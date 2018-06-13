Илон Маск устроил вечеринку с огнеметами и маршмеллоу 

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск организовал вечеринку для первых покупателей огнеметов от The Boring Company.
В тот день была приглашена тысяча покупателей, которым удалось протестировать и унести первую партию технологической новинки. В качестве главного испытания огнеметов от The Boring Company счастливые обладатели устройств должны были поджарить зефир на палочке.
@elonmusk
Главной особенностью огнеметов от Маска стало то, что он назвал свой продукт «неогнеметами» из-за трудностей с таможенными службами США, которые не готовы способствовать транспортировке чего бы то ни было с названием «огнемет».
Очередь за огнеметами в SpaceX. Фото @elonmusk
Стоит отметить, что впервые о выпуске огнеметов Илон Маск заговорил в январе 2018 года. Тогда всего за пару дней предзаказ на оружие оформили 20 тыс. человек. Первую тысячу успели разобрать на вечеринке в SpaceX в Лос-Анджелесе, а остальные 19 тыс. покупателям доставят по почте.
Некоторые фото с вечеринки в SpaceX Маск опубликовал в своем твиттере.
Nothing makes your baby more zen than a few gentle puffs of a TBC Flamethrower pic.twitter.com/HewJf66hh2
— Elon Musk (@elonmusk) 9 июня 2018 г.
«Ничто не способно успокоить вашего ребенка так, как несколько аккуратных вспышек огнемета».
Кто-то из посетителей настолько увлекся огнеметом, что совсем забыл съесть свой зефир.
Firing up the @boringcompany flamethrower. I forgot to eat the marshmallow! pic.twitter.com/lkSIA7BK71
— Danny Sullivan (@dannysullivan) 9 июня 2018 г.
«Стреляя из огнемета от The Boring Company, я совсем забыл съесть свой маршмеллоу».
#Saturday. #BoringCompany #NotAFlameThrower #PickupParty #RoastingMarshmallowsTheRIGHTWay pic.twitter.com/6pPQo68yTt
— Misty Lee (@Misty_Lee) 9 июня 2018 г.
Вот так это выглядит на видео:
flamethrower
roasted marshmallows
thanks @elonmusk pic.twitter.com/725sGGsXE8
— Brownies & Lemonade (@TeamBandL) 9 июня 2018 г.
«Приобрести огнемет — выполнено. Поджарить маршмеллоу — выполнено. Спасибо, Илон Маск».
I wasn't joking about that tweet I sent earlier thanks for saving one for me @boringcompany pic.twitter.com/q2xCnmNRPb
—.ashley. (@AshleyEsqueda) 9 июня 2018 г.
«Я не шутила по поводу того твита, который опубликовала ранее. Спасибо, что припасли один для меня».
Спустя некоторое время Илон Маск опубликовал в своем твиттере короткое руководство по использованию огнеметов его компании. Предприниматель признался, что при создании свода правил опирался на детскую книгу Доктора Сьюза «Зеленые яйца и ветчина».
Вот под какими пунктами должны подписаться все обладатели оружия для зомби-апокалипсиса:
я не буду использовать огнемет дома;
я не буду направлять огнемет на своего супруга;
я буду использовать огнемет по правилам, ведь он подходит только для того, чтобы растапливать мороженое.
Ранее Илон Маск представил первый в мире подземный электробус от компании The Boring Company. Также недавно стало известно, что основатель Tesla и SpaceX встречается с певицей Граймс. Посмотрите, как в сети шутят над парой гика и неформалки.