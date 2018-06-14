Хакеры научились взламывать умные замки за 10 секунд

Хакеры научились взламывать умные замки за 10 секундВ наше время «умные» устройства с управлением по Bluetooth и Wi-Fi — привычное дело. Но очередной эксперимент блогера JerryRigEverything доказывает, что слепо доверять свою безопасность таким устройствам не стоит.

В частности, пользоваться «умными» замками TappLock и быть уверенным в том, что его не вскроют, вряд ли стоит.

TappLock использует в качестве способа аутентификации владельца отпечатки пальцев. Выходец с площадки Indiegogo, казалось бы, мог стать отличным решением для ограничения доступа третьим лицам к вашей собственности.

Но, как показала практика, на взлом девайса даже не самому продвинутому хакеру нужно всего 10 секунд.

Для разблокировки достаточно узнать Bluetooth MAC-адрес гаджета, после чего пару команд в терминале ОС Linux сделали свое дело. Замок открылся без насилия, болгарки и физических истязаний.

Похоже, замки TappLock слишком умны, чтобы обращать внимание на столь простые способы взлома.