. Всю информацию и команды «Дорожный патруль» получает из Ситуационного центра в Центре организации дорожного движения, поэтому мы держим руку на пульсе и видим, где какие проблемы в городе. Периодически они также ведут деятельность по регулированию дорожного движения. А. КАПКОВ: Вот за это огромное спасибо. Я действительно сам пару раз видел, когда она стоят на перекрёстке и разводят движение. М. ЩЕПАКОВ: Ну, непосредственно это по согласованию с ГИБДД, но и такая практика у нас есть. И также ведут профилактические беседы с водителями, помогают им. Если кончился бензин, какая-то неисправность на дороге, готовы вызывать и нужную спецслужбу, и отэвакуировать, и так далее, и так далее. А. КАПКОВ: У нас буквально немного времени. Максим, знаете, такой, наверное, общий вопрос, чтобы подвести некоторый итог. Как лично вы оцениваете подготовку, именно транспортную подготовку города вот сейчас, на данный момент — за сколько? — за 10 дней до начала чемпионата? М. ЩЕПАКОВ: Ну, мне кажется, мы готовы максимально. Мы проработали всевозможные штатные и внештатные ситуации, понимаем вариантность развития событий на период проведения матчей, поэтому мы встречаем Чемпионат мира в полной готовности. А. КАПКОВ: Может быть, не совсем ваша тема, но никуда не деться, когда мы обсуждаем транспортные вопросы, от метрополитена. Это очень важная составляющая нашего транспортного комплекса. Он выдержит? Потому что мы с вами сейчас очень много говорили про дороги, но я, например, понимаю, что когда мы будем говорить уже непосредственно о матчах, очень много людей, которые сюда приедут, они не будут передвигаться на своих автомобилях. Да, некоторая часть на такси будет передвигаться, но реально львиная доля опустится в метро и будет передвигаться там. М. ЩЕПАКОВ: У нас есть, помимо метро, и МЦК. А. КАПКОВ: МЦК, да, всё верно. М. ЩЕПАКОВ: Про Хамовники и про «Спартак» я говорил, что мы вводим дополнительный маршрут, который будет развозить людей до ближайшей станции метро. Отдельно у нас зоны посадки и высадки для такси. Поэтому метро справится, и вся наша система транспортная тоже. А. КАПКОВ: И метро, и вся транспортная система — всё справится. Хорошо. Дорогие друзья, спасибо.

Дайте я буквально посмотрю ваши сообщения, которые вы присылали. Спасибо вам большое, кто это делал. «Нельзя ли повесить больше камер?» Это мы всё прошли. Про ДПС поговорили. Про «кирпичи» поговорили. Всё! Я главного ничего не забыл. Потому что очень много всегда приходит вопросов, и все самые интересные мы сегодня с вами обсудили. Спасибо всем большое.

Я ещё раз напоминаю, это программа «Город дорог». Мы встретимся с вами ровно через неделю, будут новые интересные спикеры, новые интересны темы. Пожалуйста, слушайте нас каждый вторник с 13:30 до 14:00. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Спасибо большое. Ещё раз напоминаю, у нас в гостях был начальник информационного управления Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Максим Щепаков. Максим, спасибо вам большое. М. ЩЕПАКОВ: Спасибо. А. КАПКОВ: Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, пока!