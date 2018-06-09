До и после. Как худела Елена из Выксы на передаче «Взвешенные люди»

ВЫКСА. Фото из архива Елены СадиковойДо и после. Как худела Елена из Выксы на передаче «Взвешенные люди»

С выксункой Еленой Садиковой, участницей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на телеканале СТС, мы поговорили о жизни до проекта, во время него и после.

— Когда мы в прошлый раз встречались ради интервью, это было после отпуска с Малаховым…

— Он мне, кстати, уже на этот проект прислал видео. Когда Наташа Луговских поехала к нему на передачу, я сказал: «Передай Андрею привет». Она: «В смысле?!» Я рассказала про «Отпуск», и мы записали для него видеопривет. В ответ он тоже выслал видео со словами поддержки: «Леночка, слушайся тренера и добьёшься результатов!».

— К слову, во время «отпуска», около трёх лет назад, ничто не предвещало таких серьёзных проблем с весом, которые потребуют участия в специальном проекте.

— Я экстремально худела к шоу, и все эти килограммы ко мне быстро вернулись, когда мы решили «сходить» за третьим ребёночком. Тем более во время беременности появились различные осложнения. К счастью, меня направили в перинатальный центр в Дзержинске. Сделали кесарево. А я в тот момент весила уже 150 кг, понятно, что после операции швы затягивались долго, ещё месяцев девять всё болело, постоянно делала перевязки, использовала разные мази… и о какой-либо физической активности даже речи не шло.

Ты привыкаешь к неподвижному образу жизни, к тому, что постоянно дома… В итоге я начала находить сотни причин, чтобы не идти гулять с мужем и ребёнком — мне нужно посуду помыть, закинуть в машину бельё постирать и т.д. Но ребёнок растёт, становится подвижнее, и ты понимаешь, что если с ним гулять теперь, то нужно самой быть в хорошей форме — успеть поймать, если решит перебежать через дорогу, играть в активные детские игры…

Пробовала худеть, но в домашней обстановке — начинаешь, бросаешь, начинаешь, бросаешь. (Сейчас я понимаю людей, которым кажется, что я «звезду с неба достала», потому что скинуть 74 кг дорогого стоит, тем более для рожавшей женщины).

Ещё серьёзно поссорились со старшей дочерью, она обо мне высказалась такими словами, которые себе не позволял даже муж. Меня это задело. Ночь не спала, переживала, включила успокаивающие мантры на телефоне, положила около себя. На экране мобильного выскакивали обновления интернет-новостей, картинки всякие.

В один из моментов я в очередной раз открыла глаза, взяла в руки телефон, а там во весь дисплей объявление: «Кастинг на шоу „Взвешенные и счастливые люди“. И я прямо в 3.00 начала заполнять анкеты, и делала это в течение пяти дней, потому что они были совсем не простые. 26 вопросов, отвечая на которые нужно объяснить, что вам может дать проект, как вы себя чувствуете в своём весе, хотите ли вы кому-то что-то доказать участием и т.д.

Разобравшись с анкетами, поехала в Москву к иконе Николая Чудотворца. При том что здесь я со своими 180 кг практически не могла ходить, там в очереди я простояла девять часов. Девять! Очень тяжело было. Но стояла и понимала — если справлюсь, то всё задуманное получится.

— Получится изменить жизнь? Дело ведь не в том, чтобы попасть на ТВ…

— Участие в шоу для меня было именно вопросом дальнейшей жизни, потому что самостоятельно я с проблемой справиться не могла. Но прежде чем моё участие подтвердили, пришлось пройти пятимесячный кастинг. Первый этап был по скайпу, потом пригласили в Москву.

Кастинг собрал много людей и оказался очень серьёзным. Заходишь в комнату — сидят психолог, редактор, продюсеры, повсюду камеры… Я поначалу не хотела говорить о конфликте со старшей дочерью, тем более это не единственная причина того, что я решилась на проект. Но шоу требует откровенности, естественности, твоя история важна полностью — это своего рода плата за участие. В ответ тебе даётся шанс изменить себя под присмотром специалистов бесплатно.

Очень многие, кстати, не прошли медкомиссию. Нас осмотрели от кончиков пальцев до кончиков волос: ЭКГ, УЗИ всего, анализы крови. И сразу предупредили, что в Москве всё это надо будет пересдавать. Меня врачи допустили.

И даже когда мне уже точно сказали, что буду участвовать, особо это не афишировала. Боялась. Вдруг приеду через неделю — стыдно не продержаться в проекте даже месяца.

— Сразу поставили в жёсткие рамки или дали время адаптироваться к условиям шоу?

— В первый же день, как я попала на шоу, поняла — легко не будет, это только по телевизору кажется всё красочным и простым. Съёмка в аэропорту заняла около 9 часов, нас загоняли по этой лестнице, чтобы снять: подняться, спуститься, подождать, постоять. И сразу ограничили в питании. Ты вчера ещё салаты ел с майонезом, а сегодня — вот маленькая порция овощей.

— И не было возможности украдкой съесть что-то „несканционированное“?

