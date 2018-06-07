Стивен Сигал: Счастлив, что могу общаться с Владимиром Путиным и учиться у него

Культовый актер, а теперь и новоиспеченный промоутер Стивен Сигал с недавних пор стал нашим соотечественником. О жизни в Москве, поездке в метро и общении с президентом России он рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерке».

— Вы часто посещаете российскую столицу. А есть в ней любимые места?

— Я люблю Москву, здесь много красивых достопримечательностей, и выбрать из них какое-то одно тяжело. Но если я должен дать ответ — это Кремль, Красная площадь — исторический центр страны. Недавно перед нашим шоу «ЖАРА Fight» мы с участниками первого турнира Забитом Самедовым и Артемом Левиным провели открытую тренировку на 89-м этаже башни «Федерация» «Восток», на смотровой площадке PANORAMA360. Теперь это тоже одно из моих любимых мест. С высоты открывается потрясающий вид на Москву. Невозможно не восхищаться ее величием.

— Огромное количество горожан и гостей столицы пользуются Московским метрополитеном. А вы бывали в нашем метро?

— Да, и это было интересно. Я наслышан об истории и архитектуре Московского метрополитена, некоторые станции — настоящие произведение искусства. Другое дело, что передвигаться на метро мне было бы, пожалуй, утомительно. Даже если надеть очки и мешковатый плащ, я слишком узнаваем, меня трудно с кем-либо перепутать.

— Некоторые иностранцы говорят, что москвичи редко улыбаются. Вам комфортно в российской столице?

— Я русский. Мой отец — русский человек, мои бабушка и дедушка говорили на русском языке. Я вырос на русской еде, традициях, культуре. Может, поэтому я тоже не слишком улыбчив. В Москве чувствую себя как дома, правда. Особенно зимой, под Новый год, — это такая красота! Возможно, русские люди порой кажутся немного суровыми. Но стоит только познакомиться поближе, мы быстро становимся родными. Весь мир знает про широкую русскую душу и гостеприимство.

— Какими правилами жизни вы руководствуетесь?

— Нельзя останавливаться в развитии. А самый большой успех в жизни — найти хороших учителей и взять все лучшее, что они могут тебе дать. Есть те, кто для меня является героем и с кем мне удалось познакомиться лично. Это люди, сильные духом, сделавшие в этой жизни что-то по-настоящему значительное. Такие как Махатма Ганди или далай-лама.

— Российский паспорт вам лично вручил Владимир Путин . Какое впечатление он на вас произвел?

— У меня было много встреч тет-а-тет с нашим президентом. Это всегда большая честь для меня. Счастлив, что могу общаться с ним и учиться у него. Он потрясающий человек, удивительный, у нас много общего: мы оба любим единоборства, животных, Россию. Владимир Путин — великий человек и мировой лидер. Он — мой герой.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Талантливый человек талантлив во всем, гласит народная мудрость. Стивен Сигал, помимо актерской профессии, успел освоить и неожиданные ремесла. Сигал — признанный мастер боевых искусств, это ни для кого не секрет, а вот о его работе «на закон» знают немногие. В 80-х годах он некоторое время тренировал полицейских Нового Орлеана в качестве заместителя шерифа, который и попросил актера об услуге. «Своим» Сигала считают и тибетские монахи — они признали его реинкарнацией ламы Чунгдрага Дордже. Кстати, в первую очередь Стивен Сигал считает себя музыкантом, а не актером — в 2005 году вышел его первый блюз-альбом Songs from the Crystal Cave. Кроме того, актер принимает участие в движении по защите животных.

СПРАВКА

Киноактер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Фредерик Сигал родился 10 апреля 1952 года. Стивен — многодетный отец — у него семеро детей. В 2016 году Сигал получил российское гражданство.

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