Борьба с травой в междурядьях с помощью щебня

дача

Это мой огород в начале июня! Уже многие на сайте его знают, и мне кажется, некоторые изменения заметят сразу.

А если не заметили, то спросите, что изменилось и почему?

А изменилось, потому что решили мы, что нам для зимнего проживания в доме нужна вода. А т.к. живём мы в дачном кооперативе, то воды зимой у нас нет, её отключают. А откуда взять воду? Правильно! Надо копать скважину!

Участок у нас маленький — 6 соток, и опять же, как вы знаете, весь ухожен и распланирован. Раньше мы и не собирались жить на даче зимой, а теперь нам очень понравилось. Чтобы сделать хорошую глубокую скважину, нужно, чтобы на участок заехала техника. А ко мне заехать кроме как на огород или в цветник возле дома с другой стороны, вариантов нет. И придётся снимать забор, но это самое простое из всего мероприятия.

дача

Самое интересное, что воду со скважины в дом удобнее как раз заводить со стороны огорода. И вот приехали бурильщики осматривать участок. И что вы думаете мне пришлось делать? А мне пришлось смириться с тем, что машина заедет на мой огород. Соответственно весь огород, который мы строили 3 года, пришлось убрать за несколько дней!

Морально смириться с этим было практически невозможно, но что делать, выхода нет… Пришлось собрать весь щебень, убрать все грядки и землю из них. На это у нас ушло 3-4 дня.

дача

Скважину сделали в начале мая, и чтобы почти восстановить моё детище, ушло чуть больше месяца, и то ещё до конца не доделан. Не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают, но, конечно, морально очень сложно ломать сделанное, чтобы потом опять делать заново!

дача

Думаю, теперь можно понять моё моральное состояние, когда приезжаешь на любимую дачу, а тебя встречает такая картина! Осталась только крайняя грядка с клубникой, грядка с луком у забора и грядка с другой стороны у забора. На вторую грядку с клубникой машина ещё и торжественно наехала и сломала её. Пришлось ремонтировать. И всё бы ничего, ведь после отъезда буровой машины площадка была ровной и можно было бы легко вернуть всё на место, если бы не выкопали яму вокруг скважины для её обустройства глубиной 2 метра. Весь песок оказался на поверхности.

дача

Сразу посадила клубнику, которая валялась выкопанная несколько дней и почти засохла.

Но попробовав вывезти хотя бы одну тележку с песком с участка, я поняла, что мне не справится и за год. Очень тяжело. Муж занят постройкой бани, поэтому я ждала, когда папа сможет приехать и мне помочь. Спасибо ему за помощь, ведь он вывез весь песок за день!

дача

Выводим летнюю воду.

дача

И вот потихоньку возвращаем грядки на место! Но т.к. теперь у меня есть скважина, то одна грядка выпала из огорода. Немного по-другому установила длинную грядку, 2 двухметровые тоже перенесла. Под зелень маленькие грядки соединила. Скважина между грядками.

дача

Вот так получилось… То, что огород будет выглядеть так же, как и был, я не сомневалась. Смотреть на голый песок я долго не смогла. Хотела попозже уложить щебень обратно, но поняла, что трава то между рядами полезет очень скоро, и укладывать щебень надо сразу. И хоть от всего устаёшь, помимо огорода ещё куча дел, но доделывать надо.

Я не люблю траву между грядок, потому что её постоянно нужно косить, а косилка не проходит между рядами, а зарастает всё быстро. Да и времени на это тоже нет, поэтому я и придумала заложить между грядками щебень. Ни разу об этом не пожалела, со щебнем огород выглядит ухоженным и красивым. И это очень практично.

дача

У меня осталась чёрная плёнка, которая была уложена под щебень до этого. Она особо не испортилась, много кусков подошло по размеру. Как в прошлый раз мне не пришлось избавляться от травы, чтобы уложить плёнку, хоть в этом повезло. Поэтому я просто уложила чёрную плёнку и стала потихоньку засыпать обратно щебень. Плёнка не пропускает свет, и трава под ней расти не будет.

дача

Постепенно всё становится, как раньше.

дача

Хоть и долго, но к началу июня весь мой огород постепенно возвращается! Я до сих пор не посадила грядку с помидорами возле забора, но думаю, что уже скоро досажу. Ну и пусть попозже, всё равно у нас холодно. Зато подрастает клубника и зелень. Посередине рядом со скважиной поставила вазон с петунией. Пусть огород станет ещё красивее!

дача

Вот, более менее что-то получилось! Доделать ещё нужно чуть-чуть, но всё равно уже как-то радостно видеть свой любимый огород таким же, как раньше. Пусть он и изменился, но думаю, что хуже от этого не стал. И никакой травы между рядами! Если вы тоже не любите траву в междурядьях, то думаю, такое решение вам понравится!