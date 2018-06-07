Ещё
Видео: дрон научили различать дерущихся в толпе людей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: дрон научили различать дерущихся в толпе людей 

RB.ru 7 июня 2018
Фото: RB.ru
Система наблюдения в режиме реального времени передает снятые с воздуха изображения на облачный сервер, где информация обрабатывается с помощью технологии машинного обучения.
Для идентификации насильственных действий анализируются позы людей. Для этого разработчики создали набор данных из двух тысяч сделанных дроном кадров, на которых присутвует до двух до десяти человек в возрасте от 18 до 25 лет.
Часть людей участвуют в драках, якобы совершая разные насильственные действия, в том числе душат, бьют, наносят колотые удары и стреляют. При этом на тела всех объектов нанесена соотвествующая скелету разметка с 14 пометками на конечностях.
Разработка поможет изучить использование технологий машинного обучения для воздушного наблюдения и поспособствует в поиске лиц, совершивших насилие в общественных местах, отметили исследователи.
RB.ru: последние новости
В США создали электрическую кожу, которая позволяет ощущать прикосновения и боль через протез Сначала гуглишь все о нейронках, потом часами смотришь на котиков: отучитесь прокрастинировать раз и навсегда Как доказать себе, что ты лучший, и поднять ценник в два раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение