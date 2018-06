Илон Маск устроил вечеринку с огнеметами и маршмеллоу

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск организовал вечеринку для первых покупателей огнеметов от The Boring Company.

В тот день была приглашена тысяча покупателей, которым удалось протестировать и унести первую партию технологической новинки. В качестве главного испытания огнеметов от The Boring Company счастливые обладатели устройств должны были поджарить зефир на палочке.

Главной особенностью огнеметов от Маска стало то, что он назвал свой продукт «неогнеметами» из-за трудностей с таможенными службами США, которые не готовы способствовать транспортировке чего бы то ни было с названием «огнемет».

Очередь за огнеметами в SpaceX. Фото @elonmusk

Стоит отметить, что впервые о выпуске огнеметов Илон Маск заговорил в январе 2018 года. Тогда всего за пару дней предзаказ на оружие оформили 20 тыс. человек. Первую тысячу успели разобрать на вечеринке в SpaceX в Лос-Анджелесе, а остальные 19 тыс. покупателям доставят по почте.

Некоторые фото с вечеринки в SpaceX Маск опубликовал в своем твиттере.

Nothing makes your baby more zen than a few gentle puffs of a TBC Flamethrower pic.twitter.com/HewJf66hh2

«Ничто не способно успокоить вашего ребенка так, как несколько аккуратных вспышек огнемета».

Кто-то из посетителей настолько увлекся огнеметом, что совсем забыл съесть свой зефир.

Firing up the @boringcompany flamethrower. I forgot to eat the marshmallow! pic.twitter.com/lkSIA7BK71

«Стреляя из огнемета от The Boring Company, я совсем забыл съесть свой маршмеллоу».

#Saturday. #BoringCompany #NotAFlameThrower #PickupParty #RoastingMarshmallowsTheRIGHTWay pic.twitter.com/6pPQo68yTt

Вот так это выглядит на видео:

flamethrower

roasted marshmallows

thanks @elonmusk pic.twitter.com/725sGGsXE8

«Приобрести огнемет — выполнено. Поджарить маршмеллоу — выполнено. Спасибо, Илон Маск».

I wasn't joking about that tweet I sent earlier thanks for saving one for me @boringcompany pic.twitter.com/q2xCnmNRPb

«Я не шутила по поводу того твита, который опубликовала ранее. Спасибо, что припасли один для меня».

Спустя некоторое время Илон Маск опубликовал в своем твиттере короткое руководство по использованию огнеметов его компании. Предприниматель признался, что при создании свода правил опирался на детскую книгу Доктора Сьюза «Зеленые яйца и ветчина».

Вот под какими пунктами должны подписаться все обладатели оружия для зомби-апокалипсиса:

я не буду использовать огнемет дома;

я не буду направлять огнемет на своего супруга;

я буду использовать огнемет по правилам, ведь он подходит только для того, чтобы растапливать мороженое.

Ранее Илон Маск представил первый в мире подземный электробус от компании The Boring Company. Также недавно стало известно, что основатель Tesla и SpaceX встречается с певицей Граймс. Посмотрите, как в сети шутят над парой гика и неформалки.