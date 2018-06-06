Дроны-полицейские: найдет, догонит, обезвредит

Вчера Axon объявила, что вместе с DJI будет продавать полиции США патрульных дронов по программе Axon Air. Все дроны соединены с Evidence.com, «облачной» системой управления данными, куда будут поступать все данные с камер дрона.

Axon Air уже предлагает свои услуги подразделениям полиции и даже перечисляет те функции, которые будут выполнять дроны: искать и спасать, осуществлять реконструкцию автомобильных аварий, наблюдать за крупными скоплениями людей, осуществлять погони и мониторинг зданий, реагировать на естественные катастрофы, анализировать места преступлений и осуществлять сбор улик по технологиям нового поколения.

Дроны не слишком дороги, полностью автоматизированы и способны значительно расширить возможности полицейского контроля и наблюдения, что, конечно, не может не ставить вопросы об ограничении личного пространства современного человека.

В рекламных материалах нет никакого упоминания о том, что будущие дроны-полицейские будут оснащены технологиями распознавания лиц, но Axon уже подтвердила, что рассматривает такую возможность и собирается оснастить свои камеры этой функцией. Аналитики уже предупреждают, что в таком случае даже простой выход на улицу любого человека станет определенной формой наблюдения и проверки личности.