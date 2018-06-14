Болельщики продолжают выстраиваться в очереди за билетами на матчи

Сегодня в столице состоится первый матч чемпионата мира по футболу. Поболеть за свои команды приехали десятки тысяч болельщиков.

Кто-то из них уже приобрел билет на матч своей любимой сборной заранее, кто-то в силу обстоятельств покупает их в порядке живой очереди.

Так, почти сразу на выходе из вестибюля станции метро Добрынинская виден фирменный логотип чемпионата мира по футболу. А также длинная цепочка выстроившихся болельщиков в Главный пункт выдачи билетов в доме 4 по Житной улице. Москвич Юрий Патрушев со своим сыном приехал к десяти часам утра. Говорит, что каких-то особо долго стоять в очереди не пришлось.

— Мы покупали через автоматы, так удобнее, очередь идет быстрее, и лучше, чем мы бы стояли в кассы. От силы мы простояли 20 минут, — сказал Патрушев.

Шереметьево. Кроме того, остальные пункты выдачи расположены в аэропортах Домодедово, Внуково

— Не очень-то круто стоять здесь в очереди под солнцем, — говорит англичанин Хьюго Уильямс. — Хотя бы лавочки поставили, но думаю, это не испортит моего настроения.