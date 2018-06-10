6 важных вещей, которые нужно успеть сделать до 30 лет

Это не та статья, в которой мы расскажем, что нужно успеть прыгнуть с банджи, много путешествовать и заниматься сексом в необычных местах. В 20 лет мы и так получаем удовольствие от каждого мгновения. И чтобы так продолжалось всю жизнь, в юности нужно трудиться над теми вещами, которые и в будущем будут работать на тебя.

Вкладываться в свою красоту

Говорят, что в 20 лет девушка выглядит так, как ее создал бог, а в 30 — так, как она создала себя сама. Во-первых, это касается фигуры. Вариант полагаться на молодость и быстрый метаболизм, а потом убивать себя в зале не пройдет.

Именно до 25 закладывается основной мышечный каркас. И если в будущем будешь прекращать тренировки и снова их возобновлять, телу будет легче подстроиться и быстрее прийти в форму.

Во-вторых, твоя красота. Ошибочно думать, что к косметологу нужно приходить, когда появляются первые обвисания. В это время уже поздно!

— говорит ведущий специалист салона To be Queen пластический хирург Никита Разуваев.

«Конечно, результат будет, но, если обратиться к специалисту на пару лет пораньше, возможно, удастся сохранить идеальный и ровный лоб на долгие годы», — добавляет Никита.

Изучать иностранные языки

Знание иностранных языков — настоящий пропуск в большой мир. И чтобы на всю жизнь не застрять в одной стране, уже сейчас записывайся на курсы или самостоятельно занимайся своим образованием. Согласно не самой радужной статистике, чем старше человек становится, тем сложнее ему запоминать большие объемы информации. Благо 2018 год дарит крутую возможность основательно попрактиковаться в английском.

Помнишь рекламу с Orbit, где парень пытается заговорить с бразильянками?.. Это так обыгрывается «Тайм Ту Спик» — кампания, которая призывает говорить больше на английском. Ведь скоро стартует ЧМ по футболу, на который съедутся болельщики со всего мира, а значит, разговорный челлендж устроить себе, определенно, стоит.

Хорошо, несерьезными делами тоже нужно позаниматься. Например, прочувствовать бурю эмоций и головокружительный драйв от масштабного музыкального события. Почему до тридцати? Юность — уникальное время, когда мы лояльно относимся к безумным DJ-миксам и огромной толпе, отплясывающей под треки Тейлор Свифт и Бейонсе.

Фестивали электронной музыки проходят все лето, на курортах и в бархатный сезон. Так что запланировать захватывающую поездку успеешь даже в этом сезоне.

Пробовать себя в разных амплуа

Если устроилась на работу, но чувствуешь желание реализоваться в другом направлении, не бойся менять профессию. Психологи утверждают: именно с 20-25 лет легче всего адаптироваться к новому коллективу и новому месту.

Да, может быть жалко потраченного времени на одну специальность, но, поверь, через 10-20 лет сменить должность будет в два раза сложнее. Дети, муж, ипотека, да и банальное самолюбие вряд ли позволят устроиться на несколько месяцев стажером без зарплаты.

В юности мы постоянно находимся в окружении людей и совсем не ценим возможность уединения. Слушать собственные мысли просто некогда…. Так ты никогда не найдешь себя, не поймешь, что хочешь на самом деле, что чревато рассеянностью и даже депрессией.

Если позволяют средства, на один уикенд забронируй номер в отеле. Пусть он будет с красивым видом, большой кроватью, завтраком.

— рассказывает Наталья Каманина, коммерческий директор «Swissôtel Красные Холмы».

Так ты ощутишь настоящий комфорт, а от собственных размышлений ничего не отвлечет.

Найти друга

Сталкивалась с ощущением полного одиночества даже после многолюдных вечеринок и светских тусовок? Нет, с тобой все в порядке. Скорее всего, у тебя нет настоящих друзей, перед которыми хочется снять маску, подурачиться или честно рассказать, что лежит на душе. И если такое состояние протянуть до 30 лет, велика вероятность так и не найти близкого друга.

Дело в том, что к определенному возрасту мы становимся более недоверчивыми, нам тяжелее впустить в свою жизнь новых людей. И даже если человек готов к знакомствам, ему элементарно негде начать новое общение. Жизнь устоялась и не выходит за рамки семьи и работы…

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