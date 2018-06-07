В Китае создали спасающего от одиночества робота-пес

Китайский студент Кханг Яньмин придумал робота-собаку Изобретение предназначено помочь одиноким людям, сообщает TechNode.

Робо-собака способна передвигаться, встроенные датчики позволяют реагировать на человеческие прикосновения людей. Кроме того, изобретение отслеживает важные показатели своего хозяина. Если они выходят за пределы нормы, собака может вызвать экстренные службы, а также связаться с родственниками владельца.

Изобретатель продумал и механизм защиты для своего детища. Так, если хозяин будет жестоко обращаться с робо-питомцем, собака будет посылать человеку слабые разряды тока.