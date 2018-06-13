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Глеб Никитин зажег. Эмоциональная речь главы Нижегородской области
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Глеб Никитин зажег. Эмоциональная речь главы Нижегородской области 

Нижегородская правда 13 июня 2018
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин зажег. Эмоциональная речь главы Нижегородской области
«Очень эмоциональная речь Глеба Никитина! Зажег наш глава!» Именно так отзываются в социальных сетях о выступлении главы Нижегородской области Глеба Никитина 12 июня. «Нижегородская правда» публикует видео выступления. Оно получилось очень эффектным.
— Вы такие фантастические сегодня. Ура! Только что шёл дождь. по-моему. Я прав?! Но он нам не помеха, правда? Помню такую фразу: «Мы русские — мы всё преодолеем». Это видимо про вас, да? Это был Суворов. Он сказал ещё такую фразу. «Природа произвела Россию только одну и у неё нет соперниц». Он, конечно. говорил про геополитическую арену. Но мы-то с вами понимаем у неё нет соперниц в нашем сердце, — сказал со сцены Глеб Никитин.
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