Huawei предложил разработать единые стандарты операционных систем для «умных камер»

ГАННОВЕР, 13 июня. / ТАСС /. Huawei подготовил концептуальное видение «умной камеры» с применением элементов технологии искусственного интеллекта, реализацией проектов в соответствии с которым компания планирует заниматься в ближайшее время. Об этом в кулуарах CEBIT 2018 рассказал ТАСС технический директор направления облачных коммуникаций Huawei Enterpise Саймон Дай.

По его словам, один из основных аспектов, отраженных в концепции, — необходимость разработки единых глобальных стандартов операционных систем (ОС) для «умных камер» для всех производителей. Сейчас каждый производитель делает свою версию ОС для «умных камер» (зачастую на базе Linux), и устройства разных производителей сложно объединить в одну сеть с централизованным управлением, уточнил он. Как полагают в Huawei, разработка единых стандартов для ОС поможет решить эту проблему. Общие стандарты также позволят сторонним разработчикам создавать универсальные приложения для «умных камер», пояснил Дай.

Технический директор направления облачных коммуникаций Huawei Enterpise рассказал, что концепция работы компании в сфере «умных камер» также предполагает создание одной универсальной камеры с элементами искусственного интеллекта. В настоящее время на рынке представлено большое количество видеокамер, каждая из которых предназначена для выполнения лишь одной функции (например, видеонаблюдение в помещении или контроль соблюдения скоростного режима на дороге). По словам эксперта, в будущем компания будет ориентироваться на разработку универсального устройства, которое, используя встроенную систему с искусственным интеллектом, сможет выполнять разные функции. Huawei также работает над разработкой специального ряда чипов для таких устройств.

CEBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CEBIT — предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.