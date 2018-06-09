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«Цифровизация экономики влечет за собой высвобождение трудовых ресурсов»
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«Цифровизация экономики влечет за собой высвобождение трудовых ресурсов» 

РИА «ФедералПресс» 9 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Говорят, что условно по всему европейскому континенту до конца 2020 года высвободиться 5 млн человек. Сбербанк совместно с Boston Consulting Group провели исследование, которое показывает, что у нас 80% трудоспособного населения пока ни психологически, ни понятийно, ни по своим базовым знаниям не готово к новым процессам информатизации, цифровизации производства и многих экономических процессов. Трудоспособного населения в России где-то треть, примерно 50 млн человек, значит, 80% — это 40 млн человек. Речь идет о работниках из всех отраслей, как раньше говорили, народного хозяйства, включая и промышленность и банковскую сферу.
Цифра — это пятый или уже шестой этап научно-технической революции, общество просто переходит в другую стадию. Но главное, что цифровизация экономики влечет за собой определенные социальные вызовы, которые связаны с высвобождением трудовых ресурсов, и государство должно этим серьезно озаботиться. Куда пойдут эти люди?
Один из вариантов — собственный бизнес. И политика государства должна быть выстроена на том, что предпринимательством заниматься в нашей стране выгодно. И если ты по тем или иным причинам потерял работу, не падай духом, ты можешь пойти и сделать свою жизнь заново. Ты не должен бояться будущего, которое пришло. На этом мне кажется можно построить часть национальной идеи нашей великой родины.
Я считаю, что у человека должен быть выбор, и государство этот выбор должно обеспечить. Государство должно создать условия, чтобы бизнесом было заниматься выгодно. Конечно, не все 40 млн пойдут в бизнес, но если туда пойдут 10-15 миллионов, уже немало. Кому-то придется переучиться, и об этом должно думать государство. Должен также думать и работодатель. Если завтра эти люди не смогут справиться с задачами, которые он перед ними ставит, кого он будет нанимать? Кто придет на работу»?
Справка «ФедералПресс»Среднерусский экономический форум проходит в городе Курск с 2012 года. Тема седьмого форума — На пути к экономике знаний — стала продолжение предыдущих форумов, посвященных человеческому капиталу, прорывным технологиям, цифровой трансформации и другим актуальным вопросам.
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