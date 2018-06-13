«У России не такая сильная сборная». Фанаты из разных стран снова разрывают Никольскую

Узкая Никольская улица в центре Москвы, которая ведет от Лубянки к Красной площади, второй день ходит с ума. Кажется, болельщики всех сборных — участниц чемпионата мира собрались на этой небольшой пешеходной улочке. Аргентинцы вообще растянули несколько баннеров, около которых, видимо, даже спят. Перуанцы, мексиканцы, бразильцы, колумбийцы — все тут.

Разве что фанатов из Европы пока не так много. Либо представители Латинской Америки, Африки и Азии просто шумнее всех. Болельщики из Марокко и Ирана даже объединились и душевно пели какую-то бодрую песню. Аргентинец не удержался и присоединился к ним.

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Перуанцы и уругвайцы скандировали название своих стран

И даже Салах подъехал! Конечно, это был не он. Но некоторые прохожие реально верили, что египтянин пожаловал в столицу. Люди фотографировались с ним, а одна девушка даже попросила автограф. Парень, так сильно внешне похожий на Мохаммеда, не отказал.

Но одними из самых громких и многочисленных в этот день стали поклонники сборной Саудовской Аравии. Около сотни фанатов собрались максимально близко к Красной площади (на которую не пускают уже три дня из-за праздничных мероприятий) и пели зажигательные песни. Их же они планируют повторить уже в «Лужниках» на матче-открытии с Россией.

К сожалению, многие из саудовцев не говорят по-английски. Но нескольких все же найти удалось. Например, болельщик по имени Умар, который на родине работе врачом, копил на поездку в Россию девять месяцев — с тех пор, как сборная вышла на чемпионат мира.

— Съездить в Россию не так дешево, — признался Умар. — Поэтому пришлось откладывать до 50 процентов зарплаты, чтобы позволить себе такое путешествие. Я не так много зарабатываю. Сколько? Ну нет, друг, этого я тебе не скажу. Но я еще молод, поэтому когда, если не сейчас ездить по миру? Планирую посетить все три матча сборной. Но даже если выйдем в плей-офф, не смогу остаться. Уже купил билет на самолет. Но желаю команде победы!

— Чего ждете от матча с Россией?

— Думаю, мы имеем шанс взять три очка. Насколько я знаю, у вас не такая сильная сборная, как должна быть у хозяев. Но все равно нам будет сложно. Верю в свою команду, поэтому предскажу победу со счетом 2:1.

— Знаете кого-нибудь из игроков сборной России?

— Если честно — нет. Но после матча, думаю, уже выучу пару имен.

— Что успели попробовать из местной кухни?

— Болельщик из России хотел меня угостить вашим местным напитком, алкогольным. Водкой? Может быть, не знаю. Но я отказался, я не пью! А из еды пока только плоский хлеб с фруктами (Видимо, Умар имел в виду блины — прим. Sport24.ru).

— Какой представляли себе Россию? Что по улицам ходят медведи и все играют на балалайке?

— Бала… What? Не понимаю, что ты имеешь ввиду. А про медведей на улице я слышал, но знал, что это шутка. Я представлял себе Россию интересной, красивой, с добрыми интересными людьми. Такой она и оказалась.

А вот фанат по имени Салех (не Салах) не так уверен в победе над Россией. «Я думаю, будет очень тяжелый матч с минимум голевых моментов. Россия хорошо играет и в обороне, и в атаке. У вас даже какой-то игрок ( Александр Головин — прим. Sport24.ru) в „Ювентус“ переходит! Но и мы не слабые. Думаю, все закончится ничьей.

— Не боялись ехать в Россию?

— А чего боятся? Тут хорошо и спокойно. Москва — красивый город! Специально приехал на несколько дней раньше, чтобы посмотреть достопримечательности. А после первого матча поеду домой, к жене и детям. Не хочу надолго уезжать от семьи. Но когда-нибудь еще раз обязательно сюда вернусь. Мне тут понравилось.

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