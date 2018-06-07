Первая гарнитура для связи между мозгом и компьютером появится в России

МОСКВА, 7 июня. / ТАСС /. Производство гарнитуры, которая позволит передавать информацию между мозгом и электронным устройством вне стен лаборатории, запустят в России. Первые устройства можно будет приобрести уже в конце 2018 года, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Компания «Нейроботикс» анонсировала запуск серийного производства уникальной нейрогарнитуры «Нейроплей-8С» — первого российского интерфейса «мозг-компьютер», предназначенного для использования вне стен научной лаборатории В данный момент гарнитура «Нейроплей-8С» готовится к запуску в серийное производство, и будет доступна потребителям уже в конце 2018 года", — говорится в сообщении.

Сообщается, что гарнитура войдет в комплекс устройств, предназначенных для реабилитации, социализации и повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями. Над проектом работает ряд российских научно-исследовательских предприятий, в том числе НИУ ВШЭ , НИИ физиологии и фундаментальной медицины. Разработка гарнитуры проводится в рамках проекта «Ассистивные технологии с нейроуправлением» Национальной технологической инициативы (НТИ).

Устройство будет относиться к «нейроинтерфейсам потребительского класса», так может использоваться без контактного геля, который обычно служит для лучшей проводимости сигналов с коры головного мозга. Еще одно преимущество гарнитуры — простота настройки: сообщается, что «базовые команды можно освоить менее чем за час».

В рамках проекта НТИ также разрабатываются приборы для электростимуляции мозга и мышц «Нейрокоммуникатор», комплекс «Робоком» и инвалидная коляска с нейроуправлением. Устройства могут использоваться комплексно. Например, «Нейрокоммуникатор» при помощи гарнитуры «Нейроплей-8С» может помочь найти остальные приборы — умную трость, распознаватель речи, наушники с костной проводимостью: после мысленной команды пользователя устройства начинают вибрировать, и их легко найти наощупь.

Реабилитационный комплекс разработан для людей с врожденными неврологическими заболеваниями, травмами позвоночника, нарушениями слуха и зрения, а также больных рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом и пациентов, перенесших инсульт. Таким образом, потенциальными пользователями комплекса могут быть 13 млн россиян с инвалидностью. При этом некоторые компоненты, например, гарнитура «Нейроплей-8С», может использоваться не только в медицинских целях, но и для тренировки когнитивных способностей, управления беспилотниками и роботами.

О проекте

"Ассистивные технологии с нейроуправлением" — проект Национальной технологической инициативы (НТИ), направленный на создание российской линейки нейроассистивных устройств и гарнитуры нового поколения для управления электроколясками, экзоскелетами, тренажерами, инфраструктурой умного больничного места. Приборы позволят повысить эффективность лечения и реабилитации больных после инсульта и нейротравм головы, при параличах из-за травмы позвоночника, при детском церебральном параличе и амиотрофии, а также при аутизме и слепоглухоте.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.