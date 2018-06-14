Россия побеждает по всем фронтам

Представьте, что я — Путин. У него, на мой взгляд, сейчас — настоящий праздник: весь мир — у его ног. Этот римский император с двуглавыми орлами принимает у себя ЧМ по футболу. К нему едут подданные со всех провинций этого непонятного мира, который у его ног. К русскому фюреру, который творит все, что хочет, приезжают дорогие гости из цивилизованных стран.

И сидит такой Путин: «Я сфальсифицировал Олимпиаду в Сочи — и это доказано: виновато государство. Я купил ЧМ по футболу: просто дал денег, чтобы ко мне приехали со всего мира, чтобы я им махал рукой с трибуны Лужников. Я напал на две страны (а если считать Грузию — на три): Украину и Сирию. В XXI веке я аннексировал территорию в центре Европы, также нарушил 9 международных договоров. Я веду войну, я сбиваю гражданские самолеты как какой-то Каддафи (300 человек на борту, большинство — европейцы). И вы все это терпите — едете ко мне выступать. Знаете, это напоминает, как перед императором рабы разыгрывают игрища. Я очень доволен. Вы — изумительные лохи. Я на этом автовокзале — главный наперсточник, а вы все приходите ко мне и играете. А я вам и по лицу, и пинка, и плюю на вас, убиваю ваших близких, а вы все идете и снова играете в мои наперстки. Это изумительное ощущение безнаказанности и пропащего, ничтожного мира. Я — Путин, я прав, а вы, Запад, просто мягкотелые. Вот гейропа, как я вас себе и представлял: мягкотелые люди, которые по моему щелчку все „съедят“. Я — король мира. Понимаете? Президент США говорит: „Давайте все простим, и вернем Россию в Большую восьмерку, к приличным людям“. Президент Франции говорит: „Давайте торговать, любить друг друга, вот у нас есть сыр“. Германия говорит: „Мы осуждаем войну: вы сбили „Боинг“, вы — нехорошие люди. Но нам нужен газ. Дорогой Чикатило, помоги нам. Прекрасный маньяк, ничего страшного, что ты ешь людей. Бокасса тоже ел людей, но у него не было столько нефти и газа: так что потерпим, ничего страшного“.

Это изумительное ощущение безнаказанности и пропащего, ничтожного мира

Ничтожный, мягкотелый, бесхарактерный Запад. И как Путин, я — просто в полном восторге, имея дело с такими лохами. „На дурака не нужен нож: ему покажешь медный грош — и делай с ним, что хошь!“. И вот я, Путин, делаю с миром, что хочу. И этот мир приедет ко мне, и будет рассказывать-писать, что у меня есть прекрасного. У меня сотни политзаключенных: я морю голодом Сенцова и держу в тюрьме еще 70 украинских политзаключенных. А вы все это терпите. Какие права человека? Что вы там отстаиваете? Быстро, ко мне на трибуну — и аплодировать мне. Олимпиаду в Сочи я своровал? Так и с Чемпионатом мира что-нибудь придумаю. А вы все стерпите — даже если подтасую результаты. Я просто вас за людей не считаю: потому что в нашей зоне таких за людей не считают. Я как Путин просто счастлив. Это праздник души. Когда ты делаешь все, чтобы тебе руки не подавали, — а к тебе ползут, да еще и на коленях».

Россия на данный момент побеждает по всем фронтам. Единственная страна, которая ей не сдалась: Украина. Может, еще Литва и пара других европейских стран, которые на самом деле знают, кто такие россияне. А остальной мир ждет грошика: дайте денег, газку. И делай то хочешь, Владимир Владимирович, — заходи, бери.

Мне кажется, чтобы нынешний Запад немного включил мозги, нужно, чтобы у каждой страны он аннексировал территорию, чтобы сбил самолет каждой страны — хотя, я думаю, даже это не поможет. Его западные партнеры найдут причины, чтобы продолжать с ним общаться. И если говорить с позиции Путина: «Вы такие хорошие ребята: нежные люди, либеральные и демократичные. С вами очень приятно иметь дело».