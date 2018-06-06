В Японии представили летающий зонтик

Летающий зонтик придумали сотрудники небольшой японской фирмы из города Ояма в префектуре Тотиги. Под куполом обычного зонта они закрепили настоящий дрон. Система распознавания человека, которая работает с помощью видеокамеры, позволяет конструкции постоянно находиться над головой пользователя, даже во время ходьбы.

"Очень удобно, когда обе руки свободны", — рассказывает один из авторов идеи по имени Кэндзи Судзуки, передает телерадиокомпания NHK.

По достоинству оценить задумку смогут токийские велосипедисты, которые зачастую передвигаются в дождливые дни по улицам столицы, держа одной рукой руль, а другой — зонт. Такая езда запрещена правилами, нарушители рискуют нарваться на штраф.

Кроме того, нововведение понравится домохозяйкам Страны восходящего солнца. Возвращаясь домой с покупками под ливнем, они просто не в состоянии держать еще и зонт. Как правило, руки заняты.

Японцы приступили к разработке летающих зонтов несколько лет назад. К сегодняшнему дню они создали уже два прототипа своего изобретения и активно трудятся над изготовлением третьего.

Новаторы намерены наладить поставки летающих зонтов на местный рынок уже через пару лет. Правда, потенциальные покупатели будут огорчены высокой стоимостью новинки. Увы, цены на качественные дроны по-прежнему высоки.

Помимо этого, в последние годы на территории японского архипелага были серьезно ужесточены правила использования беспилотников. Особенно это актуально для мегаполисов с большим скоплением людей. Наверняка, ограничения также затронут и инновационные зонты.