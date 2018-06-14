Что читать в отпуске? Советуют Юлия Пересильд, Дима Билан и не только

Не знаете, какую книгу взять в отпуск или купить ребенку на время каникул? Мы спросили актрис, певцов, телеведущих и не только, что читают они. Знаменитости посоветовали 11 книг, от которых они без ума.

Юлия Пересильд, фото из Instagram

Знаете, в разные периоды жизни — разные любимые книги. Но если посмотреть глобально на всю жизнь, то я выберу «Два капитана» Каверина. Эту книгу должны читать и дети, и взрослые. На мой взгляд, в этой книге есть все: мечта, настоящая любовь, добро, счастье, романтика, геройство, боль.

На сегодняшний же день я перечитываю и перечитываю «Эсав» Меира Шалева. Есть еще одна книга, которая меня недавно прям вштырила. Я сейчас записываю аудиокнигу по ней — это «Мемуары гейши» [Артур Голден].

Я видела фильм по роману, он прекрасный, но с ярким эротическим подтекстом. А книга на меня произвела совершенно другое впечатление.

Мне кажется, что актрисы должны положить её рядышком, потому что там невероятные мудрости жизни. Там очень много психологических историй — про власть над умами и мыслями других людей. Это такое пособие по тому, как выжить. Очень интересная книга, меня она сейчас захватила.

Зара, фото из Instagram

Совсем недавно я познакомилась с романом Бена Элтона «Два брата». Замечательная и страшная история о ценности человеческой жизни, о том, как война разрушает, сметает все живое, уничтожает личность. Роман о любви и ненависти, предательстве и верности, о желании жить… В книге рассказывается о фашистской Германии, о характере и натуре людей, столкнувшихся с геноцидом, гонениями и унижением. Удивительно, как тонко описана сложность человеческих судеб, которых так легко, с одной стороны, связывает война, а с другой — навеки разъединяет. Эта пронзительная и трагичная книга не оставит вас равнодушным.

И хотела бы посоветовать роман «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян . Книга, написанная с любовью и состраданием к человеку, очаровывает с первых страниц. Все-таки важно помнить свои корни, историю своего народа, семьи — как много ответов на самые главные вопросы в жизни можно найти именно в этом.

Автор пишет о любви, о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах в жизни нельзя терять надежду и силу духа. Меня восхищало, с каким мужеством и благородством люди переживали утраты и трагедии, сохраняя щедрое, доброе сердце, оставались сплоченными, готовыми протянуть руки помощи ближнему. Книга закончилась, а я до сих пор ощущаю особое послевкусие этого простого, но такого глубокого произведения.

Дима Билан, фото из Instagram

Все рассказы Чехова! Люблю Чехова за мудрую иронию и прозрачную печаль — это про нас всех.

Эмин Агаларов, фото из Instagram

Я советую прочитать книгу Сидни Шелдон «Мастер Игры». Она особенно понравится любителям авантюры и приключений.

Анна Цуканова-Котт, фото из Instagram

Каждому необходимо прочитать книгу Джулии Кэмерон «Путь художника», чтобы научиться выпускать своё творческое начало. У всех есть потребность созидать и что-то создавать. Я убеждена, что в каждом человеке живет творец. Эта книга о том, как высвободить свой творческий потенциал и обрести гармонию.

Еще одна книга — Михая Чиксентмихайи «Поток» — про то, как быть счастливым каждую минуту, жить осознанно и получать удовольствие от всего, что происходит в твоей жизни.

Юлия Барановская, фото из Instagram

Считаю книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» одной из самых главных. Каждое слово этой книги подходит под лично мои принципы жизни. У меня есть «карманный» вариант сказки, который я часто беру с собой. И хотя я знаю все фразы наизусть, мне нравится иногда перелистывать её странички. Вообще, хороших книг очень много и каждая оставляет свой след в жизни. Но из всех я выбираю её, потому что, наверное, я романтик в какой-то степени.

Я очень люблю сказки, потому что искренне верю, что добро всегда победит зло.

Юлия Савичева

Юлия Савичева, фото из Instagram

Недавно прочитала книгу «Девочка с Патриарших» Кати Рождественской. Я была в восторге! В детстве не любила читать. Все книги школьной программы давались с трудом. Сейчас, когда перечитываешь «Отцы и Дети», «Мастер и Маргарита», «Преступление и Наказание», «Война и Мир», «Герой нашего времени», « Анна Каренина », понимаешь, насколько это великие произведения. Начинаешь получать удовольствие от красивого слога, от историй, которые проживаешь вместе с героями, от описания природы и жизни людей того времени.

Моя любовь к чтению началась в 14-15 лет с книги «Поющие в терновнике». Потом было много зарубежных современников. Больше всего запомнились «Осиное гнездо», «Норвежский лес». Из зарубежной классики — «Портрет Дориана Грея», «Луна и грош», «Театр», «Пролетая над гнездом кукушки», «Над пропастью во ржи», «Война миров», «Милый друг», «Унесенные ветром», «Фауст», «Голова профессора Доуэля».

Конечно, круто пишет Акунин. А ещё я взапой прочитала все книги «Сумеречной саги», да и как же без «Пятидесяти оттенков серого» (Смеется). В основном удается почитать в самолетах, поездах, перед сном. На гастролях со мной всегда электронная книга. Но вообще душевнее бумажный вариант.

Иван Чуйков, фото из Instagram

Дочитал «Убить пересмешника» [Харпер Ли]. Очень атмосферная книга. Книга о многом: о доброте, человечности, расовых предрассудках и справедливости! Люблю такие истории, потому что они способны что-то поменять внутри читателя — так и со мной произошло, надеюсь, что это осознание не покинет меня…