Ещё
Дроны-полицейские: найдет, догонит, обезвредит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дроны-полицейские: найдет, догонит, обезвредит 

Популярная механика 6 июня 2018
Фото: Популярная механика
Вчера Axon объявила, что вместе с DJI будет продавать полиции США патрульных дронов по программе Axon Air. Все дроны соединены с Evidence.com, «облачной» системой управления данными, куда будут поступать все данные с камер дрона.
Axon Air уже предлагает свои услуги подразделениям полиции и даже перечисляет те функции, которые будут выполнять дроны: искать и спасать, осуществлять реконструкцию автомобильных аварий, наблюдать за крупными скоплениями людей, осуществлять погони и мониторинг зданий, реагировать на естественные катастрофы, анализировать места преступлений и осуществлять сбор улик по технологиям нового поколения.
Дроны не слишком дороги, полностью автоматизированы и способны значительно расширить возможности полицейского контроля и наблюдения, что, конечно, не может не ставить вопросы об ограничении личного пространства современного человека.
В рекламных материалах нет никакого упоминания о том, что будущие дроны-полицейские будут оснащены технологиями распознавания лиц, но Axon уже подтвердила, что рассматривает такую возможность и собирается оснастить свои камеры этой функцией. Аналитики уже предупреждают, что в таком случае даже простой выход на улицу любого человека станет определенной формой наблюдения и проверки личности.
Популярная механика: последние новости
Уровень IQ падает. Человечество становится глупее? Как заставить протез передавать ощущения: электронная кожа Американца укусила отрубленная змеиная голова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение