Как развить красивый почерк

Красивый почерк — это важный навык в работе любого бизнесмена и должностного лица, так как он демонстрирует не только собранность и точность, но и силу характера человека. И действительно, сможешь ли ты серьёзно воспринимать документ, если он написан кривым почерком школьника? Также навык письма нужен юристам, нотариусам и кадровым работникам. В некоторых компаниях сотрудникам с плохим почерком делают предупреждение или даже грозятся увольнением, если они не улучшат свои письменные навыки. Не стоит забывать и про старшеклассников, которым нужно иметь хороший почерк, чтобы на экзамене не снизили баллы за неразборчивость текста. Да, все документы в наше время делаются на компьютере, однако остаётся ещё немало сфер, где используется написание от руки. Некоторые люди думают, что почерк — это что-то, что уже не исправить, и если он кривой со школы, то таким и останется. Но на деле почерк можно исправить хоть в 20, хоть в 100 лет — главное, чтобы было желание и правильная программа обучения. В этой статье мы расскажем тебе о курсе «Красивый почерк» от компании Slavio.

Курс состоит из двух уровней. Первый уровень — основа. Здесь используется комплекс упражнений, который призван устранить причины неровного почерка. На курсе ты будешь использовать прописи, похожие на те, которые применялись в начальной школе для обучения письму. В курс входит 16 очных занятий, и общая продолжительность обучения составляет 2 месяца. После очного обучения ещё 3 месяца ты будешь выполнять домашнюю работу, совершенствуя навык письма.

Выбор программы второго уровня зависит от возраста. Если возраст ученика от 7 до 14 лет, то занятия проводятся по программе «Чистописание. Основы каллиграфии». Дети получат навыки работы пером, научатся оформлять и подписывать открытки, а также изучат каллиграфическое рисование. На курсе «Чистописание. Основы каллиграфии» вырабатывается усидчивость и аккуратность.

«Каллиграфия. Английский курсив» предназначен для возраста от 15 лет и включает в себя изучение английского курсива. На этом курсе изучается английский курсив тонким пером, основы леттеринга и росчерки. Навыки, полученные на курсе «Красивый почерк», не только познакомят мечтающего о красивом почерке человека с каллиграфией, но и позволят удивлять родных и друзей оригинальными подарками ручной работы. Кроме того, эти навыки помогут перейти на новый конкурентоспособный уровень дизайнеру, барберу, кондитеру и другим представителям творческих профессий. Записаться на курс «Красивый почерк» →

На выполнение домашних заданий нужно будет выделять до получаса времени. На каждом занятии тебе выдают листы для обязательного заполнения, и выполненным домашним заданием является то, в котором написание элемента было правильно повторено три раза. Кстати, контроль выполнения домашних заданий может проходить и через мессенджеры. Для этого тебе нужно просто сфотографировать выполненное домашнее задание и отправить педагогу. Преподаватель проверит домашнее задание в этот же день и даст подробную критику. На каждом уроке ты будешь повторять предыдущую тему. Ну а если тебе недостаточно одного курса, то можешь записаться повторно, и тогда стоимость будет на 30% дешевле.

А чтобы было видно, как улучшается навык письма, мы приведём несколько примеров.