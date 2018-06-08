Систему с дронами научили распозновать драки в толпе

Системы автоматического наблюдения всё сильнее проникают в нашу жизнь, по мере того, как разработчики открывают новые способы использовать машинное обучения для анализа видеопотока. Новый проект исследователей из Великобритании и Индии позволяет использовать эту технологию для определения агрессивного поведения в толпе с помощью оснащённых камерами дронов.

Разработчики использовали простой квадрокоптер Parrot за 200 долларов для передачи видео по мобильному каналу для последующего анализа в режиме реального времени. Алгоритм с помощью машинного обучения натренировали определять «агрессивные» позы людей.

На данный момент для целей проекта определяются попытки удушения, удара кулаком, пинки, стрельба и поножовщина. При малом количестве участников точность определения достигает 94%, но когда число участников вырастает до десяти, точность падает до 79%.

По задумке разработчиков, их система может использоваться для определения преступлений в общественных местах и во время массовых мероприятий.