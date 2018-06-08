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IKEA и Sonos показали прототипы «умных» колонок. Их можно использовать как полки
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IKEA и Sonos показали прототипы «умных» колонок. Их можно использовать как полки 

Inc. 8 июня 2018
Фото: Inc.
Фото: Sonos
IKEA и производитель аудиосистем Sonos, объявившие о партнерстве в декабре, показали прототипы «умных» колонок Symfonisk. Об этом пишет The Verge.
Прототипы были представлены на ежегодной конференции IKEA Democratic Design Days. Издание отмечает, что прототипы не работали: возможно, рабочие продукты Symfonisk будут выглядеть иначе.
Представители Sonos рассказали, что колонки будут совместимы с другими динамиками компаниями и устройствами для «умного» дома от IKEA, в том числе гаджетами для контроля освещения. Как минимум одну «умную» колонку можно использовать как полку.
Фото: Sonos
На рынок устройства выйдут летом 2019 года. Их стоимость пока неизвестна. The Verge пишет, что цены, вероятно, не будут высокими. «Многие люди мечтают о встроенных звуковых системах, но немногие могут себе это позволить», — заявил глава Ikea Home Smart Бьорн Блок.
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29 мая «умную» колонку с голосовым помощником представила российская IT-корпорация «Яндекс». «Яндекс. Станция» стала первым собственным устройством компании. Старт продаж устройства намечен на лето этого года. Стоимость колонки — 9,99 тыс. рублей.
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