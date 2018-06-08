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Россиянин Цзин Ли в конном походе по городам ЧМ после Сочи и Ростова прибыл в Волгоград
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Россиянин Цзин Ли в конном походе по городам ЧМ после Сочи и Ростова прибыл в Волгоград 

ТАСС 8 июня 2018
Фото: v1.ru
ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Волгоград после Сочи и Ростова стал третьим городом чемпионата мира по футболу, куда прибыл 55-летний россиянин Цзин Ли, совершая конный поход по городам ЧМ. Путешественник побывал в пятницу на Мамаевом кургане и объехал на коне карачаевской породы чашу 45-тысячного стадиона «Волгоград-Арена», передает корреспондент ТАСС.
"Очень давно живу в России, но в Волгограде впервые. Слезы на глаза наворачивались от переполнявших меня чувств, когда поднялся на Мамаев курган. А здесь же, рядом, у берега великой русской реки Волги, ваш стадион — он просто красавец", — сказал Ли.
Он затруднился отдать предпочтение какому-либо из трех увиденных стадионов — «Фишту», «Ростов-Арене» или «Волгоград-Арене». «Они все очень красивые, хотя они разные, но у них есть общее — все арены у воды — в Сочи у моря, в Ростове — на берегу Дона, а в Волгограде — у Волги», — отметил Ли.
По его словам, после Волгограда он отправится вдоль Волги в Самару и будет там примерно через месяц. «Всего побываю в девяти городах, Калининград и Екатеринбург слишком далеко. К финальному матчу ЧМ в Москве, как планировал, уже не успею. А завершу свое путешествие длиной в 5 тыс. км в Мурманске», — уточнил путешественник.
О чемпионате и стадионе
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Во время групповой стадии чемпионата мира на «Волгоград-Арене» сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).
Стадион «Волгоград-Арена» построен на месте старого Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест стал первым в России с кровлей из вантовых конструкций. После чемпионата мира «Волгоград-Арена» станет базой для местного футбольного клуба «Ротор-Волгоград».
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