Почему люди опасаются покупать вещи через Интернет

Не вставая с дивана можно купить все что угодно: от колбасы до стиральной машины. Привезут и поставят даже куда нужно.

Чего только сейчас не продают через интернет: одежду, обувь, книги, даже продукты из супермаркета могут тебе привезти на дом.

А это значит: прощайте бесконечные очереди и толкающиеся люди с корзинами в супермаркете.

Говорят, что самое прекрасное и самое ужасное в нашей жизни — это выбор. Когда на полках в магазинах, на стеллажах с одеждой продукция пестрит своим разнообразием, тяжело принять верное решение. В итоге сколько всего ненужного нам попадает в корзину. «О, смотри какая классная кружка», — говоришь ты и забываешь, что дома уже десяток «классных кружек».

И вот стоишь уже в очереди на кассе, смотришь на свою корзину, и понимаешь, что снова набрал кучу всего ненужного. А то и вовсе осознаешь это уже дома, разбирая пакеты с покупками.

А потом та самая кружка пролежит на полке до второго пришествия.

Маркетологам давно известны преимущества покупок онлайн. Потребитель, выбирая что-либо в интернете, избегает банального «впаривания» товара и тех хитрых ловушек, что мерчандайзеры расставляют на полках супермаркетов. В виртуальную корзину попадает то, что нужно, что подходит по вкусу и размеру.

А если не подошло? А если не понравилось? Так это всегда можно вернуть. При покупке через интернет проверенные продавцы, как правило, довольно быстро забирают товар, который не подошел, и возвращают за него деньги, то же самое касается и продуктов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Мелентьев, маркетолог:

— В интернете покупают 44 процента россиян. Видимо, остальные боятся приобретать то, что не осмотрели до покупки. В нас заложено, что, прежде чем купить, нужно проверить. Однако при заказе через интернет шанс, что вам привезут товар плохого качества, мал, потому что рынок интернет-магазинов велик. Среди них большая конкуренция. А значит, что привезти вам качественный товар им намного выгоднее, чем обмануть.