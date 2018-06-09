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Видео: как сделать трубы Hyperloop прозрачными с помощью иллюзии
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Видео: как сделать трубы Hyperloop прозрачными с помощью иллюзии 

RB.ru 9 июня 2018
Фото: RB.ru
Видеоролики с описанием технологии опубликовали сооснователь Virgin Hyperloop One Джош Гигель (Josh Giegel) и руководитель направления дизайна в Bjarke Ingels Group Хьюго Су (Hugo Soo).
Небольшие отверстия, расположенные вдоль тоннеля на расстоянии 10 метров друг от друга, при движении на скорости 1200 км/ч сливаются, позволяя пассажирам видеть единое, ровное изображение, поясняется в видеоролике.
Принцип ранее применялся в устройстве для демонстрации движущихся рисунков — зоотропе — для создания так называемого стробоскопического эффекта, связанного с особенностями зрения человека.
Зоотроп состоит из цилиндра с прорезями по бокам и ряда последовательных изображений, напечатанных на внутренней стороне. При вращении цилиндра прорези сливаются, но взгляд четко различает сменяющие друг друга изображения.
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