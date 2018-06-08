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Гулять так гулять. Все, что нужно знать о праздновании Дня города в Уфе
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Гулять так гулять. Все, что нужно знать о праздновании Дня города в Уфе
АиФ-Уфа
8 июня 2018
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АиФ-Уфа
12 июня уфимцы отмечают сразу два праздника: День города и День России. Каждый год горожан пытаются удивить чем-то новым, но некоторые вещи остаются неизменными.
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