Видео: дрон научили различать дерущихся в толпе людей

Система наблюдения в режиме реального времени передает снятые с воздуха изображения на облачный сервер, где информация обрабатывается с помощью технологии машинного обучения.

Для идентификации насильственных действий анализируются позы людей. Для этого разработчики создали набор данных из двух тысяч сделанных дроном кадров, на которых присутвует до двух до десяти человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Часть людей участвуют в драках, якобы совершая разные насильственные действия, в том числе душат, бьют, наносят колотые удары и стреляют. При этом на тела всех объектов нанесена соотвествующая скелету разметка с 14 пометками на конечностях.

Разработка поможет изучить использование технологий машинного обучения для воздушного наблюдения и поспособствует в поиске лиц, совершивших насилие в общественных местах, отметили исследователи.