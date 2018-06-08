«Теперь мне есть еще и что показывать»: Софья Капкова — о запуске новой онлайн-площадки Nonfiction.film

Ценности

Новая онлайн-платформа Nonfiction.film родилась, как и все мои другие проекты, из моих личных запросов и интересов. Все, чем я занимаюсь по жизни, должно быть по-настоящему, искренне интересно мне. Иначе в этом нет энергии, а значит, не будет успеха. В моей сфере очень важны личные связи, нужно быть одного культурного кода со своим зрителем. Поэтому, конечно, я выбираю знакомые мне вещи, которые близки людям, интересы и ценности которых разделяю я сама. Не должно быть никакого вранья. Ложь — путь к неуспеху. В какой-то момент я подумала, как мне, человеку, который много работает, у которого пятеро детей, у которого бесконечно что-то в жизни происходит, сесть и посмотреть правильный и важный фильм? Таких людей много в моем окружении. Требований у нас очень много. Во-первых, это должно быть кино, которое зарекомендовало себя на международных и российских фестивалях, оценено зрителями, то есть за меня кто-то заранее должен провести предварительный отбор, а мне не нужно гуглить имена режиссеров. Во-вторых, мы понимаем, что все, что мы смотрим, абсолютно легально. Я против пиратства категорически. Я считаю, что это не очень правильно в нашем конкретном обществе выкладывать все бесплатно в интернет. Мы привыкли к бесплатной медицине, к бесплатному образованию… Многие документалисты, которые приходят к нам в ЦДК, не понимают, почему должны платить за билет. А у меня, например, даже не возникает такой вопрос — я проработала 15 лет в телецентре «Останкино» , но я же не прошу покормить меня в местном буфете бесплатно за заслуги перед Отечеством.

Но у меня есть надежда как-то переломить эту тенденцию, в частности с помощью платформы Nonfiction.film.

Для кого

Как и все мои проекты, это нишевой продукт, но даже в этом случае я ставлю задачу привлечь как можно больше аудитории. Фестиваль Context, которому уже пять лет, доказал, что это достижимо. Если в первый год проект собрал 2 тыс. человек, то в этом году было продано уже больше 30 тыс. билетов. К нам ходят умные, интересующиеся, говорящие на иностранных языках, много путешествующие, неплохо зарабатывающие люди, а также студенты и креативная молодежь. Мне бы хотелось также достучаться до каждого такого — интеллигентного, умного, неравнодушного человека, который разделяет со мной одни и те же нравственные и культурные ценности. Они могут находиться где угодно. Именно поэтому онлайн-кинотеатр Nonfiction, который мы недавно запустили в рамках проекта ЦДК, рассчитан на любого интересующегося зрителя в России и мире. ЦДК прекрасен, но это всего лишь 90 мест на Зубовском бульваре, а мы хотим большего. Мы не ориентируемся только на города-миллионники, мы будем рады даже одному человеку на село или нескольким на небольшой город.

Nonfiction.film — это международный проект, потому что он дает возможность смотреть кино вне зависимости от того, где находишься. Фильмы будут размещены в каталогах в зависимости от прав и геолокации. Но это обычная мировая практика. При этом мы понимаем, что при всем желании мы не сможем стать русским Netflix . Нельзя сравнивать себя с гигантом, а вот брать пример с дерзкого, стремительно набравшего аудиторию проекта точно нужно. Теперь в Америке уже люди могут совсем не смотреть телевидение, потому что у них есть Netflix.

Миссия

Потребность в подобном ресурсе назрела и в России. Причем давно. У нас довольно мало платформ с акцентом на неигровое кино. Есть сервис Виталия Манского , конечно, но нас конкуренция не пугает. Рынок растет, и зритель от этого выигрывает. К тому же у нас разный подход: у Виталия довольно много фильмов, которые можно посмотреть бесплатно, а мы продаем просмотры, в аренду или навсегда.

Наша задача — построить такую платформу, которая в будущем приучит зрителей платить за качественный продукт. Мы же в обмен показываем легальные фильмы в хорошем качестве, просмотр которых не будет прерываться рекламой. И еще надо понимать, что деньги зрителя уйдут непосредственно тем людям, которые с этим контентом связаны. То есть мы уважительно относимся и к индустрии — режиссерам, продюсерам и прокатчикам, перечисляем им часть прибыли. Нужно понимать, что мы не выстраиваем здесь бизнес-империю, у нас нет задачи озолотиться.

Давно пора изменить представление о неигровом кино. Говорить, что ты не любишь документалистику, — то же самое, что сказать, что ты не читаешь нон-фикшн. Это признак ограниченности. Форм и жанров очень много даже в документальном кино. Nonfiction берет на себя такую миссию — делает тематические подборки. Например, там есть список из номинантов на «Оскара». А если вы, как моя старшая дочь, помешались на теме экологии, то такое кино для вас мы собрали в отдельной категории.

Многозадачность как данность

Секрет всего моего бизнеса прост. Я — многозадачна. В детстве со мной мама вечно боролась, потому что я могла делать уроки, лежа на полу, смотреть телевизор и слушать кассетный плеер в наушниках. И мне не мешало это хорошо учиться. Я так умею, так устроен мой мозг. Мне нужно быть в движении, мне жизненно необходимы звуки города, шум мегаполиса. И наоборот, тишина в деревне — мой кошмар. Поэтому у меня так много разных проектов.

Но, с другой стороны, у меня ведь не сразу появилось пятеро детей. Моей старшей дочери 18 лет, а младшей только исполнился год. Вот и ЦДК мы запустили семь лет назад, а теперь еще вот Nonfiction — новый член нашей семьи. Конечно, им я занимаюсь в данный момент больше всего, но потом точно так же, когда он встанет на ноги и не будет уже нуждаться в «грудном вскармливании», я буду просто ему радоваться.

И я не боюсь начать все с нуля, если вдруг что-то пойдет не так. Я, конечно, сомневающийся человек, но в себе достаточно уверенный. В жизни есть место и стремительным взлетам, и неожиданным падениям. У меня было и то и другое. Но это и есть Жизнь. Я уверена, что смогу пережить и одно и другое. Я могу работать директором крупнейшего фестиваля современной хореографии или запустить первый в России Центр документального кино, а еще, если нужно, я могу работать и официанткой (так уже было) или водителем Uber (так еще не было). И отлично вожу машину, мне это нравится! На днях я так даже в шутку и сказала мужу, что могу быть прекрасным таксистом: мне же есть что рассказать! Теперь мне есть еще и что показывать.