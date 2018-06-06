Курганские велосипедисты не спешат пересаживаться на автомобили

Если хочешь жить сто лет — покупай велосипед.

Мест для велосипедистов в Кургане не так уж и мало. Для экстремалов есть площадка на увале за заправкой «Башнефть» , а также недавно построенный скейт-парк в ЦПКиО. Шоссеры все пытаются догнать автомобили на местных трассах, а обычные велосипедисты предпочитают городские парки и полупустые улицы.

Константин Шкодских

Руководитель Курганского велоклуба Константин Шкодских рассказывает ИА «Уральский Меридиан» в интервью, что курганцам всё-таки есть где кататься. Также отметил, что Курганская администрация охотно идёт на встречу, помогает и финансирует различные мероприятия.

Как давно зародилось велодвижение в Кургане?

В этом году мы праздновали свой 12-ый день рождения. До Кургана все доходит с опозданием, не исключение и велоклуб. Покупались первые велосипеды, учились первые трюки, так и зародился наш велоклуб.

Какие мероприятия планируются в этом году?

Во-первых, уже прошедший велопарад. Правда, погода подкачала, но к осени планируется еще один. Также это большой молодежный форум «Утро». Мы устраиваем велопробег от Кургана до Щучанского района. И, конечно, Южный Урал и прочие путешествия. Все зависит от погоды.

Как много человек в велоклубе?

На все мероприятия стабильно собирается 20-30 человек. На велопробегах доходит и до сотни. Каждый год количество велосипедистов непрерывно растёт.

Уважают ли велосипедистов на дороге?

12 лет назад на нас смотрели как на верблюдов. Могли вытолкнуть с дороги, могли подрезать, кричали что-то вслед. Если ты адекватно едешь по дороге не нарушая ПДД, то и отношение к тебе соответствующее. Поэтому бояться выезжать на дорогу опытному велосипедисту не стоит.

Хватает ли тебе велосипеда? Не думал о машине?

Да, велосипеда мне предостаточно. Пробки добрались и до Кургана, да и с дорогами совсем не весело. В добавок ко всему растёт и число автомобилей. Поэтому велосипед, да и для здоровья куда полезнее.

Как в Кургане с велодорожками? Нужны ли они городу?

Можно бесконечно требовать велодорожки от администрации, но в центре города их сделать проблематично. Возьмем в пример Тюмень: в центре города особо не разгуляешься, но в новых микрорайонах это сразу продумывается и застраивается. Опыт необходимо перенять.

Что касается Кургана, администрация хочет развивать объекты на Увале, но увальская велодорожка в весьма плачевном состоянии. Денег нет…

Угон велосипедов. Как правильно оставлять велосипед на улице?

Велопарковки имеют место быть. Они несомненно нужны, но оставлять свой транспорт на улице я бы не стал. Видно, что в Кургане появляются новые велопарковки, но их проектировка оставляет желать лучшего. Возьмем в пример парковку около правительства: задним колесом велосипед поставить не получается, вилка велосипеда также не влазит. Пристегнешь переднее колесо — упрут без него.

Велосипеды воруют довольно часто, чаще всего у молодежи. Не давайте велосипед незнакомым людям и проводите разъяснительный беседы со своими детьми, а также не оставляйте надолго свой велосипед непристегнутым! Даже с замком.

Почему спорт-инвентарь для велосипедистов это хорошо?

Курганцы нередко жаловались на то, что велосипедисты катаются на площади и вдоль вечного огня. Запрещаете? Дайте другое место! Этим местом стал скейт-парк в ЦПКиО. Сейчас на площади ни души.

Что касается маленьких детей в парке. Это площадка для экстремальных видов катания. Детям там делать нечего!

Десятого июня велоклуб отправляется на Южный Урал. Курганские велолюбители откроют для себя удивительный мир долины реки Ай. Предлагаю и вам попутешествовать вместе с ними!