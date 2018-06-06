Наши за бугром: Об аргентинском гостеприимстве, способах остаться в Буэнос-Айресе и сложности восприятия Калининграда

Саша Шахин — свободный художник, организатор арт-мероприятий, разработчик туров и сопровождающий туристических групп

Мне предстояло определиться, чему учиться и кем становиться — дизайнером, массажистом, инструктором по йоге, фотографом, учителем по танго и т.п. Ещё были художественные курсы, куда я очень хотел пойти, но всё было забито. Поэтому я выбрал массаж. По окончании, спустя год, получил диплом-сертификат с правом работы в Европе. На всю учёбу я потратил, если перевести на наши деньги, 3000 рублей. 25% занятий годового курса ты можешь без объяснений не посещать, но если пропускать чаще, то статус ВМЖ будет аннулирован. За этим строго следят: каждый учебный день преподаватель по списку проверяет студентов. Учебный год начинается с середины марта до ноября, а с конца ноября — в начале декабря — время вручения дипломов.

Образовательный процесс включает в себя теорию и практику. У меня с практикой проблем не было — сперва я синхронно пробовал работать массажистом при фитнес-клубе, потом решил заняться частно. Поначалу думал снять помещение, но потом откинул эту идею — первое время приглашал клиентов к себе, а потом выезжал к ним на дом. И мне, и им это было удобно, а я радовался собственному гибкому расписанию, успевал гулять и заниматься выставками.

Теория включала изучение анатомии, нервного строения, костей, мыщц. Медицинское образование при этом, в моём случае, не требуется, — я обучался эстетическому и общеоздоровительному массажу. в России же на это даже не смотрят, здесь я бы не смог без медицинского работать легально.

Чтобы остаться на второй год в Буэнос-Айресе, я пошёл на курсы английского языка, так как для меня это была халява, чтобы просто продолжить своё легитимное пребывание здесь и продлить ВМЖ.

Сперва я жил в хостеле две недели, а затем снимал комнату в квартире, где уже поселились парень с Австралии, ещё один с Аргентины и девочка с провинции. Мне жилось совершенно спокойно, мы хорошо общались, для меня это была отличная практика английского языка. Испанский лёгкий, но я на него забил, потому что в моём окружении было много англоговорящих. И многие мои клиентки по массажу тоже говорили по-английски, всё-таки столица. У меня был массажный стол, потом я делал массаж на матрасе или на полу. Затем всё чаще на дому у клиентов.

Снимая квартиру, ты платишь на месяц вперёд, один песо на тот момент стоил 4-5 рублей, за комнату я платил 3,5 в сутки. Полторы тысячи песо хватает, чтобы питаться в течение месяца. В супермаркетах много акционных продуктов и скидок. Зима там полтора месяца, температура в холодное время года 16-17 градусов.

Выпивают аргентинцы аккуратно, если и пьют, то, к примеру, берут полуторалитровую стеклянную бутылку пива на троих и сидят болтают. За всё время, что я жил там, только дважды видел сильно выпивших ребят.

Из-за того что аргентинцы — выходцы из Испании и Италии, от прародителей многим досталось двойное гражданство. Это очень начитанная нация, и в Аргентине развалы книг. Они из бывшего кинотеатра сделали огромный книжный магазин, трёхуровневый, с атмосферой театра внутри. Везде читают бумажные книги, и это очень бросается в глаза, несмотря на распространённость и популярность электронных девайсов.

Очень развита велоинфраструктура. На основании ВМЖ ты можешь бесплатно оформить в течение 5 минут велокарту, скачать приложение и пользоваться по всему городу велосипедами. Обычно они городские, хорошего качества, а нерабочие сразу заменяют, либо они перестают отстёгиваться. На станции всегда можно узнать, где велосипеды остались, а где закончились. По времени пользования есть ограничения: в будни ты можешь кататься час, но если пристегнуть на 3 минуты, а затем снова отстегнуть, этот лимит обнуляется. По праздника и выходным лимит составляет 2 часа. Очень удобно, все пользуются! А я теперь не представляю, как люди по Калининграду ездят с его неприспособленностью.

Общественный транспорт доступный, транспортная карта бесплатная, можешь ездить везде, прикладывая её к проходным, а ещё можешь уходить в минус 20 песо. Часто, если у тебя не хватает на карте денег, тебе помогает пройти сзади идущий. И вообще тут принято помогать друг другу и относиться с вниманием: если мамочка с ребёнком в магазине будет стоять с полной корзиной, а у тебя одна-две покупки, тебя обязательно пропустят.

Мне нравилось, что многое можно было купить, любую мелочь — от электроники до фирменной шмотки, беспроцентно в рассрочку. Так здесь многие ездят в Европу — берут туры в кредит и отдают в течение года.

Из мест я очень любил один из парков, где росли широкие ветвистые деревья, пружинистая насыщенная трава — на ней можно было лежать, как на ковре. В Буэнос-Айресе крайне чисто, я протирал обувь в неделю раза два или три, а я ещё тот чистоплюй! Ещё запал в душу парк, которому присвоен статус лучшего ботанического сада в мире.

В Аргентине очень любят собак, тут бездомных псов нет, только люди. Им платят по 5000 песо ежемесячно, поэтому все в хороших кроссовках, с гаджетами, но спят на улице на матрасах. Так вот, про собак, — агрессивных я вообще не видел, некоторые жители ходят с большими связками по 5-7 питомцев.

Ну а я сильно скучал по своей кошке. В Буэнос-Айресе есть такой парк, откуда можно забрать бесплатно любого понравившегося котёнка. Я приходил туда ради кототерапии. Ещё любил устраивать фотопрогулки, ночами всё освещалось, и я собирал интернациональную компанию ребят и отправлялся с ними на большие выгулы.

Безумно понравились Музейные ночи, я застал три. Такого уровня я ещё не видел! по билету катаешься на круглосуточном транспорте и катаешься без пробок всю ночь. Вход в музеи бесплатный, только в парочку, где современное искусство, надо покупать билет.

Зато у Калининграда очень удобное расположение, можно сорваться куда-нибудь в Европу на выходные, или же на более долгий срок, воспользовавшись услугами лоукостеров в соседних странах. Отзвуки немецкой архитектуры и желание их сохранить мне здесь тоже очень нравятся.

Если честно, где бы я ни был, именно Аргентина подредактировала мои взгляды на вещи. Я никогда ничего не сравниваю, везде своя атмосфера и менталитет. У Аргентины, тем не менее, есть свой яркий акцент, я даже не представлял, что до такой степени может быть всё легко и непосредственно.

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