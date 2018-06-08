Этот человек съел очень острый красный перец. Но никогда не ожидал этого, когда он пукнул!

Недавно я ходил по магазинам, но теперь не совсем уверен, что это было мудро. Видите ли, накануне вечером я приготовил и съел огромное количество Чили, запатентованных мною, как «ты наверняка будешь срать». Вкусная штука, хоть и жарко до такой степени, что аж больно, а если Вы съедите их слишком много, то на следующий день обе ваши ягодицы будут просто гореть.

Вот в чем дело. Я проснулся тем утром, и даже после двух чашек кофе ничего не произошло (догадываетесь, что я имею ввиду?) Несмотря на то, что этот огненный перец плавал в моем пищеварительном тракте, я оказался не в состоянии устроить мою обычную утреннюю симфонию.

Зная, что время расплаты придет, но не уверенный, когда именно, я храбро отправился на рынок и местный продуктовый магазин.

При входе в магазин сначала все казалось нормальным. Я взял тележку и начал выбирать продукты. Но когда я оказался в противоположном конце магазина от уборных, боль пронзила меня. О, не смотрите на меня так, будто вы не знаете, о чем я говорю.

Ночное Чили устроило бунт в моем кишечнике, и, прежде чем я смог сделать хоть один шаг в сторону уборных, это произошло. Перец сделал предупредительный выстрел.

Я стоял там в одиночестве, как вдруг ядовитое облако окутало меня. Я боялся пошевелиться, опасаясь, что этот мерзкий запаха может распространиться. Медленно, ох, как медленно, я начал двигаться по проходу, как вдруг мимо прошла пожилая женщина.

Я не знаю, что заставило меня сделать это, но я остановился, чтобы посмотреть, какая у нее будет реакция на зловонии, когда она вошла в это облако, ничего не подозревая. Вы когда-нибудь были порваны в двух разных направлениях эмоционально?

Я мог бы предупредить эту бедную женщину, но не стал. Я просто смотрел, как она прошла в невидимое, и, видимо, нерушимое облако, запах был настолько ужасен, что все, что она смогла сделать перед тем, как убежать, это стоять, моргая и размахивая руками возле головы, так будто пыталась отогнать разъяренных пчел. Это, конечно, заставило меня чувствовать себя ужасно, но потом заставило меня смеяться. Ошибка.

Вот в чем дело. Когда вы смеетесь, то трудно, держать вещи ‘зажатыми’, если вы понимаете, что я имею в виду. С каждым новым гоготом, я издавал настоящие взрывы, некоторые были такие громкие и гулкие, что мне потом рассказывали, что несколько людей в других проходах спряталась, опасаясь, что кто-то грабит магазин и стреляет из дробовика.

Вдруг это стало уже не смешно, и я помчался через магазин к туалету, молясь успеть.

Удача была на моей стороне. Только я достиг уборной, началось неизбежное ‘О, мой Бог’, потому что моя задница горела так, что это было нечто! Один бедолага подошел к туалету, пока я был внутри, издал давящийся звук, с отвращением что-то сказал и быстро ушел.

После того как все завершилось, я взял свою частично заполненную тележку, и пошел по магазину как ни в чем не бывало, когда работник магазина подошел ко мне и сказал: ‘Сэр, вы, сможете выйти на пару минут из магазина? Какой-то шутник запустил бомбу-вонючку в магазине. Менеджер собирается запустить вентиляторы на максимум на минуту или две, и устранить проблему’.

Но тут из меня вышли остаточные газы, а сотрудник взял и нюхнул их, отскочил назад, потянув себя за рубашку, чтобы прикрыть нос и, указывая на меня пальцем, крикнул: ‘Это ты!’, а потом убежал, вернувшись через несколько мгновений с менеджером.

Я был бесцеремонно выпровожен из помещения.

Я пришел домой без продуктов, и понял, что жрать было нечего, кроме остатков Чили, так что я съел больше двух чаш. На следующий день я пошел в другой магазин. Я больше не могу об этом говорить, потому что мы в суде из-за этой ситуации. Придурки утверждают, что им придется перекрашивать магазин.