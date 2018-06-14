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Болельщики продолжают выстраиваться в очереди за билетами на матчи
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Болельщики продолжают выстраиваться в очереди за билетами на матчи 

Вечерняя Москва 14 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня в столице состоится первый матч чемпионата мира по футболу. Поболеть за свои команды приехали десятки тысяч болельщиков.
Кто-то из них уже приобрел билет на матч своей любимой сборной заранее, кто-то в силу обстоятельств покупает их в порядке живой очереди.
Так, почти сразу на выходе из вестибюля станции метро Добрынинская виден фирменный логотип чемпионата мира по футболу. А также длинная цепочка выстроившихся болельщиков в Главный пункт выдачи билетов в доме 4 по Житной улице. Москвич Юрий Патрушев со своим сыном приехал к десяти часам утра. Говорит, что каких-то особо долго стоять в очереди не пришлось.
— Мы покупали через автоматы, так удобнее, очередь идет быстрее, и лучше, чем мы бы стояли в кассы. От силы мы простояли 20 минут, — сказал Патрушев.
Кроме того, остальные пункты выдачи расположены в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.
— Не очень-то круто стоять здесь в очереди под солнцем, — говорит англичанин Хьюго Уильямс. — Хотя бы лавочки поставили, но думаю, это не испортит моего настроения.
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