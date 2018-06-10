Делаем бритвенно-острый японский меч из обычной рессоры

Легендарные японские катаны не зря считаются чуть ли не лучшим оружием древности. Вокруг этих мечей ходит немало мифов: на деле же острую катану можно сделать даже из обычной рессоры.

Для начала нужно распилить рессору на части, работать с полноразмерной деталью просто не получится. Каждая новая заготовка закаляется и обрабатывается кувалдой.

В принципе, дальше дело техники. Сталь рессоры прекрасно подходит для изготовления надежных ножей и для катаны она тоже сгодиться.

Процесс шлифовки и доводки клинка займет какое-то время. Удивительно, как из обычной рессоры получается реальная катана — просто магия какая-то.