— У нас на кухне продуктов не было. В свободном доступе — только питьевая вода. Двое домовых постоянно следили за порядком и соблюдением условий шоу. Плюс камеры. Ну а потом, смысл-то есть помимо разрешённого? У тебя каждую неделю взвешивание, весы всё покажут и — поедешь домой.

— Как вообще складывались отношения с тренером, командой?

— Самая большая моя удача, что я попала в красную команду, потому что она была сильной. У всех был настрой на результат. Антон, Андрей, которые выиграли, — это наши ребята. Естественно я, женщина, среди таких мотивированных людей иногда казалась слабым звеном. Тем более меня поначалу очень пугали конкурсы. Вдруг не справлюсь, команда из-за меня проиграет, и я отправлюсь домой. Понимаешь?..

Постоянно была в страхе, но на второй неделе, когда меня отстранили от марафона калорийности, задумалась: „Ты для чего сюда приехала? Чтобы отсиживаться?!“ И решила — пускай результат не засчитают, пройду марафон для себя. Понятно, что не все задания я чисто физически могла выполнить, но то, что в моих силах, — делала.

— Удалось подружиться с сокомандниками?

— Отношения сложились прекрасные. Мы общаемся, у нас есть свой чат, переписываемся, желаем доброго утра, хорошего вечера, интересуемся, что у кого происходит, кого-то уже жду в гости. И во время съёмок даже между командами не было ругани. Конкурс есть конкурс, а потом все вместе собираемся на кухне и, если есть время, играем, например, в „Мафию“.

— Со стороны казалось, что времени на общение даётся предостаточно.

— От многих слышу, что тренировок видно не было. Но если их не показывали, сделав акцент на человеческие взаимоотношения, это не значит, что мы не ходили в спортзал.

Тренировки проходили каждый день. Наша Наташа Луговских (от ред. : 15 июня она проведёт мастер-класс в Выксе!), как тренер, — настоящий зверь. Если ты в её команде, то должна пахать, и всё равно, будешь ты делать это с улыбкой или со слезами. А главное правило — кардионагрузки натощак обязательны.

И вот, все спят, а красная команда пошла по дороге к „Арене-Фиш“… От 40 минут до полутора часов занимал этот путь. Иногда оказываешься в хвосте и идёшь плача украдкой. Было очень тяжело, но это того стоило.

— Ни разу не возникло сожалений?

— Нет. Сам процесс нахождения там был очень важен, чтобы похудеть. Меня мотивировало не столько то, что это нужно мне самой, сколько командный дух (мы же больше месяца не были на голосовании, то есть выступали в полном составе!), и ещё — я не хотела возвращаться в город проигравшей. Тем более понимала: если уйду через две-три недели, то никак не смогу использовать данный проектом опыт, не пойму, как тренироваться, не заведу привычки правильно питаться…

Обрати внимание: те, кто выбыли первыми, в итоге на финал не приехали, потому что не смогли продолжить худеть.

— На сколько удалось похудеть за сам проект и за время нахождения дома?

— За 3,5 месяца съёмок я сбросила 52 кг. Приехав домой, продолжила диету и тренировки в более щадящем режиме. И похудела ещё на 22 кг. Не буду ничего советовать по питанию из своего опыта, потому что говорить в общем-то не о чем. Мы были в экстремальной ситуации, и диета разработана конкретно для каждого из нас. Единственное сегодня — живу на „подножном корму“, то есть на зелени. Могу позволить себе творог. Картошку в супчиках заменяю стручковой фасолью. Сок — только цитрусовый.

И, конечно, порции гораздо меньше, чем раньше.

— Но всю последующую жизнь так ограничивать себя будет сложно.

— Если меня завтра позовут на шашлыки, я не откажусь от мяса. Просто следующий день сделаю разгрузочным — мне это подходит. И я дважды в неделю, а тренируюсь до сих пор каждый день.

Я благодарна проекту. Самостоятельно я бы не смогла так похудеть, как бы ни хотела. Не выдержала бы, потому что столько раз хотелось плюнуть и уйти… если бы не съёмки, если бы не команда — бросила бы. Муж порадовал, сказал, что заново влюбился (понятно, что за 20 с лишним лет чувства притупились), со старшей дочерью наладились отношения. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду худеть дальше. Цель — сбросить ещё 20 кг.

Благодарна и жителям Выксы, вообще всем, кто присылал сообщения в поддержку в соцсетях — ни одного плохого, только позитив. И я рада, если мой пример кого-то мотивирует похудеть.

— Поэтому появилась своя страничка в Инстаграме?

— Да. Я хочу рассказать свою историю, потому что проблемы лишнего веса волнуют многих, но не все признаются себе в них, не все готовы работать над собой.

На самом деле, меняться — это очень приятно, чем дальше, тем больше личной мотивации появляется. Я стала слышать от знакомых: „А ты помолодела, похорошела“. Хотя я и раньше казалась себе „вполне ничего“, но выяснилось, что можно быть лучше. Блог — это возможность посмотреть на себя со стороны и мне самой, и людям с похожей историей.

Автор:Ксения Абдулхакова

Фото из архива Елены Садиковой

Источник: „Выксунский рабочий“