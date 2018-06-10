Французская писательница Анна Гавальда прогулялась по «Зарядью»

Она всего на один день прилетела в Москву — в Париже уже надо сдавать в работу новый киносценарий, но встречи с Анной Гавальда так ждали российские читатели. И она ждала — здесь, в самом центре столицы, популярная французская писательница не была почти десять лет. Зато теперь — в полном восторге, передает «ТВ Центр».

"Это совсем другой город, Москва изменилась, я и не знала ее такой. Очень красивая. И знаете, столица России стала как-то мягче, нежнее. Это неуловимо витает в воздухе, это то, как я чувствую атмосферу города, то, что я вижу. И я очень рада, что у москвичей такой город", — сказала Анна Гавальда.

Гуляя по парку «Зарядье», она словно заряжается энергетикой окружающих людей, наблюдая за ситуациями, которые создает сама жизнь. Все это Анна Гавальда, как она признается, переносит потом на бумагу. От проницательного взгляда писательницы не ускользает ни одна деталь.

"Посмотрите вокруг. Люди выглядят счастливыми, и это здорово! А знаете, почему? Повсюду заметны изменения к лучшему, вот этот парк в центре мегаполиса — его же раньше не было, верно? Я не урбанист, а всего лишь писатель, но это правда — Москва стала гораздо более европейской", — поделилась Гавальда.

У Анны — истинной парижанки — на самом деле, русские корни. Ее прабабушка родом из Санкт-Петербурга — города, который для писательницы дорог не меньше, чем Москва. Но, где бы она ни находилась, она внимательно следит в первую очередь за людьми — это материал из которого потом рождаются новые характеры и образы. Даже в кафе Анна изучает тех, кто сидит за соседними столиками.

"Я чувствую в себе славянское начало и благодаря этому лучше понимаю русскую душу. Я когда оказываюсь здесь, кажется, что я все понимаю. Мне гораздо лучше в России, чем в Америке. Когда я приезжаю в Америку, я несчастна, я не понимаю людей, которые там. А у вас — когда я смотрю на лица русских людей, вижу эмоции, искренность, честность. Русские люди очень доброжелательны, они излучают доброту — знаете, это как металлы, которые проводят тепло", — рассказала французская писательница.

В Москве с книгами в руках Анну встречают как родную. Это не просто традиционное русское гостеприимство. Москвичи успели полюбить героев ее романов, а также самого автора.

А она, почти повторяя название своего нового сборника, «Я признаюсь», где собраны откровенные рассказы о судьбах и страстях, признается, что в Москве ей нравится абсолютно все. Настолько, что столица вдохновляет на создание новых историй, где местом действия вместо привычной Европы стала бы именно Россия, а персонажами — люди, живущие здесь.

"Мне сложно сказать, о чем будет эта книга. Но я подумаю. Одно знаю точно — внешний облик города непременно определяет характеры его людей", — ответила Гавальда.

На память о встрече перед рейсом во Францию она напишет несколько строк легким, волнистым почерком. А потом, достав россыпь цветных карандашей, увлеченно станет рисовать — это ее традиция. Такие рисунки Анна считает гораздо более ценными, чем автографы. В них она передает свои эмоции — и, судя по краскам, Москва подарила ей яркие впечатления.

— Я рисую красивый цветок, чтобы сохранить впечатления об этом чудесном парке.

Борис Иванин, Виктор Мальцев, Роман Лагунов, Георгий Могунов, «ТВ Центр».