Видео: как сделать трубы Hyperloop прозрачными с помощью иллюзии

Видеоролики с описанием технологии опубликовали сооснователь Virgin Hyperloop One Джош Гигель (Josh Giegel) и руководитель направления дизайна в Bjarke Ingels Group Хьюго Су (Hugo Soo).

Небольшие отверстия, расположенные вдоль тоннеля на расстоянии 10 метров друг от друга, при движении на скорости 1200 км/ч сливаются, позволяя пассажирам видеть единое, ровное изображение, поясняется в видеоролике.

Принцип ранее применялся в устройстве для демонстрации движущихся рисунков — зоотропе — для создания так называемого стробоскопического эффекта, связанного с особенностями зрения человека.

Зоотроп состоит из цилиндра с прорезями по бокам и ряда последовательных изображений, напечатанных на внутренней стороне. При вращении цилиндра прорези сливаются, но взгляд четко различает сменяющие друг друга изображения.